«Бриджертоны», «Калимба» и новый «Доктор Кто»: главные сериалы мая 2024 года

«Я знаю, кто тебя убил», премьера (Wink) (18+)

Триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь в касте основан на романе Любови Бариновой «Ева». Маленькая девочка исчезает прямо во время представления в цирке. Следствие (Александр Ильин-мл.) топчется на месте, пока не начинает изучать прошлое отца ребенка Олега (Михаил Тройник). Его бывшая жена Ева (Снигирь) погибла при подозрительных обстоятельствах, а ее брат, тихий Герман (Яценко), сильно переживал из-за произошедшего.

В сериале о мести и к чему она приводит также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова. Сценарной адаптацией книги занимался Денис Уточкин («Обычная женщина»).

C 1 мая, Wink