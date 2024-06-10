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Кино и сериалы

«Росфото» запускает летний кинотеатр! Вот его программа

В программе: фестивали локальных киношкол, знакомства с режиссерами и обсуждение увиденного с кинокритиками. В кинозале музея представят фестиваль никарагуанского кинематографа, цикл драм о Первой мировой войне — совместный проект с заповедником «Царское село», а также фильмы компании «Сахафильм» — о якутской школе кино. 

Эдуардо Шпигелер и Мария Хосе Альварес, «Антология Карла Ригби», 2019 год
rosphoto.org / «Росфото»

Эдуардо Шпигелер и Мария Хосе Альварес, «Антология Карла Ригби», 2019 год

Эдуардо Шпигелер и Мария Хосе Альварес, «Антология Карла Ригби», 2019 год
rosphoto.org / «Росфото»

Эдуардо Шпигелер и Мария Хосе Альварес, «Антология Карла Ригби», 2019 год

Лето авторского кино в «Росфото» стартует 20 июня вместе с кинофестивалем «Никарагуа: наследие и новая культура», подготовленным совместно с синематекой Никарагуа. Зрители смогут познакомиться с локальными режиссерами и национальными сюжетами в фильмах ведущих режиссеров далекой и незнакомой земли Латинской Америки. На открытии фестиваля с приветственным словом выступит посол Никарагуа в России, генеральный директор «Росфото» Захар Коловский, предваряя показ док-ленты «Антология Карла Ригби» 2019 года режиссеров Эдуардо Шпигелер, Мария Хосе Альварес — о поэтическом гении и пионере устной поэзии Карибского региона Карла Ригби.

Адриан Карраско, «Командир», 1981 год
rosphoto.org / «Росфото»

Адриан Карраско, «Командир», 1981 год

21 июня состоится просмотр советского фильма «Охота на дракона» 1986 года режиссера Латифа Файзиева. Картина долгое время занимала лидирующие позиции в в советском кинопрокате — по некоторым данным политический детектив о вымышленной стране Гуадиане посмотрели 15,2 млн зрителей. После показа фильм можно обсудить с продюсером и режиссером Игорем Лебедевым и историком кино Василием Гусаком.

22 июня в рамках фестиваля состоится лекция режиссера-документалиста Александра Маркова «Метаморфозы "неигровой фильмы" от начала до наших дней» — об эволюции документалистики и репортажных съемках. В этот же день опытом съемок неигрового кино расскажет режиссер Адриано Карраско, запись интервью которого можно будет также обсудить с продюсером Игорем Лебедевым.

Адриан Карраско, «Монимбо, Никарагуа», 1981 год
rosphoto.org / «Росфото»

Адриан Карраско, «Монимбо, Никарагуа», 1981 год

Лекция «Визуальная антропология: между наукой и жизнью» старшего научного сотрудника и зав. аспирантурой Музея антропологии и этнографии Натальи Казуровой продолжит фестивальные события 23 июня. В рамках встречи пройдет речь об особенностях визуального ряда и ключевых стилистических константах национальных кинематографических школ. После лекции состоится показ картины Себастьяна Ариеса «Ветвь» 2014 года — о самом малочисленном коренном народе Никарагуа Раме. Завершающей фестиваль картиной станет фильм о национальных танцах «1, 2, 3… Потанцуем» 2016 года от режиссера Хосе Уилока. 

Фестиваль «Никарагуа: наследие и новая культура» пройдет с 20 по 23 июня в конференц-зале «Росфото» на Большая Морская улице, 35.

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