Бу! Смотрим трейлер сиквела «Битлджуса» Тима Бертона

За прошедшие три десятка лет продолжение культовой картины получило несколько переосмыслений. В 1990-х годах над сценарием работал Уоррен Скаарен («Полицейский из Беверли-Хиллз 2»), который привнес в сюжет мелодраматичность. Идею не удалось осуществить из-за скоропостижной смерти сценариста. Также был «Битлджус на Гавайях» в эксцентричной задумке Джонатана Гемса («Марс атакует!»), но до сих пор ни одна идея так и не дошла до воплощения. Оригинальный сюжет второй части разработан Альфредом Гофом и Майлзом Милларом.