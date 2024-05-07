«Летят журавли», «Белый путь» и другие фильмы покажут в «Лендоке» бесплатно ко Дню Победы

Фильм Кима Дружинина «Блокадная сцена» 2023 года завершит программу открытых показов. Картина расскажет об артистах Мариинского театра в году блокады — тогда половина труппы осталась в осажденном городе, и солисты оперы и балета, концертмейстеры, оркестранты и дирижеры организовали Городской театр. Сюжет фильма основан на дневниках тех, кто остался — личные истории были собраны в сборник «Танцуя под обстрелами». Фильм представит воспоминания балерин Натальи Сахновской, Ольги Иордан, Нонны Ястребовой, Аглаи Черновой и тех людей, кто лично знал артистов «блокадной труппы». «Блокадная сцена» будет показана 8 мая в 16:00.

Все показы пройдут 8 мая в киностудии «Лендок» на набережной Крюкова канала, 12.

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