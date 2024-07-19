«Ленфильм» запускает бесплатный (!) киномарафон лучших картин под открытым небом к 110-летию студии

21 июля в 19:30 на Основной сцене пространства состоится открытие программы, и вместе со вступительным словом представят картину Виталия Мельникова «Начальник Чукотки». 25 июля а 18:30 пройдет мастер-класс «Актерское мастерство. Управление своей энергетикой» с актером Степаном Пивкиным («Калимба», «Преступление и наказание»), а 26 июля Юлия Прохорова расскажет о методе Михаила Чехова. Вечер 26 июля продолжится показом картины «Человек-амфибия» Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского — в 19:40. Смотр фильма «Чапаев» Братьев Васильевых состоится 31 июля в 20:00. Августовская программа стартует с актерского воркшопа Вячеслава Коробицина («Великая», «Двойная фамилия») «Управление своей энергетикой» 1 августа в 18:30, а продолжит вечер в 20:00 смотр картины «Воздушный извозчик» Герберта Раппапорта. 2 августа в 20:00 покажут «Семь невест ефрейтора Збруева» Виталия Мельникова, а 5 и 6 августа в 18:00 можно будет увидеть мини-сериал «Петр Первый». 7 августа в 20:00 смотры продолжатся вместе с музыкальной комедией «Свадьба в Малиновке» Андрея Тутышкина, а 8 августа в 20:00 состоится показ фильма «Антон Иванович сердится» Александра Ивановского. Завершит «Золотую коллекцию "Ленфильма"» 9 августа в 17:00 лекция о «Старике Хоттабыче» и «Полосатом рейсе» и показ этих картин.