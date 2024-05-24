Райан Гослинг, Дженнифер Лопес и «Первый класс»: Что смотреть дома на этой неделе

Комединый экшен с Райном Гослингом и Эмили Блант «Каскадеры», драмеди о сложностях попадания в элитные школы Петербурга «Первый класс», фантастический боевик с Дженнифер Лопес о борьбе с искусственным интеллектом «Атлас», а также аниме «Моя подруга — демон» и истерн «Золото Умальты» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Не с первой попытки» / Trying, 4 сезон (Apple TV+)
Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов теперь — найти общий язык сразу с двумя приемными детьми, особенно когда дочь начинает скучать по своей биологической маме.
С 22 мая, Apple TV+
Фильм «Каскадеры» / The Fall Guy (18+)
Комедийный экшен с Райном Гослингом и Эмили Блант про волшебный мир кино. Каскадер Колт после перелома спины завязал с трюками. Но соглашается принять участие в съемках дебюта своей бывшей девушки Джоди: раньше та была оператором, но решила попробовать себя в режиссуре. Главную роль у нее играет звезда боевиков Том (Аарон Тейлор-Джонсон), дублером которого Колт когда-то был. Внезапно актер исчезает.
Режиссером проекта выступил Дэвид Литч, снявший «Джона Уика», «Быстрее пули» и «Дэдпула 2» и когда-то на заре карьеры тоже работавший каскадером.
Уже вышел, Prime Video, Vudu
Фильм «Золото Умальты» (16+)
Режиссер Андрей Богатырев, автор высоко оцененного критиками «Красного призрака», вновь заходит на территорию истерна. На этот раз речь идет не о Великой Отечественной, а о временах революции. В 1917 году грабители в шаманских масках нападают на обоз, перевозящий золото. Петербургский золотопромышленник решает отмстить и вернуть драгметалл, но за ним охотится не он один. В касте приключенческого фильма, снятого при поддержке студии «Лендок», — Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Павел Деревянко, Вольфганг Черни и многие другие.
С 22 мая, Okko
Сериал «Первый класс», премьера («Иви») (18+)
Драмеди с вайбами «Большой маленькой лжи» и «Отчаянных домохозяек», а также Юлией Хлыниной, Аней Чиповской и Мариной Васильевой в касте. В элитную петербургскую школу «Культурное наследие» мечтают попасть все. Вот только место в первом классе остается только для одного ребенка. В борьбу включаются три мамы и некогда лучшие подруги. Это коренная петербурженка Таня, пробивная карьеристка-провинциалка Аня и жена богатого бизнесмена Лена.
Также в касте сериала Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и многие другие. Сняла проект Светлана Самошина («Край надломленной луны»). Все восемь эпизодов будут доступны одновременно.
С 23 мая, «Иви»
Фильм «Домовой» (16+)
Хоррор с Розой Хайруллиной в касте. Сирот Арсения (Олег Чугунов) и Варю (Василиса Немцова) усыновляет семья — обеспеченные и бездетные Олег (Витайлий Кищенко) и Инга (Наталия Вдовина), живущие в особняке из стекла и бетона. В новый дом дети переносят угли из старого и вместе с ними — древнее проклятие. Снял фильм Андрей Загидуллин, режиссер сериалов «Водоворот» и «Квест», музыку написал композитор Алексей Айги.
С 23 мая, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Невидимый мой» (18+)
Сказочная притча Антона Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») о параллельных реальностях и тонких материях, которые не уловить даже техническими приборами. У живущей в наукограде Маши (Дарья Екамасова) исчезает муж-физик. Она верит, что тот просто переместился в альтернативный мир и когда-нибудь все же оттуда вернется. Параллельно в город приезжает экс-коллега ее супруга (Владимир Селезнев), а за Машей начинает ухаживать местный дальнобойщик Стас (Николай Клямчук).
С 24 мая, Okko, Premier, Start, Wink
Фильм «Цена соблазна» / Un coup de dés (18+)
Драматический триллер Ивана Атталя («Дела человеческие», «Моя собака Идиот») с ним самим в главной роли, а также Майвенн, Гийомом Кане, Мари-Жозе Кроз и Виктором Бельмондо.
Примерный семьянин Матье обязан жизнью Винсенту, поэтому прикрывает многочисленные адюльтеры того на стороне. Однажды он сам влюбляется в очередную девушку друга, которую вскоре обнаруживают мертвой.
С 24 мая, «Иви»
Фильм «Атлас» / Atlas (18+)
Фантастический экшен с Дженнифер Лопес, пытающейся спасти мир от искусственного интеллекта, вышедшего из-под контроля. Для этого ее героиня Атлас Шепард сначала пытается уничтожить робота Харлана (Симу Лю), а потом объединяет с ним усилия, когда в миссии все идет не так. Режиссером боевика стал Брэд Пейтон («Рэмпейдж», «Разлом Сан-Андреас»), в касте также — Марк Стронг, Лана Паррия, Стерлинг К. Браун и Зои Бойл.
С 24 мая, Netflix
Фильм «Моя подруга — демон» / Suki demo kirai na amanojaku (18+)
Аниме Томотаки Сибаямы («Космические братья», «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»), работавшего аниматором на проектах Хаяо Миядзаки и Мамору Хосоды. Это история взросления школьника Хигари. Спокойный и мягкий юноша предпочитает быть конформистом, подстраиваясь под мнение и интересы окружающих. Но однажды он сближается с Цумуги — сильная и независимая девушка разыскивает в мире людей маму, хотя сама она демон из параллельной вселенной.
С 24 мая, Netflix
Фильм «Реальная история Уиннер» / Reality (18+)
Драма со звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини из программы Берлинале-2023. Она играет девушку с метафоричным (но настоящим, как и сама история в основе фильма) именем Реалити. Та, будучи на госслужбе, слила журналистам секретную информацию об обстоятельствах победы Трампа на президентских выборах. За что получила реальный срок — пять лет и три месяца. В полуторачасовом фильме подробно воспроизводится ее первый допрос агентами ФБР.
С 25 мая, «Кинпоиск», Okko
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