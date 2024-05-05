Исследование: за последние 20 лет количество постельных сцен в голливудских фильмах снизилось на 40%

Такими исследованиями поделился кинопродюсер Стивен Фоллоус. Для своего отчета он посмотрел 250 самых кассовых фильмов начиная с 2000 года. Он пришел к выводу, что ленты 2023 года содержат значительно меньше постельных сцен, чем картины 2000 года. Одной из возможных причин снижения количества интимных моментов в современном кино Фоллоус называет изменение вкусов аудитории, которая предпочитает «контент, который либо вообще избегает сексуальных тем, либо обращается с ними более тонко». Также он считает, что киностудии все чаще пытаются снизить возрастной рейтинг своих работ.

Доля кассовых картин, в которых вообще нет интимных сцен, за 23 года увеличилась с 18% до 46%. Таким образом Фоллоус сделал вывод, что на экране не только стало меньше сексуальных сцен, но также они оказались сконцентрированы в пропорционально меньшем количестве фильмов.

Исследователь отметил, что на подобный анализ его подтолкнула дискуссия вокруг фильма «Бедные-несчастные», который возмутил многих зрителей обилием постельных сцен, а также «Солтберном», вызвавшим общественный резонанс скандальным эпизодом в ванной.

Продюсер отметил, что количество других «пороков» на экране, включая нецензурную лексику и насилие, почти не изменилось с 2000 года.

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