Лариса Гузеева, Полина Гухман и Юлия Александрова снимаются в комедии по пьесе Чехова «Три сестры»

Одноименный с пьесой Антона Чехова «Три сестры» комедийный сериал лишь отсылает к первоисточнику, нарратив разворачивается в реалиях современной жизни, где встает проблема выбора «между личным счастьем и обязательствами перед близкими».

«Сериал «Три сестры» — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать», — рассказывает исполнительница главной роли Лариса Гузеева.