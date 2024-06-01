Как Юлия Немчина и компания «Рики» заставили весь мир смотреть российские мультики и готовятся покорить музыкальный рынок!

Фит с Канье и NFT-Крош от Миши Most

Вы в курсе, что Канье называют в народе Копатычем?

Да, и гордимся сравнением! Если Йе долетит, как обещал, до Москвы, мы вполне могли бы предложить ему фит: все-таки у нас есть лейбл Riki Music, а первый фонк-альбом Смешариков «мёд» собрал 40 млн прослушиваний на всех площадках. И почему-то мне кажется, что мы бы получили положительный ответ.

«Укуси меня пчела!», как сказал бы тот же Копатыч. Крошу, Нюше и Совунье в 2023 году исполнилось 20 лет. Как отмечали с юбилярами?

Сделали невероятное количество событий! Показали в кинотеатрах всей страны киноальманах «Смешарики снимают кино»: четыре короткометражки с отсылками к «Звездным войнам», бондиане и Тарантино. Выпустили книгу «Смешарики. История культовой Вселенной» — с архивными рисунками, не вошедшими персонажами, воспоминаниями первых художников, редакторов и продюсеров. Дропнули сумасшедшую виниловую пластинку с легендарными песнями за два десятка лет: «От винта!», «Бедненький больной», «Марафонец» и еще 13 треков — все написаны нашими бессменными композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. А самым масштаб ным событием стала выставка «Смешарики. Искусство быть круглым» на Хлебозаводе в Москве: за полгода ее посмотрело более 110 тысяч гостей! Думали открыться на 3 месяца, но хороших отзывов было столько, что продлили еще на столько же.

«Искусство быть круглым» требуется и Петербургу, и у нас ведь тоже есть хлебозавод (Левашовский!). Мы увидим выставку?

Очень хотим, чтобы это случилось! Тем более, что работали над проектом вместе с петербургским бюро Planet9 (авторами выставок-блокбастеров «Балабанов» в «Севкабель Порту» и «Первая позиция. Русский балет» в «Манеже». — Прим. ред.). Но все конструкции такие фундаментальные, что перевезти их невозможно, только строить заново. Для каждого героя мы создали целый мир: лабораторию Пина, библиотеку Лосяша — даже поставили культовую розовую скамейку из самой первой серии. Сейчас обсуждаем более мобильный формат выставки, чтобы все-таки показать ее в городах-миллионниках — и начнем, разумеется, с родного Петербурга.

Что по-настоящему уникального было на выставке, ради чего нам всем еще предстоит на нее пойти в будущем? Мы хотели подсветить, с чего все начиналось: в зоне «Закулисья» собрали раскадровки серий, драфты сценариев. На стендах выставили артефакты из мультфильмов: баночку, где жил светлячок в серии «Волшебный кувшинчик», пуговицу на нитке, которую Бараш считал своим талисманом в одноименном эпизоде. За 20 лет у нас накопились связи с самыми разными творческими ребятами. Так что мы изготовили бланковые фигуры Смешариков и отдали молодым художникам, чтобы они передали свое видение героев: Диме Шабалину, торам из проекта Chiko & Roko. Так получились, например, «Космо-Крош» в стиле стимпанк и «плачущий» Ежик ультрамаринового цвета. А еще мы сделали реальными NFT-персонажей, которых придумали с граффити-райтером Мишей Most, — фигуры можно было увидеть вживую и потрогать. Часть арт-объектов сейчас в петербургском офисе, водим туда на экскурсии детей, когда они приходят к нам в театр-студию.