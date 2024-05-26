Netflix начал возвращать русскую озвучку

Озвучку для зрителей из России Netflix не выпускал уже два года. Локализацией занимается компания Videofilm International, зарегистрированная в Израиле. Об этом сообщает «Коммерсантъ». «Русскоязычных людей в мире столько же, сколько на территории самой России, поэтому говорить о том, что это именно какая-то акция в поддержку нас с вами, наверное, не приходится. Скорее всего, это просто забота о клиентах», — комментирует для издания кинокритик Егор Москвитин.

Он также отмечает, что практически все стриминги сегодня очень сильно зависят от своих подписчиков. На этом рынке каждый человек на счету, поэтому как минимум субтитры, а в некоторых случаях озвучка создается, чтобы привлечь аудиторию. Напомним, что Netflix недоступен в России с 2022 года. На сайт невозможно попасть на территории страны.

В начале этого года новые треки Rammstein, Måneskin и Гарри Стайлза появились в «Яндекс музыке». Это произошло вопреки тому, что иностранные лейблы давно ушли из России. Свежие песни зарубежных исполнителей начали попадать в рекомендации «Моя волна» музыкального сервиса.