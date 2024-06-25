Лариса Гузеева, Полина Гухман и Юлия Александрова снимаются в комедии по пьесе Чехова «Три сестры»

Александр Цыпкин выступил не только сценаристом, но и продюсером шоу. К касту также присоединились Павел Деревянко, Маруся Климова и подрастающая дочь Тимати Алиса Юнусова.
По сюжету сериала, три сестры — Ира (Юлия Александрова), Оля (Маруся Климова) и Маша (Полина Гухман) — мечтают переехать в Москву из Нижнего Новгорода, полагаясь на помощь своей матери, состоятельной владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Лариса Гузеева). У каждой свой расчет: кто-то хочет учиться в столице, кто-то перевезти семью, а кому-то светит перспективная карьера. Однако у Татьяны свои планы на жизнь: она возвращается из отпуска с молодым возлюбленным (Павел Деревянко), который на 15 лет младше её. Больше никакой финансовой поддержки и помощи с внуками, ведь Татьяна — женщина в самом рассвете сил и красоты, которая имеет право на любовь.
Одноименный с пьесой Антона Чехова «Три сестры» комедийный сериал лишь отсылает к первоисточнику, нарратив разворачивается в реалиях современной жизни, где встает проблема выбора «между личным счастьем и обязательствами перед близкими».
«Сериал «Три сестры» — это человеческая история, доброжелательная обстановка на площадке. Паша Деревянко — звезда! Потрясающий партнер, удивительный. Режиссер Маруся Трубникова — деликатная, нежная, умная. Операторская группа — очень приятно смотреть, с какой любовью они относятся к своему делу. Мне со всеми на данном проекте нравится работать», — рассказывает исполнительница главной роли Лариса Гузеева.
Комментарии (0)