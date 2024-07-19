Думы о Римской империи с Хопкинсом и расследование с Портман: Что смотреть дома на этой неделе

Сериал «Тайны Карениной», премьера (18+)

Сериал об устройстве романа Толстого основан на нон-фикшене Павла Басинского «Подлинная история Анны Каренина», получившем премию «Большая книга». В проекте появится как сам литературовед Басинский, так и филолог и родственница Льва Николаевича Фекла Толстая.

Кроме того, в шоу снялись актеры Полина Гухман, Сергей Горошко, Анастасия Крылова, Софья Гершович, Анар, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко и многие другие. По сюжету они якобы участвуют в кастинге на экранизацию «Анны Карениной».

С 17 июля, Kion, Wink