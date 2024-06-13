Фильмы Марины Разбежкиной, Геннадия Шпаликова и Ильи Авербаха покажут на «Ленфильме»

Спецпоказы пройдут в рамках первой сессии лаборатории режиссерских дебютов, цель которой — повысить качественный уровень отечественных дебютных проектов и тем самым увеличить количество оригинальных, ярких фильмов, созданных молодыми авторами, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.
«Долгая счастливая жизнь», Геннадий Шпаликов
Программа специальных показов откроется 14 июня авторской картиной культового советского сценариста Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», которая получила главный приз на фестивале авторского кино в итальянском Бергамо. Фильм 1966 года расскажет о геологе Викторе, который случайно на пути домой встречает Лену и влюбляется в нее с первого взгляда. Режиссерский дебют «Моцарта оттепели» представит сценарист, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Школе нового кино Всеволод Коршунов.
«Монолог», Илья Авербах
От геолога Виктора плавно переходим к ученому-биологу Сретенскому и картине Ильи Авербаха 1973 года «Монолог», показ которой пройдет 16 июня. Драму-исповедь о конфликте поколений, показанную в Каннах, представит Всеволод Коршунов.
«Время жатвы», Марина Разбежкина
Завершит цикл специальных показов 17 июня «Время жатвы» — про чувашскую деревню 1950-х годов. Режиссерский дебют Марины Разбежкиной 2004 года представит сама режиссер, автор также расскажет инсайды работы над игровым полным метром.
Специальные показы картин пройдут 14, 16 и 17 июня на «Ленфильме» на Каменноостровском проспекте, 10.
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