Среди креативных продюсеров нового криминального шоу о взрослении в 1995-м году автор нашумевшей эпопеи Жора Крыжовников, а поставили проект творческий тандем режиссеров и сценаристов хитовых «Черной весны» и «Фишера» Любови Львовой и Сергея Тарамаева. Съемки сериала проходят в Петербурге, Москве, Жуковском и Владимире.
Сюжет криминальной драмы «Дети перемен» разворачивается вокруг истории одной семьи — троих сыновей водительницы троллейбуса Флоры от разных отцов, объединённых взаимовыручкой и любовью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.
К Славе Копейкину, Макару Хлебникову и Льву Зулькарнаеву в каст проекта присоединились Виктория Исакова, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Сергей Гилев, Артем Кошман, Софья Лебедева, Александр Яценко, Руслан Братов, Тимофей Трибунцев, Артем Быстров, Анна Снаткина, Любовь Константинова, Александр Матросов, Денис Парамонов, Глеб Шевнин, Дарья Матвеева, Михаил Осташков, Игорь Степашин, Юрий Сисков, Константин Игнатьев, Филипп Дьячков, Мамука Патарава, Алексей Фролов, Дарья Коныжева, Даниил Киселев и София Зонова.
Режиссерами и сценаристами «Детей перемен» выступили авторы «Черной весны» и «Фишера» Любовь Львова и Сергей Тарамаев. За картинку отвечал Дмитрий Карначик. А к Жоре Крыжовникову в продюсерский дуэт присоединился Денис Уточкин.
«Это семейная сага на фоне слома времени, и идея написать сценарий на эту тему у нас была давно, — говорят создатели — Хотелось рассказать об этом времени через разные слои населения, через людей разных профессий. Здесь много личных историй», — рассказывают режиссеры и авторы сценария Сергей Тарамаев и Любовь Львова.
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