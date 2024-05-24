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Кино и сериалы

Лиза Шакира и Аскар Ильясов сыграют в драмеди-сериале «Разочарованные» с камео Леонида Агутина

Это второй многосерийный проект в режиссерской карьере кинокритика Дениса Виленкина.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko

Сериал «Разочарованные» с рабочим названием «Вера, Надежда, Любовь» негласно дает понять сюжет драмеди: три совершенно разные девушки с «говорящими» именами, опираясь на дружескую поддержку, бросают вызов Москве.

К Лизе Шакире и Аскару Ильясову к касту проекта присоединятся Эрика Булатая, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Гриша Верник, Лиза Юрьева, Денис Виленкин, Анастасия Щеглова и другие. Также сериал покажет камео певца Леонида Агутина, который также исполнит официальный саундтрек для будущей премьеры. Сценарий для будущей премьеры написали актриса Евгения Громова и Дарья Раньковская.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Okko

«Меня всегда интересовал жанр драмеди и городские романтические истории, рассказанные в сериальной форме. Не хочется раскрывать карт, но однозначно хочется отметить, что таких героинь и такой Москвы зрители ещё не видели», — приоткрывает завесу тайны проекта режиссер Денис Виленкин.

Премьера сериала «Разочарованные» запланирована на 2025 год на платформе Okko.

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