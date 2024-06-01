Как Юлия Немчина и компания «Рики» заставили весь мир смотреть российские мультики и готовятся покорить музыкальный рынок!

Гендиректор ГК «Рики» Юлия Немчина с командой в 2023-м громко отметили 20-летие Смешариков — первых и самых популярных мультперсонажей анимационной студии из Петербурга, ставшей медиаимперией: 500 сотрудников, 40 миллиардов просмотров на 30 языках в 160 странах. Кроша и Ежика Банк России поздравил именной монетой, у выставки «Искусство быть круглым» в Москве аншлаг в 110 000 человек, праздничный мерч распродали по 200 футболок в час. Тем временем под Фиксиков (тоже продакшн ГК «Рики»!) построили парк развлечений, готовят сиквел полнометражного «Финника» и запустили музыкальный лейбл Riki Music: у первого альбома «мед» 40 миллионов прослушиваний. В этом году Юлия стала лауреаткой премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024.
Фит с Канье и NFT-Крош от Миши Most
Вы в курсе, что Канье называют в народе Копатычем?
Да, и гордимся сравнением! Если Йе долетит, как обещал, до Москвы, мы вполне могли бы предложить ему фит: все-таки у нас есть лейбл Riki Music, а первый фонк-альбом Смешариков «мёд» собрал 40 млн прослушиваний на всех площадках. И почему-то мне кажется, что мы бы получили положительный ответ.
«Укуси меня пчела!», как сказал бы тот же Копатыч. Крошу, Нюше и Совунье в 2023 году исполнилось 20 лет. Как отмечали с юбилярами?
Сделали невероятное количество событий! Показали в кинотеатрах всей страны киноальманах «Смешарики снимают кино»: четыре короткометражки с отсылками к «Звездным войнам», бондиане и Тарантино. Выпустили книгу «Смешарики. История культовой Вселенной» — с архивными рисунками, не вошедшими персонажами, воспоминаниями первых художников, редакторов и продюсеров. Дропнули сумасшедшую виниловую пластинку с легендарными песнями за два десятка лет: «От винта!», «Бедненький больной», «Марафонец» и еще 13 треков — все написаны нашими бессменными композиторами Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. А самым масштаб ным событием стала выставка «Смешарики. Искусство быть круглым» на Хлебозаводе в Москве: за полгода ее посмотрело более 110 тысяч гостей! Думали открыться на 3 месяца, но хороших отзывов было столько, что продлили еще на столько же.
«Искусство быть круглым» требуется и Петербургу, и у нас ведь тоже есть хлебозавод (Левашовский!). Мы увидим выставку?
Очень хотим, чтобы это случилось! Тем более, что работали над проектом вместе с петербургским бюро Planet9 (авторами выставок-блокбастеров «Балабанов» в «Севкабель Порту» и «Первая позиция. Русский балет» в «Манеже». — Прим. ред.). Но все конструкции такие фундаментальные, что перевезти их невозможно, только строить заново. Для каждого героя мы создали целый мир: лабораторию Пина, библиотеку Лосяша — даже поставили культовую розовую скамейку из самой первой серии. Сейчас обсуждаем более мобильный формат выставки, чтобы все-таки показать ее в городах-миллионниках — и начнем, разумеется, с родного Петербурга.
Что по-настоящему уникального было на выставке, ради чего нам всем еще предстоит на нее пойти в будущем? Мы хотели подсветить, с чего все начиналось: в зоне «Закулисья» собрали раскадровки серий, драфты сценариев. На стендах выставили артефакты из мультфильмов: баночку, где жил светлячок в серии «Волшебный кувшинчик», пуговицу на нитке, которую Бараш считал своим талисманом в одноименном эпизоде. За 20 лет у нас накопились связи с самыми разными творческими ребятами. Так что мы изготовили бланковые фигуры Смешариков и отдали молодым художникам, чтобы они передали свое видение героев: Диме Шабалину, торам из проекта Chiko & Roko. Так получились, например, «Космо-Крош» в стиле стимпанк и «плачущий» Ежик ультрамаринового цвета. А еще мы сделали реальными NFT-персонажей, которых придумали с граффити-райтером Мишей Most, — фигуры можно было увидеть вживую и потрогать. Часть арт-объектов сейчас в петербургском офисе, водим туда на экскурсии детей, когда они приходят к нам в театр-студию.
Когда ждать Смешарикленд и кто шьет прет-а-порте с Барашем и Нюшей
Коллабы — ваша суперсила, особенно с фэшном: в 2021-м H&M с Фиксиками очень впечатляли.
Кроме Смешариков у ГК «Рики» много брендов, и из всех наших героев H&M действительно выбрал именно Фиксиков — как самых экологичных персонажей. Гигант масс-маркета выпустил с ними линейку одежды из органического трикотажа.
Коллабораций с модой у нас много, но если раньше были в основном детские коллекции, то сейчас одежду адресуем и более взрослой аудитории — тем, кто #выроснасмешариках. Отшили для них базовый смарт-гардероб «Смешарики by Chapurin» с дизайнером Игорем Чапуриным. А потом поселили Кроша и Нюшу на легендарных кедах «Два мяча» (эти «крошеходы» разлетелись мгновенно!). Еще недавно вышел второй дроп с Befree, надеемся на третий. Для них это был чуть ли не самый успешный коллаб: в первые дни релиза продавали по 200 футболок в час!
Как создаются такие совместные коллекции?
Наш департамент дизайна составляет стайл-гайды — то, как мы видим будущие вещи. Презентуем их партнерам и вместе обсуждаем, что и как реализуем. Иногда идеи подсказывают покупатели, как это было с Befree: фанаты переживали, что в первом дропе не было Нюши, писали нам в соцсетях — внедрили принты и с ней.
Смешарики уже давно мультик-вселенная, именно так, с буквой К. Когда мы уже с ветерком прокатимся в Смешарикленде?
Парк развлечений у Микки-Мауса тоже возник не сразу: первый Диснейленд открылся, когда ему было 27 лет. А Смешарикам только 20, у нас есть немного времени! (Смеется.) Но вам скажу: первые обсуждения уже были. А пробу пера в направлении тематических парков уже сделали, правда, не для Смешариков, а для Фиксиков. Этой зимой открыли «ФиксиПарк» в ЦДМ на Лубянке — очень красивый, огромный (2000 кв. м!), с интерактивными зонами и аттракционами: от лабиринта в пылесосе до пневмопушки. Скоро прибавим к ним Лабораторию профессора Чудакова, где дети смогут проводить опыты, которые видят в мультсериале. Я и сама люблю бывать в этом пространстве и, кстати, часто назначаю встречи с партнерами в нашем «Фикси Кафе» — там отличный кофе и десерты (чего стоит крейзи-бублик!), а заказ вам прямо на стол привозит игрушечный поезд.
Как выбрать между Смешариками и Фиксиками
Какие в юбилейном 2023 году международные достижения?
Мы вышли на новые рынки и сохранили связи со старыми, несмотря ни на что. «Фиксиков» будут показывать на арабском языке на общедоступном детском канале Ближнего Востока и Северной Африки — эксклюзивные права на показ приобрела ведущая медиакомпания этого региона MBC Group. Для Китая вместе с инвестиционным партнером Jetsen Huashi тоже локализуем контент «Фиксиков». Их там очень любят, как и наши другие проекты — «ДиноСити», «Бодо Бородо», «Тима и Тома». Познавательные приключения бегемотика Тимы и слоненка Томы, кстати, в 2023-м начали показывать в США, Корее, а в Италии они вообще стали четвертыми по популярности на детском канале DeAJunior. На 2024 год запланирован зарубежный прокат нашего полнометражного блокбастера о детективе-домовом Финнике — в кинотеатрах Великобритании, Испании и Чехии.
«Смешарики» производятся в Петербурге, анимационная студия «Аэроплан» рисует «Фиксиков» в Москве. Как лавируете между ними?
Живу на два города! В Петербурге у нас практически весь продакшн, продюсерский блок и бэк-офис — юристы, финансисты, секретариат. А еще это родина Смешариков, Малышариков, Финника, Тимы и Томы. Офис находится на Петроградской набережной, и у меня там кабинет с совершенно особенной атмосферой: он достался от Анатолия Валентиновича Прохорова — худрука и одного из создателей Смешариков.
В Москве базируется наш лицензионный департамент, маркетологи и аниматоры «А эроплана». Также на столицу приходится основная часть переговоров с коммерческими партнерами. После пандемии многие стали предпочитать договариваться в зуме, но лично мне очень импонирует живое общение, человеческий фактор никто не отменял. Поэтому я всегда стараюсь хотя бы первую встречу провести очно — так ты видишь эмоции человека, чувствуешь его, можешь замотивировать, предлагая свой продукт.
Неужели кого-то нужно уговаривать?
Вы не представляете, сколько раз нам приходилось переубеждать партнеров, когда какой-нибудь вице-президент крупного банка хочет делать проект только с Фиксиками, потому что их смотрят его дети! А мы понимаем, что для этого проекта гораздо лучше подходят Смешарики. Приходится подбирать доказательства, оперировать кейсами и охватами, показывать, что ты профессионал и понимаешь в брендах.
Юлия Немчина как CEO группы компаний «Рики» — какой босс?
Такой, что может точечно заниматься любым проектом — если он касается не творчества, а бизнеса. Но при этом я всегда говорю, что нет «меня», есть «мы», и иду по жизни с фразой «Один в поле не воин». На любом этапе доверяю коллегам и знаю, что они все сделают отлично. Когда речь идет о стратегическом сотрудничестве, вроде Danone или ЦСКА, или когда надо «зажечь» партнеров проектом — я участвую.
Давайте пройдем тест «Какой вы Смешарик?»!
Я 100 % Крош. Так же не сижу на месте и никому не даю покоя своими идеями.
Почему у Финника лучшая шерсть в мире и кто из звезд споет с малышариками
Какие ваши премьеры ждем в кино?
Осенью 2024-го приглашаем на полнометражных «Малышариков» — фильм для самых маленьких детей, который совместит актерскую игру с анимацией. В ролях Мамы и Папы — Елизавета Боярская и Константин Хабенский, еще одна звезда – кот Матфейка из Театра Куклачева — в роли, собственно, кота.
В 2025 году выходит второй «Финник». Будет увлекательно, по качеству анимации сиквел будет феноменальный. Если первый фильм сравнивали с Pixar, то этот станет еще лучше. Я, например, горжусь, что у нашего Финника лучшая в стране шерсть. (Смеется.) Если серьезно, то это самая сложная задача — нарисовать шерсть, чтобы она выглядела пушистой и ее хотелось погладить. Но у наших аниматоров именно такая шерсть и получается!
Еще два полных метра запланированы на 2026-й: «Смешарики», для которого мы уже провели кастинг и утвердили обалденный состав актеров, и полностью анимационные «Фиксики».
Это они изобрели для вас девайс, чтобы все это успевать?
Если бы! Во-первых, мы уже большие — за 20 лет коллектив разросся почти до 500 человек. Во-вторых, мы профи в контенте и наша сильная сторона — количество минут анимации, которое мы выпускаем в год, оно огромное (1720 минут или почти 30 часов!). В-третьих, конечно, как директору, мне важно, чтобы команда работала слаженно и процессы шли гладко, даже рутинно. Но всегда хочется чего-то «сверх» и «вопреки» — вот тогда становится интересно! Хотя у нас по этому поводу в корпоративных чатах в ходу хэштег #горшочекневари. (Смеется.)
В 2023-м вы презентовали свой музыкальный лейбл Riki Music. Душа просит песни?
Да, во всех наших проектах, с самой первой серии «Смешариков», было много песен. Плюс мы всегда любили коллаборации с артистами: от фронтмена группы «КняZZ» Андрея Князева до Сергея Жукова из «Руки вверх». Только за последний год мы создали какое-то невероятное количество музыки. Песни из «Малышариков» в стиле соул и боссанова спели звезды российского джаза Мариам Мерабова, Этери Бериашвили и Ив Набиев.
Вышли кавер на легендарный трек «Лесник» панк-группы «Король и Шут», клипы с Найком Борзовым и много чего еще. К тому же мы понимаем, что аудиоформат популярен среди детей и подростков, поэтому Riki Music — важное для нас направление. Оно отвечает не только за музыку, но и за edutainment, обучение через развлечение: образовательные подкасты «Фикситека», запутанные истории от Финника и даже серии, где Смешарики и веселый учитель Бодо Бородо берут интервью у космонавтов.
Текст: Неля Валиева
Фото: Константин Рассохин
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