Думы о Римской империи с Хопкинсом и расследование с Портман: Что смотреть дома на этой неделе

Масштабный пеплум «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в касте, детективная драма «Женщина в озере» с Натали Портман, экспериментальный проект о романе Толстого «Тайны Карениной», а также финальный сезон сай-фая «Сквозь снег» и комедийный боевик «Мой шпион: Вечный город» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Хит-Манки» / Hit-Monkey, 2 сезон (18+)
Анимационный сериал об обезьяне из вселенной комиксов Marvel — та научилась боевым искусствам у своего наставника-человека и теперь помогает людям бороться с преступностью. Призрака сэнсэя, который является периодически Хит-Манки, озвучил звезда «Теда Лассо» Джейсон Судейкис. Во втором сезоне главный герой переезжает из Токио в Нью-Йорк.
С 15 июля, Hulu
Сериал «Тайны Карениной», премьера (18+)
Сериал об устройстве романа Толстого основан на нон-фикшене Павла Басинского «Подлинная история Анны Каренина», получившем премию «Большая книга». В проекте появится как сам литературовед Басинский, так и филолог и родственница Льва Николаевича Фекла Толстая.
Кроме того, в шоу снялись актеры Полина Гухман, Сергей Горошко, Анастасия Крылова, Софья Гершович, Анар, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко и многие другие. По сюжету они якобы участвуют в кастинге на экранизацию «Анны Карениной».
С 17 июля, Kion, Wink
Фильм «Память» / Memory (18+)
Драма Мишеля Франко («Новый порядок») участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году, а Питер Сарсгаард получил на смотре «Кубок Вольпи» — награду за лучшую мужскую роль.
Сильвия (Джессика Честейн) живет прошлым — никак не может справиться с психологическими травмами из юности. На встрече выпускников она обвиняет страдающего прогрессирующими провалами памяти Сола в преступлении. Он вину отрицает, так как забыл, что было с ним тогда. Их противостояние неожиданно становится началом нежных чувств.
С 17 июля, Kion, «Кинопоиск», Wink, Okko
Сериал «Ковчег» / The Ark, 2 сезон (18+)
Продолжение сай-фая о том, как космический корабль «Ковчег» бороздит просторы Вселенной. Команда шаттла пытается найти планету, которая могла бы стать для них новым домом.
Сценарий проекта придумал среди прочих создатель франшизы «Звездные врата» и «Дня независимости» Дин Девлин. В касте — Кристи Бурк («Сверхъестественное»), Рис Ричи («Милые кости»), Ричард Флишман («Песочный человек») и другие.
С 17 июля, Syfy
Сериал «Снова на воле» / Unprisoned, 2 сезон (18+)
Драмеди с Керри Вашингтон о матери-одиночке, чья размеренная жизнь разрушается, когда ее отец (Делрой Линдо) выходит из колонии и переезжает к ней. Во втором сезоне герои будут пытаться наладить отношения, обратившись к семейному психологу.
С 17 июля, Hulu
Сериал «Обреченные на славу» / Those About to Die, премьера (18+)
Пеплум с Энтони Хопкинсом поможет чаще думать о Римской империи. В масштабном проекте он играет главу государства I века Веспасиана. Тот придумывает, как отвлечь народ от добычи хлеба насущного — зрелищами: устраивать кровавые состязания гладиаторов и публичные казни. Параллельно развивается история спортсмена Тенакса (Иван Реон), который вместе со Скорпусом (Димитри Леонидас) хочет создать новую команду в колесничных бегах.
Половину сериала (пять из серий из десяти) поставил Роланд Эммерих («2012», «Послезавтра»). Основан он на одноименной книге Дэниэла П. Мэнникса, по которой также поставлен «Гладиатор» Ридли Скотта.
С 19 июля, Peacock, «Амедиатека»
Сериал «Женщина в озере» / Lady in the Lake, премьера (18+)
Детективная драма — бенефис Натали Портман и ее первый опыт участия в сериалах. Проект основан на одноименном бестселлере Лоры Липпман (в России он выходил под названием «Леди в озере»). В Балтиморе 1960-х Мэдди Шварц хочет перестать быть просто домохозяйкой и чьей-то женой. Она оставляет мужа и включается в расследование двух таинственных смертей — маленькой еврейской девочки Тесси и афроамериканки Клео (Моусес Ингрэм). Режиссером выступила Альма Харель («Милый мальчик»).
С 19 июля, Apple TV+
Сериал «Сквозь снег» / Snowpiercer, 4 сезон (18+)
Заключительный сезон многострадальной сериальной адаптации фильма автора «Паразитов» Пон Джун-хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успел несколько раз сменить канал и команду.
В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли. В финале третьего сезона она возглавила оставшихся в поезде людей.
С 21 июля, AMC
Фильм «Огненный лис» (6+)
Документальный фильм о перипетиях судьбы лиса Ветра — в детстве он единственный из братьев и сестер выжил при нападении медведя. Выросший зверек пытается защищать свое потомство от атак хищников. Картину супруги Дмитрий и Анна Шпиленки три года снимали в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Сперва их идеей было показать, как вообще живут разные лисы, но в процессе просмотра материала они нашли главного героя.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink
Фильм «Мой шпион: Вечный город» / My Spy: The Eternal City (16+)
Сиквел комедийного боевика с Дэйвом Батистой и Хлоей Коулмэн снят в сеттинге Рима — для всех, кто скучает по уютным улочкам вечного города. Напомним, главный герой франшизы — бывший морпех Джей Джей, работающий агентом ЦРУ. Его разоблачает юная Софи и в обмен на молчание вынуждает научить ее шпионским навыкам. В новой части девочка едет в Европу со школьным хором, а Джей Джей там же пытается предотвратить ядерный заговор. В фильме режиссера Питера Сигала («Напряги извилины») также снялись Кристен Шаал, Кен Жонг, Анна Фэрис и Крэйг Робинсон.
Уже вышел, Prime Video
Фильм «Предчувствие» / La Bête (18+)
Фантастическая мелодрама Бертрана Бонелло с вайбами «Вечного сияния чистого разума» участвовала в прошлом году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В не самом далеком будущем в 2044 году люди повально проходят процедуру очистки ДНК от прошлых жизней, в том числе Габриэла (Леа Сейду) и Луис (Джордж Маккей). Это должно помочь снизить тревожность, да и вообще — без эмоций куда лучше. Но в разных эпохах, куда попадает во время медицинских манипуляций Габриэла, она неизменно встречает Луиса и предчувствует, что вот-вот произойдет нечто непоправимое и катастрофичное. И это, конечно, метафора любви.
Уже вышел, Kion, Wink, Okko, «Кинопоиск»
Фильм «Планета обезьян: Новое царство» / Kingdom of the Planet of the Apes (18+)
Действие разворачивается приблизительно через 300 лет после событий картины Мэтта Ривза «Планета обезьян: Война» (2017). Новый Проксимус Цезарь (Кевин Дюран) мечтает возродить империю. Под его репрессии попадает племя юного Ноа (Оуэн Тиг), который вынужден отправиться в путешествие, переворачивающее его представление об окружающем мироустройстве. Очередную часть франшизы снял автор трилогии «Бегущий в лабиринте» Уэс Болл.
Уже вышел, iTunes, Prime Video
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