Отправляемся в «Убойный отпуск»! Смотрим трейлер курортной комедии с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой

По сюжету комедии «Убойный отпуск», спустя 30 лет брак Ромы (Александр Робак) и Любы (Анна Михалкова) трещит по швам. Чтобы не расстраивать их беременную дочь Настю (Любовь Аксенова), которая дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель. Любе и Роме приходится терпеть компанию друг друга и изображать любящую друг друга пару.

После заселения он первым делом пикирует на пляж к бару, где знакомится с собутыльником Виктором (Степан Девонин), а она, надев бриллиантовые украшения, отправляется в ресторан, где ей помогает разобраться с электронным меню русскоговорящий турок Эмин (Алим Хоконов). Люба организует себе курортный роман, отрывается вечером на дискотеке и засыпает пьяная в кровати со вчерашним незнакомцем.

Утром в номер заявляется Рома, устраивает сцену жене, но на обоих накатывает волна ужаса: Эмин умер. С полицией супруги не хотят связываться, а потому придумывают, как избавиться от тела.