Уличный кинотеатр в месте притяжения на Васильевском острове начнет работать уже 8 июня — смотры будут проходить каждый четверг и субботу.

Киноакция откроется 8 июня американским черно-белым роуд-муви режиссера-гуманиста Майка Миллса «Камон Камон» — о радиожурналисте Джонни, его племяннике Джесси и путешествии, которое перевернуло мир обоих. В главных ролях: Хоакин Феникс и Вуди Норман. А за саундрек отвечали участники инди-рок группы The National Аарон и Брайс Десснеры.