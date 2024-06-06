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Кино и сериалы

На «Ленфильме» пройдет эхо фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open» со спецпоказами картин-участниц

В программу вошли дебютный полный метр со звездой сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана» Чингизом Гараевым, актером почти-хичкоковского «Цербера» Александром Горбатовым, а также закрепившаяся на международном уровне лента с романтическим панком и лауреатом нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ильей Делем.

Александр Горбатов
Фото: Валентин Блох

Александр Горбатов

Илья Дель
Фото: Валентин Блох

Илья Дель

На «Ленфильме» стартует месяц спецпоказов авторских картин-победителей фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open», которые эхом пройдут в Петербурге. Каждый смотр будет представлен создателями лент. В рамках открытых показов по регистрации можно свободно посмотреть ленты фестиваля дебютных работ «Дух огня» «Лапин» — первую пробу Влада Краснослободцева и Аси Олешкевич, а также этническую казахскую драму «Бауырына салу» от режиссера Асхата Кучинчерекова.

6 июня Эхо откроет «Лапин» — об эскапических переживаниях подростка, судьба которого в одночасье разделилась на два континента с Михаилом Ивановым, Иваном Добронравовым, Таисьей Калининой, Александром Горбатовым, Никитой Манецом, Чингизом Гараевым в главных ролях. Картину представят кинорежиссер, сценарист и продюсер Мария Зверева, генеральный продюсер и заведующая кафедры продюсирования института кино и телевидения Наталия Горина, а также кастинг директор, член гильдии кастинг директоров России Клавдия Хмельницкая.

«Лапин»
кадры из фильма

«Лапин»

«Лапин»
кадры из фильма

«Лапин»

«Лапин»
кадры из фильма

«Лапин»

8 июня на «Ленфильме» покажут «Бауырына салу», ставшего победителем ХХII фестиваля «Дух огня» — «Золотую тайгу» получил режиссер из Казахстана Асхат Кучинчиреков. Сюжет картины разворачивается вокруг мальчика, который по древней национальной традиции воспитывается бабушкой. На большом экране — Айдос Аесбаев, Янбирбай Байдилбаев и Кайрат Васалбаев.

«Бауырына салу»
кадры из фильма

«Бауырына салу»

«Бауырына салу»
кадры из фильма

«Бауырына салу»

«Бауырына салу»
кадры из фильма

«Бауырына салу»

Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic Open» 7 июня покажет картину «Край надломленной луны» 2022 года — с Машей Кошиной, Викторией Толстогановой, Анной Шепелевой и Артемом Быстровым в ведущих ролях.Фильм участвовал в ММКФ и получил серебряного «Святого Георгия» за лучший полный метр конкурса «Русские премьеры». Режиссер фильма о травматичных отношениях между дочерьми и матерью Светлана Самошина представит и обсудит картину. 

«Край надломленной луны»
кадры из фильма

«Край надломленной луны»

«Край надломленной луны»
кадры из фильма

«Край надломленной луны»

«Край надломленной луны»
кадры из фильма

«Край надломленной луны»

Программа завершится 8 июня смотром документального полного метра «Колбаса Митрофана Аксенова» 2022 года от режиссера Алексея Федорченко — постановщик также представит картину. Фильм с Александром Жигалкиным, Аргемиро Гамезом, Алексеем Исаковым и Лидой Канашовой расскажет об ученом, предвосхитившем теорию относительности.

«Колбаса Митрофана Аксенова»
кадры из фильма

«Колбаса Митрофана Аксенова»

Специальные показы эхо фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open» состоятся с 6 по 8 июня на «Ленфильме» на Каменноостровском проспекте, 10.

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