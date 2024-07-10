7 летних кинотеатров Петербурга: на берегу Финского залива и во дворе особняка XIX века

«Севкабель Порт»

Самый романтичный летний кино театр — у Финского залива. Ежедневно, кроме понедельника и среды, смотрим лучшие фильмы со всего мира: от сказки «Летучий корабль», костюмы для которого создавала лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 Надежда Васильева-Балабанова, до ремейка советской классики «Гостьи из будущего» — «Сто лет тому вперед» с Марком Эйдельштейном (триумфатор Каннского фестиваля этого года!). За актуальной программой следите тут.