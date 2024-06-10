21 июня состоится просмотр советского фильма «Охота на дракона» 1986 года режиссера Латифа Файзиева. Картина долгое время занимала лидирующие позиции в в советском кинопрокате — по некоторым данным политический детектив о вымышленной стране Гуадиане посмотрели 15,2 млн зрителей. После показа фильм можно обсудить с продюсером и режиссером Игорем Лебедевым и историком кино Василием Гусаком.

22 июня в рамках фестиваля состоится лекция режиссера-документалиста Александра Маркова «Метаморфозы "неигровой фильмы" от начала до наших дней» — об эволюции документалистики и репортажных съемках. В этот же день опытом съемок неигрового кино расскажет режиссер Адриано Карраско, запись интервью которого можно будет также обсудить с продюсером Игорем Лебедевым.