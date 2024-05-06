Фильмы из программы объединены темой общественных пространств — мест, «где люди взаимодействуют друг с другом, стоят в очереди, сидят рядом, помогают и даже мешают друг другу». Вместе с самиздатом о кино «К!» зрителей приглашают проследить феномен репрезентации проблемы общественного-частного и иконографию пространства дружбы, любви, одиночества, заботы о себе.
Откроет цикл встреч 10 мая лента австрийского постановщика Ульриха Зайдля (отца альтернативного документального кино!) «В подвале» 2014 года. Картина о тайной стороне быта обыкновенных австрийцев была представлена в рамках 37-ого Московского международного кинофестиваля.
Показ фильма «35 стопок рома» 2008 года режиссера Клер Дени состоится 17 мая. Считается, что эта драма была снята с оглядкой на японского режиссера Ясудзиро Одзу, который часто обращался к фиксации обычной японской семьи в состоянии распада. Сюжет фильма Дени также представляет историю кондуктора парижского метро Лионеля и его дочери Жозефины, которая разворачивается среди парижских иммигрантов.
Драма «Призрачные тропики» бельгийского режиссера Баса Девоса рассказывает о 58-летней уборщице Хадидже, которая засыпает в ночном поезде — не успев к своей остановке женщине приходится пешком добираться домой. Долгая дорога дает возможность познакомиться с Брюсселем ближе. Показ фильма пройдет 31 мая.
7 июня программа продолжится лентой «Цепь» немецкого постановщика Джема Коэна — игровым кино, действие которого разворачивается в шоппинг-центре. В основе кинематографического языка режиссера — почти вертовское «подглядывание» за бытовой жизнью обычных людей. Не даром Коэн еще известен как фотограф — в 2018 году его работы можно было увидеть в KGallery.
Завершит цикл драма о жизни подростков в пионерском лагере «Сто дней после детства» Сергея Соловьева 14 июня. Это первая картина из трилогии «Сто дней после детства», которая найдет продолжение в «Спасателе» и «Наследнице по прямой».
Все показы пройдут в экспериментальном пространстве «Горка» на Дегтярной улице, 5-7.
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