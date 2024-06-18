Юрий Колокольников, Даниил Воробьев и Тихон Жизневский исполнили главные роли в фильме «Последний Ронин»

В основе сюжета — вымышленная история о Последнем Ронине, который в поисках мести за смерть отца, скитается по бескрайнему континенту. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Как и положено протагонисту, герой Юрия Колокольникова встречает на своем пути спутника — катализатором повествования становится девочка-подросток, которая обещает Ронину помочь с отмщением.

В авторском фантастическом экшне Макса Шишкина сыграли Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев. За картинку отвечал оператор Василий Григолюнас, а продюсерами ленты выступили Вадим Верещагин («Сто лет тому вперёд»), Владимир Маслов («Преступление и наказание» и «Топи» с Иваном Янковским), Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.