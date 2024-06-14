Марк Эйдельштейн: «Все зафиксировано»

Попасть на «интеллектуальную вписку» актера, лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» в номинации «Кино и театр» Марка Эйдельштейна уже не сможем (ведь ему давно не 15!), а вот порефлексировать с ним о любви, кино и поэзии нового века – вполне. Что мы и сделали. Провели вместе целый день в Нижнем и обсудили всё: от подростковой щетины до фильмов Тарантино. Есть вероятность, что однажды у нас захотят выкупить права на это интервью для байопика.
Давай на «ты». Это не фамильярность, зато нет барьеров, которые мешают более чистой, быстрой, комфортной коммуникации. Все знакомые знакомых. Или, как говорит Рома Михайлов (режиссер. – Прим. редакции), братья и сестры. Что особенно ощутимо в Нижнем, и я этому очень рад. Например, на съемке для журнала было легко, потому что все свои, без ярлыков «главный редактор», «лучший фотограф города», «актер из Москвы». И мне хочется, чтобы так было во всем мире.
На Марке: джинсы Alexei Kotenkov, очки Gucci, аксессуары – собственность стилиста
К интеллектуалам так просто не зайдешь. Вот Даша Колосова (арт-директор и стилист «НН.Собака.ru». – Прим. редакции). Помню, учился в восьмом классе и считал ее тусовку крутой. Она с друзьями постоянно что-то мутила. Что именно делают – вообще непонятно. Но их уважают. А как с ними подружиться-то? И мы тогда с моим другом Гришей Мильштейном (сценарист. – Прим. редакции) сделали перформанс «Бред¿» в Futuro (галерея современного искусства. – Прим. редакции). Мы с ним прогуливали школу в SPAR’е. Последними стояли либо уроки труда, либо физкультура, поэтому нам казалось, что интереснее проведем время там. И проводили! Помню, однажды к нам подсел очень классный человек... Мы ели пиццу, он ел суши... И начал затирать нам что-то необычное. Я записал на диктофон его монолог, а после мы придумали по нему важные тексты, которые зачитывали под музыку в галерее. Это и был наш перформанс «Бред¿». Понятно, никакого выхлопа не случилось, потому что это был полный бред, как и предполагалось, но какую-то свою задачу мы выполнили. После – начались съемки по квартирам, и жизнь забила ключом.
На вписках сочиняли очерки. Вместе с другом Ваней Москвиным (продюсер Arthouse.ru. – Прим. редакции) выходили в подъезд, садились на обшарпанные ступеньки, брали телефоны и что-то кидали в заметки. Нам ведь 15–16 лет и мы влюблены. Но это понятно, иначе не пришли бы туда. Ты идешь на вписку, чтобы найти, добиться или отказаться от любви. Поэтому мы всегда рефлексировали там об этом. А еще о времени, алкоголе, зависимостях. Тогда это казалось странным, но по итогу проросло в нас.
Любовь как метод. Не как романтическая история, а как квинтэссенция созидания и разрушения. Она может поднять тебя с земли и туда же закопать. Постоянные качели и пульсация всегда завораживают. Я верю, что и кино делается через любовь. Мы всегда чувствуем фильмы и сериалы, созданные через нее. Например, Тарантино работает только так. Несмотря на то что в его работах много жести, там везде сочится любовь. Такой подход у чувака. Не знаю, как он это делает, но знаю, что все на площадке счастливы.
Индустрия может перемолоть все твое воспитание. И у меня были такие моменты, я их называл «отлетами». Они случались не от популярности, а от загруженности. Фокус смещался с важного на неважное. Условно, сейчас я понимаю, что наш разговор – это важно, но за стеной спят мои близкие (мы говорили с Марком рано утром. – Прим. редакции), и их сон сильно важнее. Они уже проснулись, поэтому позже обязательно перед ними извинюсь и сделаю им что-нибудь приятное. В «отлете» и не задумался бы об этом, сказал бы: «У меня интервью, вы че».
Я ни фига не профессиональный. Недавно подумал, когда об этом спросил режиссер на смене. Рядом со мной был актер, который сильно старше меня. Вот он – да, профессионал. У него весь гримвагон расклеен листочками А4 с перспективами роли, у меня не так. Поэтому я загнался и начал разбираться. Пришел к выводу, что на самом деле точки профессионализма не существует. Как однажды сказал Саша Андрющенко (режиссер. – Прим. редакции): «Вы доказали, что вы классные актеры и можете участвовать в хорошем кино, но только на один фильм. В следующем снова придется доказывать, потому что такова профессия артиста». Мне это дало дикую встряску и понимание того, что нельзя останавливаться – развитие в движении.
Фиксирую в дневниках все, что чувствую. Что получается и не получается на площадке. Потом перечитываю и стараюсь больше не попадать в те же ловушки. Например, когда готовился к «Монастырю», ходил на службу. И во время одной ощутил проходящий через меня вектор, поднял голову, и, оказалось, я стоял прямо под куполом. Я тогда понял, что мой герой Юра всегда несет в себе эту вертикаль, он всегда связан с Богом. Поэтому на протяжении всего сериала старался держаться ровно. Только к концу, когда Юра «потерялся», позволил себе немного согнуться. Все зафиксировано, и я стараюсь это больше нигде не использовать. В моих заметках странная лаборатория. Не самая конкретная, но мне помогает.
На Марке: бомбер и брюки – собственность стилиста, обувь найдена на Avito
«Маркуша, сбрей бороду, тебе отвратительно». Это мне пишут люди, которые следят за мной на сцене, в социальных сетях. И становится жутковато, потому что сразу вспоминаю анимэ Perfect Blue про сталкинг. Конечно, в моем случае не так жестко, но все же. Во-первых, это даже не борода, а подростковая щетина. Во-вторых, что хочу, то и ворочу! Я готов меняться внешне, даже налысо бриться, но это должно произойти без насилия над собой. Даже для роли.
Кто-то хочет меня слышать? Решил это проверить на вручении премии ММКФ (Московский кинофестиваль. – Прим. редакции) и загнал текст на хинди – жаждущий да услышит. Просто мне стало интересно, как воспримут это другие. В итоге только два человека подошли и спросили, что это значит. Классный опыт. Может быть, на пресс-подходах можно анекдоты рассказывать?
Бит – гарантия того, что тебя поймут. С ним ты громче. Все, что ты не можешь сказать без бита, ты можешь сказать на бите. Поэтому я люблю рэп. Это легкий язык коммуникации с миром. «Поэт – носитель ритма» (Александр Блок. – Прим. редакции). И в этом смысле, может быть, я такой, но... нет. Вот Гриша Мильштейн – поэт!
Я всегда настоящий. Не умею быть в маске, это некст левел. От себя проще говорить, чем от лирического героя. Есть идея, что актер существует внутри художественной рамки. Но не всегда. Так как я учился в мастерской Брусникина, меня воспитали как художника. И я делаю что-то вне кадра, чтобы не разучиться держать удар.
На Марке: бомбер и брюки – собственность стилиста, обувь найдена на Avito
У Нижнего много фактуры. Но городу не хватает серьезного продакшена, нужно создать какую-то платформу для кинопроизводства. Хотя это уже не совсем про творчество.
Главный редактор журнала: Алена Зобова
Текст: Анастасия Андреянова
Директор по фотографии: Юлия Зудилина
Фото: Мария Пушкова
Стиль: Даша Колосова
Макияж: Юлия Анисимова
Волосы: Олег Каплан
Арт-директор: Даша Колосова
Ассистент: Алина Аймалетдинова
«НН.Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2024:
Генерального партнера — клинику «САДКО»
Титульного партнера — ресторан-лабораторию «Лаборатория Вкуса»
Официального партнера — VOYAH Автолига
Партнеров — инвестиционную компанию «БКС Мир Инвестиций», оптику «Кронос», компанию «Стрелка кофе»
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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