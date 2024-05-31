Камбербэтч, Миккельсен и Джессика Лэнг: Что смотреть дома на этой неделе

Драма о безутешном отце и созданной им марионетке «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем, исторический эпос «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном, обаятельный комедийный боевик Ричарда Линклейтера «Я не киллер», а также режиссерский дебют Дева Пателя «Манкимэн» и картина «Великая Лилиан Холл» с Джессикой Лэнг — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Меч короля» / Bastarden (18+)
Эпичная историческая драма Николая Арселя (сценарист «Темной башни» и шведской версии «Девушки с татуировкой дракона») с Мадсом Миккельсеном в главной роли участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году.
Король Дании отправляет своего лучшего рыцаря Людвига Калена навести порядок в дальних краях. Но объединить феодальные земли оказывается не так просто. Особенно, когда вмешиваются чувства. Фильм основан на романе Иды Иессен «Капитан и Энн Барбара».
С 28 мая, «Иви», «Кинопоиск», Okko, Kion, Wink
Сериал «Эрик» / Eric, премьера (Netflix) (18+)
Мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в декорациях Нью-Йорка 1980-х. Создатель популярного кукольного телешоу Винсент убит горем — его сын Эдгар пропал по дороге в школу. В вещах ребенка безутешный отец находит рисунки с изображением марионетки по имени Эрик. Он становится одержим идеей, что если запустить на ТВ передачу с участием Эрика, Эдгар тут же вернется домой. Поставила драму Люси Форбс («Конец ***го мира», «Будет больно»), а за сценарий отвечала Эби Морган («Стыд»).
С 30 мая, Netflix
Сериал «Мы — Lady Parts» / We Are Lady Parts, 2 сезон (Peacock) (18+)
Продолжение ломающего киностереотипы комедийного проекта шоураннера и режиссера Ниды Манзур («Доктор Кто»). Это история панк-группы, состоящей из девушек-мусульманок. Во втором сезоне Сайра (Сара Камилла Импей), Аиша (Джульетт Мотамед), Бисма (Фейт Омоле) и Амина (Анджана Васан) вместе с продюсером Момтаз (Люси Шортхаус) будут пытаться покорить английскую музыкальную сцену и записать альбом.
С 30 мая, Peacock
Фильм «Великая Лилиан Холл» / The Great Lillian Hall (18+)
Драма с Джессикой Лэнг в главной роли — история бродвейской звезды, которая борется с деменцией. Несмотря на диагноз, та продолжает репетировать Раневскую в чеховском «Вишневом саде».
Помимо Лэнг, в касте Кэти Бейтс, Пирс Броснан и Лили Рэйб. Сценарий написала Элизабет Селдес, вдохновившись жизнью своей тети Мэриэн Холл, а снял картину автор «Джиа» и «Ночного портье» Майкл Кристофер.
С 31 мая, HBO
Фильм «Я не киллер» / Hit Man (18+)
Обаятельный комедийный боевик Ричарда Линклейтера («Отрочество», трилогия «Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью») показывали на Венецианском кинофестивале в 2023 году, где его высоко оценили критики. На первый взгляд, легкая и жанровая картина намного глубже, чем кажется. А еще — основана на реальной истории.
Преподаватель в разводе Гэри (Глен Пауэлл) работает на полставки в полиции — выдает себя за наемного убийцу, чтобы ловить потенциальных заказчиков преступлений. Все идет хорошо, пока он не знакомится с роковой красоткой (Адриа Архона), живущей с мужем-абьюзером.
Со 2 июня, Wink, «Иви», Okko
Фильм «Манкимэн» / Monkey Man (18+)
Режиссерский дебют актера Дева Пателя («Миллионер из трущоб»), в котором он же сыграл главную роль. Выросший на жестоких улицах Мумбаи Кид с детства мечтал дать отпор безнаказанным богачам, виновным в смерти его матери. Он участвует в боях без правил в маске Манкимэна и устраивается в элитный клуб, в котором часто отдыхают криминальные авторитеты, которым он и хочет отомстить.
Со 2 июня, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Золото Рейна» / Rheingold (18+)
Новый фильм Фатих Акин, автор «Головой о стену» и «Золотой перчатки», снял в жанре байопика. Это история ставшего рэпером и продюсером курдского беженца Гивара Хаджаби, более известного (в большей степени в Германии) под своим сценическим псевдонимом Xatar.
Уже вышел, «Кинопоиск»
Фильм «Долгожданный рассвет» / Finalmente l'alba (18+)
Драма Саверио Костанцо («Моя гениальная подруга», «Голодные сердца») с Лили Джеймс, Джо Кири и Уиллемом Дефо из основной программы Венецианского кинофестиваля. В Риме 1950-х юная Джозефин готовится к свадьбе с человеком, которого не любит. Перед торжеством она спонтанно отправляется на пробы на киностудию Cinecitta, что становится для нее переменой участи.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Фильм «Чистильщик бассейнов» / Poolman (18+)
Комедийный детектив Криса Пайна («Звездный путь») с ним же в главной роли — его дебют в режиссуре. Даррен, чистильщик бассейнов в Лос-Анджелесе, узнает о заговоре коррумпированного чиновника. Чтобы вывести его на чистую воду (сложно удержаться от каламбура), протагонист привлекает к делу подружку-инструкторшу (Дженнифер Джейсон Ли), свою психотерапевтку (Аннетт Бенинг) и ее мужа-документалиста (Дэнни ДеВито). Картину показывали на фестивале в Торонто.
Уже вышел, Okko, Wink, «Иви»
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