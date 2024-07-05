«Оскароносный» философский мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», летняя комедия с Анной Михалковой и Александром Робаком «Убойный отпуск», возвращение Эдди Мерфи к роли полицейского из Беверли Хиллз Алекса Фоули, а еще байопик Эми Уайнхаус с музыкой Ника Кейва и слоуберн-драма Рюсукэ Хамагути «Зло не существует» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Мальчик и птица» / Kimitachi wa Dou Ikiru ka (18+)
Первый за десять лет полнометражный мультфильм культового японского аниматора Хаяо Миядзаки стал по итогам 2023 года обладателем «Оскара». Режиссер собирался завершить карьеру автобиографичным «Ветер крепчает», но все же приступил к работе над «Мальчиком и птицей», который посвятил своему внуку.
В основе картины — роман «Как поживаете?» Есино Гэндзабуро 1937 года, который Миядзаки неоднократно называл одной из своих любимых книг. Но это не его буквальная экранизация. Так же, как и для самого режиссера, по сюжету это произведение особо значимо для главного героя. Это мальчик Махито, тоскующий по своей маме. Ради нее он отправляется в потусторонний мир, из которого не выбраться. Подробнее мы рассказывали о фильме здесь.
Уже вышел, «Кинопоиск»
Сериал «Убойный отпуск», премьера (18+)
Комедия для всех, кто проводит лето в душных офисах, а мечтает об отдыхе по системе «все включено» на море. Тревожная дочь Наташа (Любовь Аксенова) отправляет родителей отметить 30-летие семейной жизни на турецком побережье. Но мама Люба (Анна Михалкова) и папа Рома (Александр Робак) ссорятся еще в самолете, а на курорте игнорируют друг друга: она принимает ухаживания привлекательного турка (Алим Хоконов), он — пьет круглые сутки с новым знакомым (Степан Девонин).
Проект готовил режиссерско-сценарный тандем Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Шторм»), но в финальной версии они в титрах не числятся. Постановщиком в итоге указывают Сергея Дьячковского («Выжившие 2»), который также появляется в «Убойном отпуске» как актер. Сериал стал лучшим по мнению зрителей на фестивале «Пилот».
С 1 июля, Kion, Start
Фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» / Beverly Hills Cop: Axel F (18+)
Иногда они возвращаются! Спустя 30 лет Эдди Мерфи вновь сыграл полицейского Акселя Фоули. Тот живет в Детройте, но вынужден приехать в Беверли-Хиллз, так как его дочери Джейн (Тейлор Пейдж) и ее бывшему бойфренду Бобби (Джозеф Гордон-Левитт) угрожает опасность.
Продолжение комедийного экшена снял дебютант Марк Маллой, сценарий писал в том числе Уилл Билл («Лига справедливости Зака Снайдера), экс-детектив полиции Лос-Анджелеса.
С 3 июля, Netflix
Сериал «И снова здравствуйте», 3 сезон (18+)
Продолжение комедии воскрешений с Андреем Мерзликиным в роли бандитского решалы Бориса. Напомним, по сюжету он хочет завязать с преступлениями и открыть кондитерскую, но его убивают. В морге Борис оживает и знакомится со студентом-медиком Артемом (Денис Власенко). Тот начинает помогать ему приходить в себя после еще нескольких убийств и последующих возвращений к жизни, которые не проходят для Бориса бесследно.
К проекту в третьем сезоне присоединились Матвей Лыков и Ольга Сутулова. Также в касте — Полина Гухман, Павел Чинарев, Игорь Грабузов, Любовь Толкалина и многие другие. За сценарий и режиссуру по-прежнему отвечает Егор Чичканов («Лада Голд», «Нина»).
С 4 июля, «Иви», Wink, «Кинопоиск»
Фильм «Космический кадет» / Space Cadet (18+)
Комедия с Эммой Робертс о мечтах о космосе в духе «Блондинки в законе». Рэкс Симпсон всю жизнь хотела быть астронавткой, но работает барменшей во Флориде. Рискнув, она все же записывается на программу по тренировке будущего экипажа космических шаттлов.
Поставила фильм Лиз В. Гарсиа («Повышение влажности», «Спасатель»), также в касте — Том Хоппер, Поппи Лю и Дэйв Фоли.
С 4 июля, Prime Video
Сериал «Мокрые майки», премьера (18+)
Спродюсированная братьями Андреасян комедия о перемене участи. Завязавшая с работой в стриптизе Мара (Мария Горбань) хочет заняться бизнесом. Она просит ухажера подарить ей, например, салон красоты, но тот приобретает автомойку на грани банкротства. Не привыкшая отступать Мара, принимает вызов. В сериале снялись Давид Манукян, Маруся Климова и Алена Хмельницкая, режиссером выступил Денис Гуляр («Манюня в кино»).
С 4 июля, Premier
Фильм «Зло не существует» / Aku wa sonzai shinai (18+)
Драма Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины», «Случайность и догадка») получила особый приз жюри на Венецианском кинофестивале в прошлому году, а также награду ФИПРЕССИ.
Маленькая Ханна живет вместе со своим папой Такуми (Хитоси Омика) рядом с Токио. В их районе планируют построить большой туристический комплекс, который угрожает природе региона. Пока Такуми вместе с активистами пытается предотвратить строительство, Ханна бесследно исчезает.
Уже вышел, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Обратно во мрак» / Back to Black (18+)
Обруганный критиками байопик Эми Уайнхаус теперь доступен и в онлайне. Из плюсов — в нем музыка Ника Кейва и исполнительница главной роли Мариса Абела («Индустрия»), которая поет практически во всех сценах сама. История начинается с момента подписания британской певицей контракта с крупным лейблом. Параллельно она знакомится с любовью всей жизни и будущим мужем Блейком Филдер-Сивилом (Джек О’Коннелл).
Режиссера Сэм Тейлор-Джонсон («Стать Джоном Ленноном», «Пятьдесят оттенков серого») консультировал Митч Уайнхаус, поэтому его участие в трагической судьбе дочери показано иначе, чем в получившем «Оскаре» документальном фильме «Эми».
С 5 июля, iTunes, Prime Video
Фильм «Арбенина» (18+)
Документальный панегирик фронтвумен «Ночных снайперов» сняла Ангелина Ашман (один из продюсеров фильмов «Пелевин» и «Дуров»). Проект построен как один день из жизни Дианы Арбениной, в котором она откровенно делится мыслями о славе мирской, материнстве и главном для нее сейчас.
С 5 июля, Kion
Фильм «Воображаемый друг» / Yaneura no Rudger (16+)
Полный метр студии Ponoc («Мэри и ведьмин цветок»), которую называют наследницей Ghibli Хаяо Миядзаки. Маленькая Аманда начинает видеть воображаемого друга Раджера. Когда на мальчика открывает охоту питающийся (по слухам) вымышленными существами мистер Бантинг, она отправляется в мир фантазий, чтобы его спасти.
Картина основана на одноименном романе А. Ф. Харрольда, поставил ее Есиюки Момосэ, работавший с Миядзаки и Исао Такахатой.
С 5 июля, Netflix
Фильм «Игра королевы» / Firebrand (18+)
Фильм из прошлогодней основной программы Канн — костюмная драма с Алисией Викандер, Джудом Лоу, Эдди Марсаном и Сэмом Райли. Она играет Екатерину Парр — шестую жену «Синей бороды» Генриха VIII и единственную из супруг, которая смогла его пережить. Снял триллер про интриги эпохи Тюдоров Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»).
С 5 июля, «Кинопоиск», Premier, Wink, Okko, «Иви»
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