Новый фильм по «Властелину колец» выйдет в 2026 году

Режиссер оригинальной трилогии Питер Джексон и его партнеры по сценарию Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс продюсируют фильм и «будут участвовать в каждом шаге» работы над ним. Сейчас лента находится на ранней стадии разработки сценария. Об этом сообщает Variety.

Создатели подчеркнули, что фильм будет исследовать сюжетные линии, которые еще предстоит рассказать. Исполнительными продюсерами фильма станут Кен Каминс, Серкис и Джонатан Кавендиш.

Напомним, что первые новости о продолжении «Властелина колец» появились в феврале 2023 года. Оригинальная трилогия Джексона собрала по всему миру около 3 миллиардов долларов.