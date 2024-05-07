«Летят журавли», «Белый путь» и другие фильмы покажут в «Лендоке» бесплатно ко Дню Победы

В рамках праздника киностудия запускает целый день свободного посещения на игровые и документальные картины из программы. Рассказываем, что можно посмотреть.
Картина Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым откроет кинематографический день. В 1958 году фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского кинофестиваля и стал одним из ключевых картин военного жанра. В 2019 году картину отреставрировали издание «Искусства кино» и киноконцерн «Мосфильм». Фабула картины разворачивается вокруг судеб Бориса и Вероники, в историю любви которых неожиданно вторгается война. Увидеть картину можно 8 мая в 13:00.
«Белый путь» — это авторская документальная лента 2023 года сценариста и режиссера Светланы Черниковой. В основе сюжета — истории медиков блокадного Ленинграда, постановщик обращается также к рассказам очевидцев блокадных лет и редким хроникальным кадрам больниц осажденного города. Фильм показали на фестивале российского кино «Выборг 2023». Показ ленты документальной картины пройдет 8 мая в 15:00.
Фильм Кима Дружинина «Блокадная сцена» 2023 года завершит программу открытых показов. Картина расскажет об артистах Мариинского театра в году блокады — тогда половина труппы осталась в осажденном городе, и солисты оперы и балета, концертмейстеры, оркестранты и дирижеры организовали Городской театр. Сюжет фильма основан на дневниках тех, кто остался — личные истории были собраны в сборник «Танцуя под обстрелами». Фильм представит воспоминания балерин Натальи Сахновской, Ольги Иордан, Нонны Ястребовой, Аглаи Черновой и тех людей, кто лично знал артистов «блокадной труппы». «Блокадная сцена» будет показана 8 мая в 16:00.
Все показы пройдут 8 мая в киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12.
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