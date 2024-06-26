Сюжет криминальной драмы «Дети перемен» разворачивается вокруг истории одной семьи — троих сыновей водительницы троллейбуса Флоры от разных отцов, объединённых взаимовыручкой и любовью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы, и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.