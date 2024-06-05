В открытом дворе со свободной рассадкой можно будет увидеть комедии с французским бонвиваном Луи Гаррелем, авторские ленты с Венецианского кинофестиваля и недавние работы Хоакина Феникса.
Уличный кинотеатр в месте притяжения на Васильевском острове начнет работать уже 8 июня — смотры будут проходить каждый четверг и субботу.
Киноакция откроется 8 июня американским черно-белым роуд-муви режиссера-гуманиста Майка Миллса «Камон Камон» — о радиожурналисте Джонни, его племяннике Джесси и путешествии, которое перевернуло мир обоих. В главных ролях: Хоакин Феникс и Вуди Норман. А за саундрек отвечали участники инди-рок группы The National Аарон и Брайс Десснеры.
13 июня можно будет увидеть французскую семейную драму со звездами сinéma français Луи Гаррелем, Фанни Ардан («8 женщин» Франсуа Озона, «Прекрасная эпоха» Николя Бедоса) и Майвенн («Пятый элемент» и «Леон» Люка Бессона). Картина «ДНК» расскажет о вопросах идентичности.
15 июня во дворе рынка состоится показ картины-открытия Венецианского кинофестиваля «Правда» — от классика японского кинематографа Хирокадзу Корээды. В ленте об актерском таланте главные роли исполняют Жюльет Бинош, Катрин Денев и Итан Хоук.
20 июня на больших экранах покажут фестивальную лиричную комедию Кирилла Михановского о «судьбах российских эмигрантов, волей судьбы оказавшихся в одной маршрутке». «Гив ми либерти» с Крисом Галустом, Максимом Стояновым, Лорен 'Лоло' Спенсер, Дарьей Екамасовой была отмечена премией «Независимый дух» кинофестиваля «Сандэнс».
Луи Гаррель примерит еще одно амплуа в рамках цикла кинопоказов. 22 июня француза можно будет увидеть в роли лицедея, режиссера и сценариста в криминальном ромкоме «По правилам и без». С ним также в кадре: Ноэми Мерлан, Рошди Зем, Анук Гринбер.
Июньская программа завершится эксцентричной комедией абсурда от режиссера Квентина Дюпье «Жвалы» — о настоящей дружбе и самой гигантской мухе в истории кино.
Летний кинотеатр во дворе открыт с 8 по 30 июня в четверги и субботы на Василеостровском рынке на Большом проспекте Васильевского острова, 16.
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