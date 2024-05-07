18+
  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

«Летят журавли», «Белый путь» и другие фильмы покажут в «Лендоке» бесплатно ко Дню Победы

В рамках праздника киностудия запускает целый день свободного посещения на игровые и документальные картины из программы. Рассказываем, что можно посмотреть.

«Летят журавли»
кадры из фильма

«Летят журавли»

«Летят журавли»
кадры из фильма

«Летят журавли»

«Летят журавли»
кадры из фильма

«Летят журавли»

«Летят журавли»
кадры из фильма

«Летят журавли»

Картина Михаила Калатозова «Летят журавли» 1957 года с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым откроет кинематографический день. В 1958 году фильм завоевал  «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского кинофестиваля и стал одним из ключевых картин военного жанра. В 2019 году картину отреставрировали издание «Искусства кино» и киноконцерн «Мосфильм». Фабула картины разворачивается вокруг судеб Бориса и Вероники, в историю любви которых неожиданно вторгается война. Увидеть картину можно 8 мая в 13:00.

«Белый путь»
кадры из фильма

«Белый путь»

«Белый путь»
кадры из фильма

«Белый путь»

«Белый путь»
кадры из фильма

«Белый путь»

«Белый путь»
кадры из фильма

«Белый путь»

«Белый путь» — это авторская документальная лента 2023 года сценариста и режиссера Светланы Черниковой. В основе сюжета — истории медиков блокадного Ленинграда, постановщик обращается также к рассказам очевидцев блокадных лет и редким хроникальным кадрам больниц осажденного города. Фильм показали на фестивале российского кино «Выборг 2023». Показ ленты документальной картины пройдет 8 мая в 15:00.

«Блокадная сцена»
кадры из фильма

«Блокадная сцена»

«Блокадная сцена»
кадры из фильма

«Блокадная сцена»

«Блокадная сцена»
кадры из фильма

«Блокадная сцена»

«Блокадная сцена»
кадры из фильма

«Блокадная сцена»

Фильм Кима Дружинина «Блокадная сцена» 2023 года завершит программу открытых показов. Картина расскажет об артистах Мариинского театра в году блокады — тогда половина труппы осталась в осажденном городе, и солисты оперы и балета, концертмейстеры, оркестранты и дирижеры организовали Городской театр. Сюжет фильма основан на дневниках тех, кто остался — личные истории были собраны в сборник «Танцуя под обстрелами». Фильм представит воспоминания балерин Натальи Сахновской, Ольги Иордан, Нонны Ястребовой, Аглаи Черновой и тех людей, кто лично знал артистов «блокадной труппы». «Блокадная сцена» будет показана 8 мая в 16:00.

Все показы пройдут 8 мая в киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12.

12+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: