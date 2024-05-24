Райан Гослинг, Дженнифер Лопес и «Первый класс»: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Каскадеры» / The Fall Guy (18+)

Комедийный экшен с Райном Гослингом и Эмили Блант про волшебный мир кино. Каскадер Колт после перелома спины завязал с трюками. Но соглашается принять участие в съемках дебюта своей бывшей девушки Джоди: раньше та была оператором, но решила попробовать себя в режиссуре. Главную роль у нее играет звезда боевиков Том (Аарон Тейлор-Джонсон), дублером которого Колт когда-то был. Внезапно актер исчезает.

Режиссером проекта выступил Дэвид Литч, снявший «Джона Уика», «Быстрее пули» и «Дэдпула 2» и когда-то на заре карьеры тоже работавший каскадером.

Уже вышел, Prime Video, Vudu