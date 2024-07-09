25 июля покажут очередной фильм Шукшина, снятый по авторским новеллам, «Странные люди», а 26 июля представят комедию «Печки-лавочки» — любимую работу самого режиссера. 27 июля смотрим единственную цветную картину Шукшина «Калина красная». На экраны драма вышла в 1974 году и в одночасье стала лидером советского кинопроката. Это последняя работа мастера, которую он закончил перед скоропостижной кончиной. Завершит ретроспективу 28 июля документальный фильм «Монета страны Малави» режиссера Алексея Федорченко — о праздновании дня рождения Шукшина на Алтае.

Ретроспектива Василия Шукшина пройдет с 22 по 28 июля в Доме кино на Караванной улице, 12.

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