Марк Эйдельштейн: «Все зафиксировано»

К интеллектуалам так просто не зайдешь. Вот Даша Колосова (арт-директор и стилист «НН.Собака.ru». – Прим. редакции). Помню, учился в восьмом классе и считал ее тусовку крутой. Она с друзьями постоянно что-то мутила. Что именно делают – вообще непонятно. Но их уважают. А как с ними подружиться-то? И мы тогда с моим другом Гришей Мильштейном (сценарист. – Прим. редакции) сделали перформанс «Бред¿» в Futuro (галерея современного искусства. – Прим. редакции). Мы с ним прогуливали школу в SPAR’е. Последними стояли либо уроки труда, либо физкультура, поэтому нам казалось, что интереснее проведем время там. И проводили! Помню, однажды к нам подсел очень классный человек... Мы ели пиццу, он ел суши... И начал затирать нам что-то необычное. Я записал на диктофон его монолог, а после мы придумали по нему важные тексты, которые зачитывали под музыку в галерее. Это и был наш перформанс «Бред¿». Понятно, никакого выхлопа не случилось, потому что это был полный бред, как и предполагалось, но какую-то свою задачу мы выполнили. После – начались съемки по квартирам, и жизнь забила ключом.