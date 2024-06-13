Фильмы Марины Разбежкиной, Геннадия Шпаликова и Ильи Авербаха покажут на «Ленфильме»

Программа специальных показов откроется 14 июня авторской картиной культового советского сценариста Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь», которая получила главный приз на фестивале авторского кино в итальянском Бергамо. Фильм 1966 года расскажет о геологе Викторе, который случайно на пути домой встречает Лену и влюбляется в нее с первого взгляда. Режиссерский дебют «Моцарта оттепели» представит сценарист, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Школе нового кино Всеволод Коршунов.