В программе: фестивали локальных киношкол, знакомства с режиссерами и обсуждение увиденного с кинокритиками. В кинозале музея представят фестиваль никарагуанского кинематографа, цикл драм о Первой мировой войне — совместный проект с заповедником «Царское село», а также фильмы компании «Сахафильм» — о якутской школе кино.
Лето авторского кино в «Росфото» стартует 20 июня вместе с кинофестивалем «Никарагуа: наследие и новая культура», подготовленным совместно с синематекой Никарагуа. Зрители смогут познакомиться с локальными режиссерами и национальными сюжетами в фильмах ведущих режиссеров далекой и незнакомой земли Латинской Америки. На открытии фестиваля с приветственным словом выступит посол Никарагуа в России, генеральный директор «Росфото» Захар Коловский, предваряя показ док-ленты «Антология Карла Ригби» 2019 года режиссеров Эдуардо Шпигелер, Мария Хосе Альварес — о поэтическом гении и пионере устной поэзии Карибского региона Карла Ригби.
Адриан Карраско, «Командир», 1981 год
21 июня состоится просмотр советского фильма «Охота на дракона» 1986 года режиссера Латифа Файзиева. Картина долгое время занимала лидирующие позиции в в советском кинопрокате — по некоторым данным политический детектив о вымышленной стране Гуадиане посмотрели 15,2 млн зрителей. После показа фильм можно обсудить с продюсером и режиссером Игорем Лебедевым и историком кино Василием Гусаком.
22 июня в рамках фестиваля состоится лекция режиссера-документалиста Александра Маркова «Метаморфозы "неигровой фильмы" от начала до наших дней» — об эволюции документалистики и репортажных съемках. В этот же день опытом съемок неигрового кино расскажет режиссер Адриано Карраско, запись интервью которого можно будет также обсудить с продюсером Игорем Лебедевым.
Адриан Карраско, «Монимбо, Никарагуа», 1981 год
Лекция «Визуальная антропология: между наукой и жизнью» старшего научного сотрудника и зав. аспирантурой Музея антропологии и этнографии Натальи Казуровой продолжит фестивальные события 23 июня. В рамках встречи пройдет речь об особенностях визуального ряда и ключевых стилистических константах национальных кинематографических школ. После лекции состоится показ картины Себастьяна Ариеса «Ветвь» 2014 года — о самом малочисленном коренном народе Никарагуа Раме. Завершающей фестиваль картиной станет фильм о национальных танцах «1, 2, 3… Потанцуем» 2016 года от режиссера Хосе Уилока.
Фестиваль «Никарагуа: наследие и новая культура» пройдет с 20 по 23 июня в конференц-зале «Росфото» на Большая Морская улице, 35.
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