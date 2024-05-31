Камбербэтч, Миккельсен и Джессика Лэнг: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Меч короля» / Bastarden (18+)

Эпичная историческая драма Николая Арселя (сценарист «Темной башни» и шведской версии «Девушки с татуировкой дракона») с Мадсом Миккельсеном в главной роли участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году.

Король Дании отправляет своего лучшего рыцаря Людвига Калена навести порядок в дальних краях. Но объединить феодальные земли оказывается не так просто. Особенно, когда вмешиваются чувства. Фильм основан на романе Иды Иессен «Капитан и Энн Барбара».

С 28 мая, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Kion, Wink