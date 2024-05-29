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Кино и сериалы

Генри Кавилл снова снимется у Гая Ричи! Новый фильм «In the Grey» выйдет в российский прокат

В касте также — Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес. О новом проекте обмолвился актер на Синемаконе в апреле 2024 года

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Кинопоиска

Следующий фильм режиссера выйдет в мировой прокат 17 января 2025 года — премьера в России состоится одновременно с остальным миром. Сейчас картина «В серой зоне» находится на стадии постпродакшена. Сюжет картины повторяет классический мотив фильмов Ричи — группа разношерстных бойцов находит похищенные деньги, разбирается с грабителями и возвращает миллиарды законному владельцу.

Фильм создан при участии «Плюс Студии», как и предыдущие картины: «Министерство неджентльменских дел» и «Переводчик». После кинопроката «В серой зоне» можно будет посмотреть на стриминг-платформе «Кинопоиске».

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