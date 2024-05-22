Вышел трейлер сериала «На автомате» со Славой Копейкиным и Денисом Косиковым

Сюжет сериала «На автомате» разворачивается вокруг братьев-подростков Ромы (Слава Копейкин) и Жени (Денис Косиков), живущих в провинциальном городе N. Случайно они находят склад с оружием и решают, что это шанс быстро заработать лёгкие деньги, ведь надо всего-то продать автоматы в даркнете. Так и начинается история заигрывания подростков с криминалом. Очень скоро в опасном приключении оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

К Славе Копейкину и Денису Косикову к актерскому составу присоединились Маргарита Галич, Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Александра Урсуляк, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Виктор Бычков и Васант Балан.