В Петербурге завершились съемки драмеди «Кто вызвал аниматора?» с Федором Федотовым и Ольгой Волковой

Сюжет картины рассказывает об аниматоре Луке (Сергей Агафонов), который не может реализоваться — он живет в центре Петербурга с бабушкой и словно русский Гарри Поттер ютится на чердаке, перебиваясь случайными заработками. Завязка повествования по классическим канонам происходит по воли случая — главный герой знакомится с богатым предпринимателем Алексеем (Борис Мягков), который в канун дня рождения узнает о смертельном диагнозе.

Съемки картины начались в сентябре 2023 года в Петербурге и запечатлели самые узнаваемые точки притяжения города: немноголюдный Большой проспект Васильевского острова, Пряничный дом на Колокольной улице и даже побывали на перешейке между Финским заливом и Ладожским озером.