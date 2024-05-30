Хаяо Миядзаки готовит еще одну «последнюю» полнометражную анимацию

Вечный идеолог популярной уже два десятилетия студии Ghibli впервые заявил о желании уйти на пенсию еще в 2013 году. Два года спустя каникулы японского анимационного режиссера закончились короткометражкой про крошечную гусеницу, проект которой потом вырос до полного метра «Гусеница Боро». Совсем недавно в 2023 году вышла очередная точка в карьере классика «Мальчик и птица» — первая полнометражная картина на 10 лет.

О производстве новой завершающей карьеру картины сообщил Горо Миядзаки, который также работает на студию Ghibli — СМИ пишут также, что сын уговорил не заканчивать на прошлой картине. По его словам, сейчас Миядзаки-старший работает над аниме-боевиком — «ностальгической приключенческой драмой».

Ранее в сентябре 2023 года стало известно, что Хаяо Миядзаки имеет идеи для новых проектов, приступить к осуществлению которых может в скорем времени. Об этом сообщил вице-президента студии Ghibli Дзюнити Нисиока.