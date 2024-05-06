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Кино и сериалы

В экспериментальной мастерской «Горка» пройдет цикл кинопоказов — с картинами Клер Дени, Сергея Соловьева и Джема Коэна

Фильмы из программы объединены темой общественных пространств — мест, «где люди взаимодействуют друг с другом, стоят в очереди, сидят рядом, помогают и даже мешают друг другу». Вместе с самиздатом о кино «К!» зрителей приглашают проследить феномен репрезентации проблемы общественного-частного и иконографию пространства дружбы, любви, одиночества, заботы о себе.

«В подвале»
кадры из фильма

«В подвале»

«В подвале»
кадры из фильма

«В подвале»

«35 стопок рома»
кадры из фильма

«35 стопок рома»

«35 стопок рома»
кадры из фильма

«35 стопок рома»

Откроет цикл встреч 10 мая лента австрийского постановщика Ульриха Зайдля (отца альтернативного документального кино!) «В подвале» 2014 года. Картина о тайной стороне быта обыкновенных австрийцев была представлена в рамках 37-ого Московского международного кинофестиваля.

Показ фильма «35 стопок рома» 2008 года режиссера Клер Дени состоится 17 мая. Считается, что эта драма была снята с оглядкой на японского режиссера Ясудзиро Одзу, который часто обращался к фиксации обычной японской семьи в состоянии распада. Сюжет фильма Дени также представляет историю кондуктора парижского метро Лионеля и его дочери Жозефины, которая разворачивается среди парижских иммигрантов.

«Призрачные тропики»
кадры из фильма

«Призрачные тропики»

Сто дней после детства
кадры из фильма

Сто дней после детства

Драма «Призрачные тропики» бельгийского режиссера Баса Девоса рассказывает о 58-летней уборщице Хадидже, которая засыпает в ночном поезде — не успев к своей остановке женщине приходится пешком добираться домой. Долгая дорога дает возможность познакомиться с Брюсселем ближе. Показ фильма пройдет 31 мая.

7 июня программа продолжится лентой «Цепь» немецкого постановщика Джема Коэна — игровым кино, действие которого разворачивается в шоппинг-центре. В основе кинематографического языка режиссера — почти вертовское «подглядывание» за бытовой жизнью обычных людей. Не даром Коэн еще известен как фотограф — в 2018 году его работы можно было увидеть в KGallery.

Завершит цикл драма о жизни подростков в пионерском лагере «Сто дней после детства» Сергея Соловьева 14 июня. Это первая картина из трилогии «Сто дней после детства», которая найдет продолжение в «Спасателе» и «Наследнице по прямой».

Все показы пройдут в экспериментальном пространстве «Горка» на Дегтярной улице, 5-7.

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