Юрий Колокольников, Даниил Воробьев и Тихон Жизневский исполнили главные роли в фильме «Последний Ронин»

Это дебютный полный метр клипмейкера Макса Шишкина. Вместе с визуальным вдохновителем Эльзой Серовой и генеральным продюсером Владимиром Масловым он создал что-то вроде «младенца “Космической Одиссеи” Стенли Кубрика». Съемки первой части ленты проходили в Казахстане — в кадре ждем холмистые горизонты и охристые пустыни.
В основе сюжета — вымышленная история о Последнем Ронине, который в поисках мести за смерть отца, скитается по бескрайнему континенту. В результате изменений климата, приведших к глобальной ядерной войне, цивилизация практически уничтожена: земли выжжены, города разрушены. Техника не работает, бензин давно потерял свои свойства. Главная валюта в этом мире — два патрона: 9мм и 7.62 от АК-47. Как и положено протагонисту, герой Юрия Колокольникова встречает на своем пути спутника — катализатором повествования становится девочка-подросток, которая обещает Ронину помочь с отмщением.
В авторском фантастическом экшне Макса Шишкина сыграли Юрий Колокольников, Диана Енакаева, Даниил Воробьев, Тихон Жизневский и Александр Мизев. За картинку отвечал оператор Василий Григолюнас, а продюсерами ленты выступили Вадим Верещагин («Сто лет тому вперёд»), Владимир Маслов («Преступление и наказание» и «Топи» с Иваном Янковским), Сергей Шишкин и Эльвира Дмитриевская.
Режиссер и автор сценария:
Пока создавался концепт, синопсис и даже поэпизодник, было очень тяжело понять, под кого я пишу историю. Пул актеров был перед глазами, но никогда там не было Юры. Я постоянно прикидывал того или иного актера, но все никак не ложилось. Потом, уже ближе к написанию драфта, образ Юры возник сам собой, и с тех пор я уже никого не видел, кроме него. И это уже мэтч, написанный на небесах. Как Шварценеггер появился у Кэмерона, так же Колокольников появился у меня. Никто, кроме него. Он — Ронин.
Картина Макса Шишкина «Последний ронин» выйдет 26 декабря 2024 года в кинотеатрах страны.
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