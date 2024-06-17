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Отправляемся в «Убойный отпуск»! Смотрим трейлер курортной комедии с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой

«Я подумала. Мы разводимся» — с этими словами Люба и Рома приземляются в Турции, чтобы отметить тридцать лет совместной жизни.

По сюжету комедии «Убойный отпуск», спустя 30 лет брак Ромы (Александр Робак) и Любы (Анна Михалкова) трещит по швам. Чтобы не расстраивать их беременную дочь Настю (Любовь Аксенова), которая дарит родителям путевку в пятизвездочный турецкий отель. Любе и Роме приходится терпеть компанию друг друга и изображать любящую друг друга пару.  

После заселения он первым делом пикирует на пляж к бару, где знакомится с собутыльником Виктором (Степан Девонин), а она, надев бриллиантовые украшения, отправляется в ресторан, где ей помогает разобраться с электронным меню русскоговорящий турок Эмин (Алим Хоконов). Люба организует себе курортный роман, отрывается вечером на дискотеке и засыпает пьяная в кровати со вчерашним незнакомцем.

Утром в номер заявляется Рома, устраивает сцену жене, но на обоих накатывает волна ужаса: Эмин умер. С полицией супруги не хотят связываться, а потому придумывают, как избавиться от тела.

Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion
Изображение предоставлено пресс-службой Kion

Премьера сериала «Убойный отпуск» состоится 1 июля на Kion.

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