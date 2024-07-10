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Кино и сериалы

7 летних кинотеатров Петербурга: на берегу Финского залива и во дворе особняка XIX века

Запасаемся попкорном креманом и устраиваем киномарафон. «Собака.ru» составила подборку летних кинотеатров Петербурга. До конца лета смотрим редкие советские и фестивальные фильмы под открытым небом у Финского залива, во дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных или на острове. 

Архивы пресс-службы Новой Голландии

Новая Голландия

Лето на острове проводим с размахом: ретроспективы Миядзаки и Джармуша и редкие советские фильмы смотрим на большом экране главной сцены по вторникам, средам и четвергам. После киносеанса заглядываем в изакая-бар Joon (кальмар, поджаренный на японском гриле робата, — маст-ит!).

Архивы пресс-службы «Третьего места»

«Третье место»

В камерном дворе особняка Лопухиных-Нарышкиных XIX века показывают шедевры мирового кинематографа под открытым небом. Планируем досуг заранее: 18 июля идем на фэшн-триллер «Наследник» номинанта на премию «Оскар» Ксавье Леграна, а 25 июля смотрим «Нужды путешественника» корейского режиссера Хон Сан-су.

Архивы пресс-службы «Слушай Сердцем»

«Севкабель Порт»

Самый романтичный летний кино театр — у Финского залива. Ежедневно, кроме понедельника и среды, смотрим лучшие фильмы со всего мира: от сказки «Летучий корабль», костюмы для которого создавала лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Надежда Васильева-Балабанова, до ремейка советской классики «Гостьи из будущего» — «Сто лет тому вперед» с Марком Эйдельштейном (триумфатор Каннского фестиваля этого года!). За актуальной программой следите тут.

Архивы Винного склада

«Винный склад»

Кино, креман и джанкфуд — три летних кита общественно-винного пространства на Аптекарском острове. В репертуаре можно встретить все — от «Идеальных дней» Вима Вендерса (приз за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля — 2023!) до «Великой красоты» Паоло Соррентино. В качестве аперитива выбираем диджей-сет. За актуальным расписанием следим в телеграм-канале «Винный склад».

Архивы пресс-службы Василеостровского рынка

Василеостровский рынок

Весь июль по четвергам и воскресеньям во внутреннем дворе гастромаркета Александра Шавлиашвили работает летний кинотеатр. В репертуаре — «Заговор в Каире» Тарика Салеха, «Герой» Асгара Фархади, «Королевская игра» Филиппа Штёльцля. Перед показами идем за пирожками-хитами — в «Минутку» гастропродюсера Артема Балаева, за образцовыми завтраками all day — к москвичам в Eggsellent.

Архивы пресс-службы ЦПКиО им. Кирова

ЦПКиО им. Кирова

Весь день на Елагином острове: идем на экскурсию в Елагиноостровский дворец или Музей художественного стекла, ищем камень «Россовъ Мать», играем в настольный теннис и смотрим кино. До конца лета в Эстрадном театре ежедневно показывают зарубежные игровые и отечественные анимационные фильмы медиаимперии «Рики» («Финник», «Смешарики», «Диносити»!).

Архивы пресс-службы МТС

Двор Гостинки

В камерном дворе старейшего универмага в здании Жан-Батиста-Мишеля Валлен-Деламота до 19 июля идут сериалы, документальные фильмы и массовое кино: от драмеди «Почка» с Любой Аксеновой до «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным.

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Материал из номера:
Июль

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