Каннский кинофестиваль может быть сорван из-за забастовки

Группа работников утверждает, что последние предложенные правительством изменения в законе о безработице сделают невозможным существование многих квалифицированных работников кинофестивалей. Сотрудников нанимают по краткосрочным сезонным контрактам и лишают их стабильного заработка и социальных выплат. Об этом пишет The Guardian.

Организаторы Каннского кинофестиваля признали наличие «трудностей» и призвали стороны «собраться за столом переговоров». Коллектив работников требует встречи в первую неделю фестиваля с руководством мероприятия и представителями Министерства экономики. Бастующие хотят, чтобы правительство взяло на себя обязательство разработать конкретные планы по защите фестивальных работников.

Напомним, что в прошлом году в Голливуде прошла забастовка актеров и виноделов, которая длилась 118 дней. Из-за этого многие проекты не выходили в срок и переносили свои даты релизов. Предлагаем вспомнить прошлое и перечитать наш текст о причинах произошедшего.