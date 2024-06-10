В Петербурге завершились съемки драмеди «Кто вызвал аниматора?» с Федором Федотовым и Ольгой Волковой

В картине режиссера Дмитрия Рудакова, снятой в декорациях солнечного весеннего города, также сыграли Сергей Агафонов и Борис Мягков.
Сюжет картины рассказывает об аниматоре Луке (Сергей Агафонов), который не может реализоваться — он живет в центре Петербурга с бабушкой и словно русский Гарри Поттер ютится на чердаке, перебиваясь случайными заработками. Завязка повествования по классическим канонам происходит по воли случая — главный герой знакомится с богатым предпринимателем Алексеем (Борис Мягков), который в канун дня рождения узнает о смертельном диагнозе.
Съемки картины начались в сентябре 2023 года в Петербурге и запечатлели самые узнаваемые точки притяжения города: немноголюдный Большой проспект Васильевского острова, Пряничный дом на Колокольной улице и даже побывали на перешейке между Финским заливом и Ладожским озером.
Продюсер картины:
Мы подвели нашу историю к логическому и драматургическому завершению. Финальная сцена свадьбы с художественной точки зрения и с точки зрения постановки была непростой. На площадке работали профессиональные свадебные организаторы, специализирующиеся именно на выездных церемониях. Все было практически по-настоящему, включая весь свадебный антураж, банкет и торт. Целая смена была выделена только на съемку свадьбы, и, благодаря белым ночам в Петербурге, она была долгой.
Продюсерами картины выступили Никита Шведов, Борис Мягков, Ольга Шведова и Сергей Андреев. Над сценарием работали Дмитрий Рудаков, Ольга Шведова и Никита Шведов. Оператор-постановщик картины — Лев Тарабрин. Над декорациями работала Елизавета Дунь, над костюмами — Елена Золотарева.
Сейчас проект находится в монтажно-тонировочном периоде и будет полностью готов, по словам создателей, к концу лета.
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