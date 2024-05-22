Вышел трейлер сериала «На автомате» со Славой Копейкиным и Денисом Косиковым

Криминальная комедия о незадачливых братьях со звездами сериалов «Слово пацана» и «Оффлайн». Над проектом работал режиссер Борис Акопов — обладатель главного приза «Кинотавра» за фильм «Бык».
Сюжет сериала «На автомате» разворачивается вокруг братьев-подростков Ромы (Слава Копейкин) и Жени (Денис Косиков), живущих в провинциальном городе N. Случайно они находят склад с оружием и решают, что это шанс быстро заработать лёгкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Так и начинается история заигрывания подростков с криминалом. Очень скоро в опасном приключении оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.
К Славе Копейкину и Денису Косикову к актерскому составу присоединились Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Виктор Бычков и Васант Балан.
Режиссером проекта выступил Борис Акопов, известный драматической картиной с Юрой Борисовым в главных ролях «Бык», получившей в 2019 году Гран-при на 30-м Открытом российском кинофестивале «Кинотавр». «На автомате» — это первый многосерийный проект в режиссерской карьере Акопова.
«Мне повезло работать с такими артистами, как Денис и Слава. Ребята создали уникальные образы, они настоящие профессионалы. Интересно, что “Слово пацана” ещё не был доснят в тот момент, когда мы утверждали Славу — я руководствовался лишь своим чутьём. Впрочем, как и с остальными артистами, включая Дениса. В конечном счёте, важно только одно — создать мир и подобрать актёров так, чтобы этот мир ожил».
Актер:
Сначала мне прислали пробы на другую роль, но, видимо, на кастинге режиссёр увидел во мне потенциал и предложил роль Ромы. Затем были пробы с разными партнерами, и тут — бац! — меня утвердили. Мой герой Рома инфантильный, нежный, с внутренним бешеным потенциалом. Мне стало интересно, как он пытается вырасти над самим собой. «На автомате» — сериал о принятии себя и своего окружения, а также того, что за преступлением всегда следует наказание. Помимо основной истории, сценария, в проекте меня привлек братский дух единства.
Актер:
Мне безумно понравилась идея сериала. Прочитав сценарий, я сразу же понял, что это будет яркое, самобытное и интересное кино. Тем более его снимает Борис Акопов — один из самых талантливых режиссёров, по моему мнению. «На автомате» — сериал об ответственности за свои поступки. Через своего персонажа я пытался донести зрителю, что человек должен отвечать за то, что делает. Женя — прагматичный и холодный человек со своими подростковыми проблемами. Для меня эта роль на сопротивление. И мне было интересно посмотреть на происходящее глазами героя, потому что его взгляд на мир совершенно отличается от Роминого, брата Жени. Кстати, со Славой Копейкиным мы познакомились на пробах и сразу нашли коннект. Для проб нам дали важную сцену, где Рома уговаривает Женю заработать лёгкие деньги.
Премьера «На автомате» состоится 5 июня 2024 года на платформах Кинопоиска и Wink.ru.
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