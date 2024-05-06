Евгений Водолазкин, Андрей Аствацатуров и Федор Двинятин представят документальный фильм о Набокове

В создании картины, которая впервые будет представлена на сцене Эрмитажного театра 13 мая, принимали участие знаковые имена петербургской литературной сцены, писатели и литературоведы: Валерий Попов, Евгений Водолазкин, Яков Гордин, Андрей Аствацатуров, Федор Двинятин и другие.

Над проектом под руководством Иннокентия Иванова работали студенты-выпускники факультета журналистики СПбГУ Мария Крупенько, Дании Пашков, Юлия Плеханова, Диана Лолаева, Олеся Чулина, Мария Новикова, Андрей Змеев, Ксения Таран, Никита Тренклер, Елизавета Никонорова, Вероника Семенова, Полина Трушкова, Вадим Антонович, Алеся Бурко, Кирилл Дидяев, Егор Духавин, Анастасия Крюкова, Татьяна Лебедева, Милана Майорова, Даниил Маняк, София Набатова, Екатерина Осипенко, Анна-Виктория Пермякова, Алена Пепеляева. Оператором-постановщиком работы выступил Максим Коновальчук. За монтаж отвечал Алексей Мельник. В постановочных сценах задействованы артисты петербургских театров: лауреат театральных премий «Прорыв» и «Золотой софит» Анна Щетинина, лауреат в составе авторских коллективов премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Александр Муравицкий и другие.

В фильме использованы архивные материалы мемориального музея, редкие фотографии писателя и раритетные кинохроники с Владимиром Набоковым во время интервью, за игрой в шахматы с женой Верой, за работой, на улицах разных городов мира.