«Обреченные на славу», «Женщина в озере» и «Убойный отпуск»: главные сериалы июля

«Убойный отпуск», премьера (18+)

Комедия для всех, кто проводит лето в душных офисах, а мечтает об отдыхе по системе «все включено» на море. Тревожная дочь Наташа (Любовь Аксенова) отправляет родителей отметить 30-летие семейной жизни на турецком побережье. Но мама Люба (Анна Михалкова) и папа Рома (Александр Робак) ссорятся еще в самолете, а на курорте игнорируют друг друга: она принимает ухаживания привлекательного турка (Алим Хоконов), он — пьет круглые сутки с новым знакомым (Степан Девонин).

Проект готовил режиссерско-сценарный тандем Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Шторм»), но в финальной версии они в титрах не числятся. Постановщиком в итоге указывают Сергея Дьячковского («Выжившие 2»), который также появляется в «Убойном отпуске» как актер. Сериал стал лучшим по мнению зрителей на фестивале «Пилот».

С 1 июля, Kion, Start