Это второй многосерийный проект в режиссерской карьере кинокритика Дениса Виленкина.
Сериал «Разочарованные» с рабочим названием «Вера, Надежда, Любовь» негласно дает понять сюжет драмеди: три совершенно разные девушки с «говорящими» именами, опираясь на дружескую поддержку, бросают вызов Москве.
К Лизе Шакире и Аскару Ильясову к касту проекта присоединятся Эрика Булатая, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Гриша Верник, Лиза Юрьева, Денис Виленкин, Анастасия Щеглова и другие. Также сериал покажет камео певца Леонида Агутина, который также исполнит официальный саундтрек для будущей премьеры. Сценарий для будущей премьеры написали актриса Евгения Громова и Дарья Раньковская.
«Меня всегда интересовал жанр драмеди и городские романтические истории, рассказанные в сериальной форме. Не хочется раскрывать карт, но однозначно хочется отметить, что таких героинь и такой Москвы зрители ещё не видели», — приоткрывает завесу тайны проекта режиссер Денис Виленкин.
Премьера сериала «Разочарованные» запланирована на 2025 год на платформе Okko.
18+
Комментарии (0)