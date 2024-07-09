В программе как ранние ленты, так и поздние известные работы Василия Шукшина, а также спецпоказ документального метра Алексея Федорченко «Монета страны Малави». Рассказываем подробности.
Калина красная
Василий Шукшин (1929–1974) запомнился не только как режиссер, сценарист и актер (хотя его карьера начиналась именно с этого), но и как писатель. Певец простых тружеников советской деревни и рупор общечеловеческих ценностей в своем творчестве точно и емко охарактеризовал анатомию русской жизни 1960-х — 1970-х годов (эпохи застоя). Среди основных мотивов, характерных для работ Шукшина, можно выделить темы региональной идентичности, конфликта личных желаний и общественных ожиданий, прощения и искупления, юмора и человечности, соседствующими с социальной несправедливостью и борьбой с бездушной бюрократической машиной.
«Из Лебяжьего сообщают», 1960 год
В рамках недели Василия Шукшина с 22 по 28 июля в Доме кино покажут всю фильмографию режиссера: от дипломной работы во ВГИКе и роуд-муви «Печки-лавочки» до единственной цветной картины «Калина красная».
Цикл кинопоказов откроет киновед Валерия Косенко, которая расскажет о проекте и представит первую картину в фильмографии Шукшина — короткий игровой метр (35 минут!) «Из лебяжьего сообщают» можно увидеть уже 22 июля. 23 июля покажут полнометражный кинодебют «Живет такой парень», основанный на нескольких рассказах Шукшина: «Коленчатые валы», «Гринька Малюгин», «Классный водитель» и «Внутреннее содержание». 23 июля на больших экранах представят драматическую киноповесть «Ваш сын и брат» (также основанную на прозе «Степка», «Змеиный яд» и «Игнаха приехал»).
25 июля покажут очередной фильм Шукшина, снятый по авторским новеллам, «Странные люди», а 26 июля представят комедию «Печки-лавочки» — любимую работу самого режиссера. 27 июля смотрим единственную цветную картину Шукшина «Калина красная». На экраны драма вышла в 1974 году и в одночасье стала лидером советского кинопроката. Это последняя работа мастера, которую он закончил перед скоропостижной кончиной. Завершит ретроспективу 28 июля документальный фильм «Монета страны Малави» режиссера Алексея Федорченко — о праздновании дня рождения Шукшина на Алтае.
Ретроспектива Василия Шукшина пройдет с 22 по 28 июля в Доме кино на Караванной улице, 12.
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