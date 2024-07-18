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Кино и сериалы

Бу! Смотрим трейлер сиквела «Битлджуса» Тима Бертона

Продолжение комедийного хоррора с Майклом Китоном, Моникой Беллуччи и Вайноной Райдер выйдет в прокат через 36 лет после релиза первой части. Рассказываем о второй части фильма-визитной карточки режиссера.

Сюжет «Битлджус 2» разворачивается в доме Винтер-Ривер, где Астрид (Дженна Ортега) случайно обнаруживает макет города из первой части. По закону жанра героиня открывает портал в потусторонний мир. Астрид трижды произносит имя Битлджуса и возвращает его в земной мир. Премьера картины пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля 28 августа, а в кинотеатры фильм выйдет в сентябре.

кадр из фильма

К оригинальному касту (Китон, Райдер, Дитц) присоединились новые лица: звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега сыграет дочь Лидии Астрид Дитц, а Уиллем Дефо примерит образ загробного стража Волка Джексона. Моника Беллуччи предстанет на экранах в роли возлюбленной Битлджуса.

кадр из фильма

Первая часть «Битлджуса», вышедшая в 1988 году, обладала традиционной для хорроров фабулой. По сюжету, в старинный особняк вселяется новая семья, члены которой даже не догадываются, что прошлые владельцы еще не покинули дом. В этом и есть загвоздка: бывшие жильцы-призраки, не покидавшие дом последний век. Разрешить ситуацию суждено биоэкзорцисту Битлджусу (Майкл Китон), которого наняли призраки, чтобы выдворить нежелательных гостей. Кассовый успех ленты, которая в рамках проката принесла своим создателям 75 млн долларов, подстегнул к работе над сиквелом.

кадр из фильма

За прошедшие три десятка лет продолжение культовой картины получило несколько переосмыслений. В 1990-х годах над сценарием работал Уоррен Скаарен («Полицейский из Беверли-Хиллз 2»), который привнес в сюжет мелодраматичность. Идею не удалось осуществить из-за скоропостижной смерти сценариста. Также был «Битлджус на Гавайях» в эксцентричной задумке Джонатана Гемса («Марс атакует!»), но до сих пор ни одна идея так и не дошла до воплощения. Оригинальный сюжет второй части разработан Альфредом Гофом и Майлзом Милларом.

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