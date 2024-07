Думы о Римской империи с Хопкинсом и расследование с Портман: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Планета обезьян: Новое царство» / Kingdom of the Planet of the Apes (18+)

Действие разворачивается приблизительно через 300 лет после событий картины Мэтта Ривза «Планета обезьян: Война» (2017). Новый Проксимус Цезарь (Кевин Дюран) мечтает возродить империю. Под его репрессии попадает племя юного Ноа (Оуэн Тиг), который вынужден отправиться в путешествие, переворачивающее его представление об окружающем мироустройстве. Очередную часть франшизы снял автор трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл.

Уже вышел, iTunes, Prime Video