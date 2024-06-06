На «Ленфильме» пройдет эхо фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open» со спецпоказами картин-участниц

На «Ленфильме» стартует месяц спецпоказов авторских картин-победителей фестивалей «Дух огня» и «Arctic Open», которые эхом пройдут в Петербурге. Каждый смотр будет представлен создателями лент. В рамках открытых показов по регистрации можно свободно посмотреть ленты фестиваля дебютных работ «Дух огня» «Лапин» — первую пробу Влада Краснослободцева и Аси Олешкевич, а также этническую казахскую драму «Бауырына салу» от режиссера Асхата Кучинчерекова.

6 июня Эхо откроет «Лапин» — об эскапических переживаниях подростка, судьба которого в одночасье разделилась на два континента с Михаилом Ивановым, Иваном Добронравовым, Таисьей Калининой, Александром Горбатовым, Никитой Манецом, Чингизом Гараевым в главных ролях. Картину представят кинорежиссер, сценарист и продюсер Мария Зверева, генеральный продюсер и заведующая кафедры продюсирования института кино и телевидения Наталия Горина, а также кастинг директор, член гильдии кастинг директоров России Клавдия Хмельницкая.