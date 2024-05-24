«Меня всегда интересовал жанр драмеди и городские романтические истории, рассказанные в сериальной форме. Не хочется раскрывать карт, но однозначно хочется отметить, что таких героинь и такой Москвы зрители ещё не видели», — приоткрывает завесу тайны проекта режиссер Денис Виленкин.

Премьера сериала «Разочарованные» запланирована на 2025 год на платформе Okko.

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