Генри Кавилл снова снимется у Гая Ричи! Новый фильм «In the Grey» выйдет в российский прокат

Следующий фильм режиссера выйдет в мировой прокат 17 января 2025 года — премьера в России состоится одновременно с остальным миром. Сейчас картина «В серой зоне» находится на стадии постпродакшена. Сюжет картины повторяет классический мотив фильмов Ричи — группа разношерстных бойцов находит похищенные деньги, разбирается с грабителями и возвращает миллиарды законному владельцу.

Фильм создан при участии «Плюс Студии», как и предыдущие картины: «Министерство неджентльменских дел» и «Переводчик». После кинопроката «В серой зоне» можно будет посмотреть на стриминг-платформе «Кинопоиске».