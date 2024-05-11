Каннский кинофестиваль может быть сорван из-за забастовки

Коллектив из 200 работников под названием Sous les Écrans la Dèche («Бедность за ширмами») объявил забастовку из‑за обращения правительства с внештатными работниками на фестивалях во Франции. Киномеханики, программисты, кассиры, менеджеры по логистике, управляющие залами, водители, декораторы и пресс-атташе недовольны условиями работы, которые могут вскоре вступить в силу.
Группа работников утверждает, что последние предложенные правительством изменения в законе о безработице сделают невозможным существование многих квалифицированных работников кинофестивалей. Сотрудников нанимают по краткосрочным сезонным контрактам и лишают их стабильного заработка и социальных выплат. Об этом пишет The Guardian.
Организаторы Каннского кинофестиваля признали наличие «трудностей» и призвали стороны «собраться за столом переговоров». Коллектив работников требует встречи в первую неделю фестиваля с руководством мероприятия и представителями Министерства экономики. Бастующие хотят, чтобы правительство взяло на себя обязательство разработать конкретные планы по защите фестивальных работников.
Напомним, что в прошлом году в Голливуде прошла забастовка актеров и виноделов, которая длилась 118 дней. Из-за этого многие проекты не выходили в срок и переносили свои даты релизов. Предлагаем вспомнить прошлое и перечитать наш текст о причинах произошедшего.
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