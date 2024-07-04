«Обреченные на славу», «Женщина в озере» и «Убойный отпуск»: главные сериалы июля

Думы о Римской империи в пеплуме «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом, детективная драма «Женщина в озере» с Натали Портман, комедия «Убойный отпуск» с Анной Михалковой и Александром Робаком, а также ремейк «Бандитов во времени» с Лизой Кудроу и финал сай-фая «Сквозь снег» — рассказываем о главных сериальных новинках июня.
«Убойный отпуск», премьера (18+)
Комедия для всех, кто проводит лето в душных офисах, а мечтает об отдыхе по системе «все включено» на море. Тревожная дочь Наташа (Любовь Аксенова) отправляет родителей отметить 30-летие семейной жизни на турецком побережье. Но мама Люба (Анна Михалкова) и папа Рома (Александр Робак) ссорятся еще в самолете, а на курорте игнорируют друг друга: она принимает ухаживания привлекательного турка (Алим Хоконов), он — пьет круглые сутки с новым знакомым (Степан Девонин).
Проект готовил режиссерско-сценарный тандем Бориса Хлебникова и Наталии Мещаниновой («Аритмия», «Шторм»), но в финальной версии они в титрах не числятся. Постановщиком в итоге указывают Сергея Дьячковского («Выжившие 2»), который также появляется в «Убойном отпуске» как актер. Сериал стал лучшим по мнению зрителей на фестивале «Пилот».
С 1 июля, Kion, Start
«И снова здравствуйте», 3 сезон (18+)
Продолжение комедии воскрешений с Андреем Мерзликиным в роли бандитского решалы Бориса. Напомним, по сюжету он хочет завязать с преступлениями и открыть кондитерскую, но его убивают. В морге Борис оживает и знакомится со студентом-медиком Артемом (Денис Власенко). Тот начинает помогать ему приходить в себя после еще нескольких убийств и последующих возвращений к жизни, которые не проходят для Бориса бесследно.
К проекту в третьем сезоне присоединились Матвей Лыков и Ольга Сутулова. Также в касте — Полина Гухман, Павел Чинарев, Игорь Грабузов, Любовь Толкалина и многие другие. За сценарий и режиссуру по-прежнему отвечает Егор Чичканов («Лада Голд», «Нина»).
С 4 июля, «Иви», Wink, «Кинопоиск»
«Мокрые майки», премьера (18+)
Спродюсированная братьями Андреасян комедия о перемене участи. Завязавшая с работой в стриптизе Мара (Мария Горбань) хочет заняться бизнесом. Она просит ухажера подарить ей, например, салон красоты, но тот приобретает автомойку на грани банкротства. Не привыкшая отступать Мара, принимает вызов. В сериале снялись Давид Манукян, Маруся Климова и Алена Хмельницкая, режиссером выступил Денис Гуляр («Манюня в кино»).
С 4 июля, Premier
«Санни» / Sunny, премьера (18+)
Сай-фай-драмеди с черным юмором от студии А24 основана на книге живущего в Японии ирландского писателя Колина О’Салливана (в России выходил его роман «Черная сакура»).
Это история американки Сьюзи (Рашида Джонс), переехавшей вслед за мужем в Токио (Хидэтоси Нисидзима из «Сядь за руль моей машины»). Внезапно супруг вместе с маленьким сыном исчезают в таинственной авиакатастрофе, а корпорация, в которой он работал, дарит Сьюзи робота Санни. Вместе с андроидом женщина пытается разобраться, что произошло с ее семьей. Шоураннером проекта стала Кэти Роббинс («Любовники»).
С 10 июля, Apple TV+
«Викинги: Вальхалла» / Vikings: Valhalla, 3 сезон (18+)
Финал спин-оффа «Викингов», действие которого происходит через сто лет после событий оригинала. Шоураннер сериала — сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт. Главные роли в «Вальхалле» исполняют Сэм Корлетт («Леденящие душу приключения Сабрины»), Фрида Густавссон («Ведьмак») и Лео Сутер («Виктория»). Российская актриса Софья Лебедева («Последний министр», «1703») тоже вернется в третьем сезоне в роли Елены, а среди новичков — бывший боксер Флориан Мунтяну и Горан Вишнич («Пацаны»).
С 11 июля, Netflix
«Полный расколбас: Пищевая утопия» / Sausage Party: Foodtopia, премьера (18+)
Сиквел неполиткорректной комедии Сета Рогена «Полный расколбас». В оригинальном мультфильме антропоморфные продукты узнали, что погибают в желудках людей. В сериале сосиска Фрэнк (его озвучивает сам Роген) и его друзья оказываются в раю — Пищевой утопии, где им ничего не угрожает. Но после наводнения вынуждены искать общий язык с человеком, чтобы выжить.
С 11 июля, Amazon Prime Video
«Хит-Манки» / Hit-Monkey, 2 сезон (18+)
Анимационный сериал об обезьяне из вселенной комиксов Marvel — та научилась боевым искусствам у своего наставника-человека и теперь помогает людям бороться с преступностью. Призрака сэнсэя, который является периодически Хит-Манки, озвучил звезда «Теда Лассо» Джейсон Судейкис. Во втором сезоне главный герой переезжает из Токио в Нью-Йорк.
С 15 июля, Hulu
«Тайны Карениной», премьера (18+)
Сериал об устройстве романа Толстого основан на нон-фикшене Павла Басинского «Подлинная история Анны Каренина», получившем премию «Большая книга». В проекте появится как сам литературовед Басинский, так и филолог и родственница Льва Николаевича Фекла Толстая.
Кроме того, в шоу снялись актеры Полина Гухман, Сергей Горошко, Анастасия Крылова, Софья Гершович, Анар, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко и многие другие. По сюжету они якобы участвуют в кастинге на экранизацию «Анны Карениной».
С 17 июля, Kion, Wink
«Ковчег» / The Ark, 2 сезон (18+)
Продолжение сай-фая о том, как космический корабль «Ковчег» бороздит просторы Вселенной. Команда шаттла пытается найти планету, которая могла бы стать для них новым домом.
Сценарий проекта придумал среди прочих создатель франшизы «Звездные врата» и «Дня независимости» Дин Девлин. В касте — Кристи Бурк («Сверхъестественное»), Рис Ричи («Милые кости»), Ричард Флишман («Песочный человек») и другие.
С 17 июля, Syfy
«Снова на воле» / Unprisoned, 2 сезон (18+)
Драмеди с Керри Вашингтон о матери-одиночке, чья размеренная жизнь разрушается, когда ее отец (Делрой Линдо) выходит из колонии и переезжает к ней. Во втором сезоне герои будут пытаться наладить отношения, обратившись к семейному психологу.
С 17 июля, Hulu
«Обреченные на славу» / Those About to Die, премьера (18+)
Пеплум с Энтони Хопкинсом поможет чаще думать о Римской империи. В масштабном проекте он играет главу государства I века Веспасиана. Тот придумывает, как отвлечь народ от добычи хлеба насущного — зрелищами: устраивать кровавые состязания гладиаторов и публичные казни. Параллельно развивается история спортсмена Тенакса (Иван Реон), который вместе с Скорпусом (Димитри Леонидас) хочет создать новую команду в колесничных бегах.
Половину сериала (пять из серий из десяти) поставил Роланд Эммерих («2012», «Послезавтра»). Основан он на одноименной книге Дэниэла П. Мэнникса, по которой также поставлен «Гладиатор» Ридли Скотта.
С 19 июля, Peacock, «Амедиатека»
«Женщина в озере» / Lady in the Lake, премьера (18+)
Детективная драма — бенефис Натали Портман и ее первый опыт участия в сериалах. Проект основан на одноименном бестселлере Лоры Липпман (в России он выходил под названием «Леди в озере»). В Балтиморе 1960-х Мэдди Шварц хочет перестать быть просто домохозяйкой и чьей-то женой. Она оставляет мужа и включается в расследование двух таинственных смертей — маленькой еврейской девочки Тесси и афроамериканки Клео (Моусес Ингрэм). Режиссером выступила Альма Харель («Милый мальчик»).
С 19 июля, Apple TV+
«Сквозь снег» / Snowpiercer, 4 сезон (18+)
Заключительный сезон многострадальной сериальной адаптации фильма автора «Паразитов» Пон Джун-хо, снятого им в 2013 году. За время производства проект успел несколько раз сменить канал и команду.
В основе истории – французский комикс-антиутопия об остатках человечества, запертых в движущемся сквозь снег поезде из 1001 вагона. В его конце едут низшие классы, а у паровоза – сливки общества. В одной из главных ролей – Дженнифер Коннелли. В финале третьего сезона она возглавила оставшихся в поезде людей.
С 21 июля, AMC
«Бандиты во времени» / Time Bandits, премьера (18+)
Сериальным ремейком приключенческого комедийного фэнтези Терри Гиллиама занимался среди прочих Тайка Вайтити — он же стал одним из режиссеров проекта.
11-летний Кевин обнаруживает в собственной спальне портал, позволяющий путешествовать во времени. Так в его комнату попадают и бандиты, перемещающиеся по эпохам в поисках сокровищ. Вместе с ними мальчик побывает в ледниковом периоде, средневековой Англии и 1990-х. Кевина играет Кал-Эл Так, предводительницу разбойников Пенелопу — Лиза Кудроу.
С 24 июля, Apple TV+
«Декамерон» / The Decameron, премьера (18+)
Комедийно-исторический проект основан на «Декамероне» Бокаччо, но большинство шуток в нем все же — аллюзии на пандемию коронавируса.
В разгар эпидемии чумы юноши и девушки из благородных итальянских семейств покидают Флоренцию, чтобы предаться всем возможным порокам на загородной вилле. Но вскоре оргия превращается в борьбу за выживание. В касте сериала — Заша Мэмет, Тони Хейл и Сирша-Моника Джексон.
С 25 июля, Netflix
«Элита» / Élite, 8 сезон (18+)
Подростковый сериал про сложности обучения в элитной испанской школе, где стандартные пубертатные проблемы вроде конфликтов с родителями и самоопределения миксуются с классовым неравенством и убийствами (да-да). Получается что-то вроде «Эйфории» (без постмодернизма) на территории «Ривердэйла». В финале проекта появится Надя (Мина Эль Хаммани) — героиня из первых трех сезонов, переехавшая по сюжету в Нью-Йорк.
С 26 июля, Netflix
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