Луи Гаррель, Шон Пенн и «Тур с "Иванушками"»: Что смотреть в кинотеатрах России в июне?

Абсурдистская комедия Квентина Дюпье с Луи Гаррелем и Леа Сейду «Второй акт», драма «Асфальтовые джунгли» с Таем Шериданом и Шоном Пенном в касте, ромком «Тур с "Иванушками"» с песнями про тополиный пух и куклу Машу, а также анимационный альманах «Три богатыря. Ни дня без подвига» и ре-релиз японского хоррора «Темные воды» — рассказываем о главных фильмах, которые выходят в российский прокат в первый месяц лета.
«Асфальтовые джунгли» / Asphalt City (18+)
Драма с Таем Шериданом («Первому игроку приготовиться», «Ночной портье») и Шоном Пенном из основной программы Каннского кинофестиваля прошлого года. Ангелоподобный Оли Кросс мечтает помогать людям — учится на медика и параллельно работает на скорой. Его наставником и напарником становится опытный и циничный врач Рутковский.
«Аритмию» только в реалиях нью-йоркского Гарлема и системы здравоохранения без ОМС снял француз Жан-Стефан Совер («Джонни — бешеный пес», «Панк»).
С 6 июня
«Непослушники» (12+)
Третья часть православной комедии Владимира Котта. «Перевоспитанные» герои первых двух фильмов — блогер Дима (Виктор Хориняк) и ставший монахом экс-бандит Саша Черный (Гоша Куценко) — теперь будут учить разумному, доброму и вечному четверых юных «непослушников» из детского дома. В каст также вернется Юрий Кузнецов в роли настоятеля монастыря отца Анатолия.
С 6 июня
«На краю земли» / The Convert (12+)
Приключенческий антиколониальный боевик с Гаем Пирсом снял режиссер бондианы Ли Тамахори («Умри, но не сейчас»). Новая Зеландия 1830-х, коренные жители маори воют друг с другом, придерживаясь принципов талиона и соседствуя с презирающими их культуру переселенцами из Британии. Пытаясь сбежать от всего мира и себя самого, на аванпост прибывает проповедник Монро. Вскоре он оказывается втянут в кровавую вражду двух племен.
С 6 июня
«Пушкин и... Михайловское. Начало» (6+)
Анимационный проект о ссылке Пушкина в Михайловское, созданный в честь 225-летия «нашего всего», символично выходит в прокат как раз в день его рождения. Авторы рассчитанного на всю семью фильма продюсер Игорь Гаврюшкин и художник-постановщик Игорь Шаймарданов постарались «показать поэта не гением, сошедшим с портрета на стене, а персонажем с настоящими человеческими чувствами».
С 6 июня
«Бар "МоскваЧики"» (12+)
Ромком с Яной Кошкиной, Марком Богатыревым, Михаилом Тарабукиным, Екатериной Шкуро, а также Катей IOWA и Dava в касте. Три подруги-москвички едут отдохнуть на несколько дней в Петербург. Уик-энд проходит так бурно, что к его концу они внезапно покупают здесь бар. А параллельно — знакомятся с тремя парнями. Снял фильм о якобы низком пороге вхождения в общепит города Анарио Мамедов («Мальдивы подождут», «Последний аксель»).
С 12 июня
«Проклятие "Зов могилы"» / Pamyo (18+)
Самый кассовый хоррор Южной Кореи, побивший рекорд «Поезда в Пусан». Живущая в Лос-Анджелесе состоятельная семья корейского происхождения страдает из-за семейного проклятия. Чтобы его избежать, нужно скорее кремировать тело прадеда на родине. Но сотрудник больницы, в которую доставляют гроб, вскрывает его. Это приводит к непоправимым последствиям.
Главную роль в фильме играет звезда «Олдбоя» Чхве Мин-сик, также в касте Ли До-хен («Плохая мать»), Ким Го-ын («Демон») и Ю Хэ-чжин («Таксист»). Режиссером выступил Чан Джэ-хен («Сваха»).
С 13 июня
«Игра королевы» / Firebrand (18+)
Еще один фильм из прошлогодней основной программы Канн в российском прокате — костюмная драма с Алисией Викандер, Джудом Лоу, Эдди Марсаном и Сэмом Райли. Она играет Екатерину Парр — шестую жену «Синей бороды» Генриха VIII и единственную из супруг, которая смогла его пережить. Снял триллер про интриги эпохи Тюдоров Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики»).
С 13 июня
«Папа» / Ezra (16+)
Драмеди Тони Голдуина («Декстер») с Бобби Каннавале, Робертом Де Ниро, Верой Фармига и Роуз Бирн в главных ролях. Стендап-комик Макс Брандел, живущий со своим отцом Стэном, изо всех сил пытается быть хорошим папой для своего аутичного сына Эзры. Однажды он вместе с ребенком отправляется в вынужденное путешествие через всю страну. Премьера фильм была на фестивале в Торонто в прошлом году.
С 13 июня
«Четыре души Койота» / Kojot négy lelke (12+)
Настоящая редкость в российском проката — независимый венгерский мультфильм. Проект аниматора Арона Гаудера получил приз жюри на Международном фестивале в Анси, а также претендовал на «Оскар» от Венгрии. Картина основана при этом на мифах и преданиях коренных американцев. По сюжету индейские племена протестуют из-за строительства нефтепровода на их исконной земле.
С 13 июня
«Тур с "Иванушками"» (16+)
Музыкальная комедия о любви к группе «Иванушки International», ставшей культурным кодом поколения девяностых и начала нулевых. Три подруги Катя (Агата Муцениеце), Ася (Анна Пескова) и Инна (Ольга Сухарева) были фанатками поп-трио в середине 1990-х. Почти 30 лет спустя они решаются на безумный поступок: убежать от всех взрослых проблем и отправиться в тур по югу России вслед за «Иванушками», кумирами их юности. Режиссером фильма стал Марк Горобец («Стая», «Закрытая школа»). Также в касте Роман Курцын, Роман Маякин и, конечно, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко.
С 20 июня
«Три богатыря. Ни дня без подвига» (6+)
Летний выпуск «Богатырей» приурочен сразу к двум юбилеям: 25 лет исполнилось студии «Мельница», а в декабре 20-летие на экране отметит сама франшиза. В «Ни дня без подвига» вошли три короткометражки о приключениях Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и Коня Юлия. Им придется расследовать похищение короны и вызволять друзей из мира снов.
С 20 июня
«Второй акт» / Le deuxième acte (18+)
Фильм режиссера и электронного музыканта (да, это он Mr Oizo!) Квентина Дюпье открывал в этом году Каннский кинофестиваль. Как и всегда у Дюпье, жанрово это абсурдистская комедия. Актеры Давид (Луи Гаррель), Флоранс (Леа Сейду), Гийом (Венсан Линдон) и Уилли (Рафаэль Кенар) снимаются в ромкоме, постановщиком которого стал искусственный интеллект. За одну рабочую смену они успевают и перессориться, и обсудить все на свете.
С 20 июня
«Маленькая девочка в голубом» / Little Girl Blue (18+)
Докудрама о французской писательнице и фотографе Кароль Ашаш, снятая ее дочерью, режиссером Моной Ашаш. После самоубийства матери она обнаружила огромный архив из снимков и аудиозаписей, дающих ключ не только к ее жизни, но и целой эпохе. Через свою картину Мона попыталась еще раз с ней поговорить. Главную роль Кароль Ашаш в фильме играет Марион Котийяр.
С 20 июня
«Темные воды» / Honogurai mizu no soko kara (2001) (18+)
Вслед за «Звонком» хоррор «Темные воды» Хидэо Накаты также возвращается на большие экраны России. Есими (Хитоми Куроки) с пятилетней дочерью живут в мрачном многоквартирном доме. Им постоянно кажется, что с потолка течет темная вода. А еще то и дело появляется красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад.
С 27 июня
«Горизонты: Часть 1» / Horizon: An American Saga - Chapter 1 (18+)
Первую часть будущей тетралогии (по крайней мере, так она задумана) Кэвина Костнера показывали на Каннском кинофестивале в 2024 году. Это масштабная историческая сага о периоде Гражданской войне в США, в которой снялся сам Костнер, а также Сиенна Миллер, Джена Мэлоун и Сэм Уортингтон. Кстати, права на второй фильм франшизы, хотя он еще не снят, российские прокатчики уже также приобрели.
С 27 июня
«Клуб Зеро» / Club Zero (18+)
Злое драмеди Джессики Хауснер («Малыш Джо») из основной программы Каннского кинофестиваля-2023. В элитной школе появляется новая загадочная учительница (Миа Васиковска), преподающая основы осознанного питания. На курс записываются старшеклассники, желающие уменьшить свой углеродный след и тем самым набрать баллы для поступления в колледж. Но вскоре участники этой учебной программы становятся все больше похожи на последователей тоталитарной секты.
С 27 июня
«Только течет река» / He bian de cuo wu (18+)
Детективный триллер о Китае 1990-х. Молодой капитан полиции расследует серию убийств в провинции Цзяндун. Предполагаемый преступник быстро находится, начальство требует поскорее закрыть дело, но главному герою кажется, что все на самом деле не так уж и просто. Фильм Вэй Шуцзюня показывали в каннской программе «Особый взгляд» в 2023-м.
С 27 июня
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