«Обреченные на славу», «Женщина в озере» и «Убойный отпуск»: главные сериалы июля

«Обреченные на славу» / Those About to Die, премьера (18+)

Пеплум с Энтони Хопкинсом поможет чаще думать о Римской империи. В масштабном проекте он играет главу государства I века Веспасиана. Тот придумывает, как отвлечь народ от добычи хлеба насущного — зрелищами: устраивать кровавые состязания гладиаторов и публичные казни. Параллельно развивается история спортсмена Тенакса (Иван Реон), который вместе с Скорпусом (Димитри Леонидас) хочет создать новую команду в колесничных бегах.

Половину сериала (пять из серий из десяти) поставил Роланд Эммерих («2012», «Послезавтра»). Основан он на одноименной книге Дэниэла П. Мэнникса, по которой также поставлен «Гладиатор» Ридли Скотта.

С 19 июля, Peacock, «Амедиатека»