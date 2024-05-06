Драма «Призрачные тропики» бельгийского режиссера Баса Девоса рассказывает о 58-летней уборщице Хадидже, которая засыпает в ночном поезде — не успев к своей остановке женщине приходится пешком добираться домой. Долгая дорога дает возможность познакомиться с Брюсселем ближе. Показ фильма пройдет 31 мая.

7 июня программа продолжится лентой «Цепь» немецкого постановщика Джема Коэна — игровым кино, действие которого разворачивается в шоппинг-центре. В основе кинематографического языка режиссера — почти вертовское «подглядывание» за бытовой жизнью обычных людей. Не даром Коэн еще известен как фотограф — в 2018 году его работы можно было увидеть в KGallery.

Завершит цикл драма о жизни подростков в пионерском лагере «Сто дней после детства» Сергея Соловьева 14 июня. Это первая картина из трилогии «Сто дней после детства», которая найдет продолжение в «Спасателе» и «Наследнице по прямой».

Все показы пройдут в экспериментальном пространстве «Горка» на Дегтярной улице, 5-7.

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