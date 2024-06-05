Луи Гаррель, Шон Пенн и «Тур с "Иванушками"»: Что смотреть в кинотеатрах России в июне?

«Асфальтовые джунгли» / Asphalt City (18+)

Драма с Таем Шериданом («Первому игроку приготовиться», «Ночной портье») и Шоном Пенном из основной программы Каннского кинофестиваля прошлого года. Ангелоподобный Оли Кросс мечтает помогать людям — учится на медика и параллельно работает на скорой. Его наставником и напарником становится опытный и циничный врач Рутковский.

«Аритмию» только в реалиях нью-йоркского Гарлема и системы здравоохранения без ОМС снял француз Жан-Стефан Совер («Джонни — бешеный пес», «Панк»).

С 6 июня