На «Ленфильме» пройдет эхо фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open» со спецпоказами картин-участниц

В программу вошли дебютный полный метр со звездой сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» Чингизом Гараевым, актером почти-хичкоковского «Цербера» Александром Горбатовым, а также закрепившаяся на международном уровне лента с романтическим панком и лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ильей Делем.
На «Ленфильме» стартует месяц спецпоказов авторских картин-победителей фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open», которые эхом пройдут в Петербурге. Каждый смотр будет представлен создателями лент. В рамках открытых показов по регистрации можно свободно посмотреть ленты фестиваля дебютных работ «Дух огня» «Лапин» — первую пробу Влада Краснослободцева и Аси Олешкевич, а также этническую казахскую драму «Бауырына салу» от режиссера Асхата Кучинчерекова.
6 июня Эхо откроет «Лапин» — об эскапических переживаниях подростка, судьба которого в одночасье разделилась на два континента с Михаилом Ивановым, Иваном Добронравовым, Таисьей Калининой, Александром Горбатовым, Никитой Манецом, Чингизом Гараевым в главных ролях. Картину представят кинорежиссер, сценарист и продюсер Мария Зверева, генеральный продюсер и заведующая кафедры продюсирования института кино и телевидения Наталия Горина, а также кастинг директор, член гильдии кастинг директоров России Клавдия Хмельницкая.
8 июня на «Ленфильме» покажут «Бауырына салу», ставшего победителем ХХII фестиваля «Дух огня» — «Золотую тайгу» получил режиссер из Казахстана Асхат Кучинчиреков. Сюжет картины разворачивается вокруг мальчика, который по древней национальной традиции воспитывается бабушкой. На большом экране — Айдос Аесбаев, Янбирбай Байдилбаев и Кайрат Васалбаев.
Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic Open» 7 июня покажет картину «Край надломленной луны» 2022 года — с Машей Кошиной, Викторией Толстогановой, Анной Шепелевой и Артемом Быстровым в ведущих ролях.Фильм участвовал в ММКФ и получил серебряного «Святого Георгия» за лучший полный метр конкурса «Русские премьеры». Режиссер фильма о травматичных отношениях между дочерьми и матерью Светлана Самошина представит и обсудит картину.
Программа завершится 8 июня смотром документального полного метра «Колбаса Митрофана Аксенова» 2022 года от режиссера Алексея Федорченко — постановщик также представит картину. Фильм с Александром Жигалкиным, Аргемиро Гамезом, Алексеем Исаковым и Лидой Канашовой расскажет об ученом, предвосхитившем теорию относительности.
«Колбаса Митрофана Аксенова»
Специальные показы эхо фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open» состоятся с 6 по 8 июня на «Ленфильме» на Каменноостровском проспекте, 10.
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