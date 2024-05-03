«Бриджертоны», «Калимба» и новый «Доктор Кто»: главные сериалы мая 2024 года

Очередные матримониальные приключения членов семьи Бриджертон, детективный триллер с Федором Бондарчуком, Константином Плотниковым и Аленой Михайловой «Калимба», перезапуск «Доктора Кто», а также драма с Бенедиктом Камбербэтчем «Эрик» и сай-фай об альтернативных вселенных «Темные начала» — рассказываем о главных сериалах последнего месяца весны.
«Я знаю, кто тебя убил», премьера (Wink) (18+)
Триллер с Александром Яценко и Юлией Снигирь в касте основан на романе Любови Бариновой «Ева». Маленькая девочка исчезает прямо во время представления в цирке. Следствие (Александр Ильин-мл.) топчется на месте, пока не начинает изучать прошлое отца ребенка Олега (Михаил Тройник). Его бывшая жена Ева (Снигирь) погибла при подозрительных обстоятельствах, а ее брат, тихий Герман (Яценко), сильно переживал из-за произошедшего.
В сериале о мести и к чему она приводит также снялись Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня и Мария Смольникова. Сценарной адаптацией книги занимался Денис Уточкин («Обычная женщина»).
C 1 мая, Wink
«Дядя Леша», премьера (Kion) (16+)
Добродушная комедия-бенефис Тимофея Трибунцева. Он играет дворника небольшого городка Рыбинска. С виду непримечательный дядя Леша на самом деле местный Робин Гуд — по ночам надевает маску, садится на велосипед и грабит дома богачей. Все это для того, чтобы обеспечить всем необходимым сирот из детского дома, в котором он работает.
В касте сериала также Анна Уколова, Сергей Лавыгин, Григорий Дудник и Светлана Суханова, а поставил проект Дмитрий Невзоров («Свободные отношения», «Кибердеревня»).
С 1 мая, Kion
«Хираманди: Блеск бриллиантов» / Heeramandi: The Diamond Bazaar, премьера (Netflix) (18+)
Масштабная костюмная драма об Индии середины 1940-х. Страна борется за колониальную независимость, на улицах волнения, но в местном «квартале красных фонарей» свои исторические пертурбации. За монополию борются соперничающие Фаридан (Сонакши Синха) и Маликаджан (Маниша Коирала), которой помогает будущая наследница, юная Алам (Шармин Сегал). Поставил шоу звездный режиссер Болливуда Санджай Лила Бхансали («Падмавати», «Рам и Лила»).
С 1 мая, Netflix
«Татуировщик из Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz, премьера (Peacock) (18+)
Адаптация одноименного романа, основанного на реальных событиях. Соцработница Хезер Моррис (Мелани Лински) знакомится с пожилым Лале (Харви Кейтель). Встреча становится началом большой дружбы — и новый приятель рассказывает историю своей жизни. В 1942 году он попал в Освенцим, где стал помощником лагерного татуировщика. А еще — влюбился в другую заключенную, девушку по имени Гита (польская актриса Анна Прухняк).
В юности Лале играет Джона Хауэр-Кинг (Эрик из «Русалочки»). Режиссером мини-сериала выступила Тали Шалом-Эзер («Мои дни с Мерси»), а среди его композиторов — Ханс Циммер.
Со 2 мая, Peacock
«Мужчина в полный рост» / A Man in Full, премьера (Netflix) (18+)
Драма по сценарию шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвида Э. Келли основана на книге Тома Вульфа. Предприниматель Чарли Крокер (Джефф Дэниелс) оказывается на грани банкротства. Он может спасти свою бизнес-империю, но для этого ему надо пойти на сделку со своей совестью, потерять друзей и заставить себя ненавидеть.
В касте проекта также Дайан Лейн, Том Пелфри и Люси Лью, а поставили его обладательница «Оскара» Реджина Кинг и Томас Шламми («Карточный домик», «Друзья»).
Со 2 мая, Netflix
«Хитрости» / Hacks, 3 сезон (HBO) (18+)
Продолжение обласканного американской критикой драмеди про стареющую артистку стендапа Дебору Вэнс с блистательной Джин Смарт в главной роли. Напомним, в первом сезоне агенты уговорили главную героиню нанять автором Аву — феминистку из поколения зумеров (Ханна Эйнбиндер). Во втором — они отправились в совместный тур, в третьем — Дебора будет наслаждаться вернувшейся славой, а Ава вновь попытается пробиться в индустрии.
Со 2 мая, Max
«Темная материя» / Dark Matter, премьера (Apple TV+) (18+)
Сай-фай-триллер по мотивам романа Блейка Крауча исследует темные стороны так любимой в последнее время кинематографистами мультивариативности вселенной. Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон из «Воина» и «Короля Англии») попадает в альтернативную реальность, а в его версии жизни, где он счастливо женат на Даниэле (Дженнифер Коннелли), вместо него оказывается двойник. Протагонисту нужно не только вернуться обратно к семье, но и спасти ее: доппельгангер начинает причинять вред жене и сыну.
Автор литературной основы Крауч выступил не только как сценарист, но и шоураннер сериала. А в режиссерской команде — Якоб Вербрюгген («Черное зеркало», «Карточный домик») и Роксанн Доусон («Утреннее шоу», «Двойка»)
С 8 мая, Apple TV+
«Бодкин» / Bodkin, премьера (Netflix) (18+)
Черная комедия о любви к тру-крайму. Подкастеры-расследователи Гилберт (Уилл Форте из «Небраски») и Дав (Шиван Каллен) приезжают в небольшой ирландский город на берегу моря — здесь при таинственных обстоятельствах пропали три человека. Он — восторженный американец, который все воспринимает позитивно, она — циничная журналистка из Дублина, которая быстро замечает, что вокруг творятся очень странные дела.
С 9 мая, Netflix
«Милые обманщицы: Первородный грех» / Pretty Little Liars: Original Sin, 2 сезон (HBO) (18+)
Это уже четвертый сериал из подростковой линейки про «Милых обманщиц». Разработали его профессионалы детективных драм и триллеров для тинейджеров: Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»). В первом сезоне нового проекта юные девушки разбирались с секретами родителей и трагедией, произошедшей в Милвуде 20 лет назад. Во втором — они будут учиться в летней школе и вычислять нового злодея.
С 9 мая, Max
«Доктор Кто» / Doctor Who, премьера (Disney+) (18+)
Возвращение легендарного Доктора — пятнадцатой его регенерацией стал звезда «Сексуального просвещения» Шути Гатва. Хотя сезон позиционируют как премьеру (так как проект купил Disney), он 14-й с момента возрождения в 2005 году и 40-й в истории сериала. Шоураннером выступил Расселл Т. Дэвис — он занимался перезагрузкой «Доктора Кто» в начале нулевых, руководил до 2010-го и вернулся год назад. Стивен Моффат, работавший над сериалом с 2010-го по 2017-й, также написал сценарий одного из эпизодов нового сезона.
С 10 мая, Disney+
«Интервью с вампиром» / Interview with the Vampire, 2 сезон (AMC) (18+)
Одноименный роман Энн Райс многим известен по экранизации 1994 года с Брэдом Питтом и Томом Крузом. Это его новая адаптация с Джейкобом Андерсоном («Игра престолов») и Сэмом Ридом («Стендап по дружбе») в главных ролях. Во втором сезоне бессмертный вампир Луи продолжит делиться хитросплетениями своей жизни с журналистом Дэниелом (Эрик Богосян).
С 12 мая, AMC
«Дядя Сам-щик» / Samsiki samchon, премьера (Disney+) (18+)
Историческая драма со звездой «Паразитов» Сон Кан-хо в главной роли. Действие происходит в Южной Кореи 1960-х. После учебы в США в страну возвращается Ким Сан (Пен Е-хан), мечтающий сделать родину по-настоящему процветающей. Помочь ему берется таинственный человек, которого все зовут дядя Сам-щик. Поставил сериал Щин Ен-щик, работавший с Кан-хо над фильмами «Мы — чемпионы» и «В паутине».
С 15 мая, Disney+
«Калимба», премьера (Okko) (18+)
Детективный триллер с вайбами фильмов «Эксперимент» и «Королевская битва», а также сериала «Игра в кальмара». Профессор Мещерский (Федор Бондарчук) запирает в подвале бывшей психиатрической лечебницы жертв и их обидчиков. Он внимательно наблюдает за испытуемыми благодаря камерам и, кажется, искренне пытается им помочь. Но внезапно все в эксперименте идет не так.
В касте — Алена Михайлова, Константин Плотников, Петр Скворцов, Сергей Горошко, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев, Джал Ибрагимов, Елизавета Шакира, Сергей Гармаш и другие. Режиссером выступил Нурбек Эген («Мажор», «Самка богомола»). На фестивале Original+ сериал получил несколько призов, в том числе как самый ожидаемый проект.
С 16 мая, Okko
«Бриджертоны» / Bridgerton, 3 сезон (Netflix) (18+)
Почему-то невероятно возмутивший российских зрителей своим принципом «слепого кастинга» хитовый сериал о буднях английской аристократии в эпоху Регентства продолжается. В первом сезоне речь шла о матримониальных и прочих переживаниях Дафны Бриджертон, во втором — главным героем стал ее старший брат Энтони, который тоже женился. В третьем поиском пары займется Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан). Она давно влюблена в Колина Бриджертона (Люк Ньютон), который считает их просто друзьями, но при этом полагает, что брак не так уж обязательно строить на чувствах. Тем временем у Пенелопы появляется поклонник — лорд Деблинг (Сэм Филлипс). В мае покажут первые четыре серии, остальные будут доступны с 13 июня.
С 16 мая (первая часть сезона), Netflix
«Красные линии», премьера (Start) (18+)
Спин-офф (и одновременно приквел) «Бывших» с Полиной Гагариной в главной роли. Действие происходит за три года до событий основного сериала и посвящено тому, как скромная начинающая писательница Лена Огурцова, получающая отказы от издательств, становится популярным коучем Еленой Берн. На пути к успеху она встречает известного литератора (Илья Любимов), который обещает ей помочь в карьере. Режиссером «Красных линий» стал Гамлет Дульян («Последователи»).
С 16 мая, Start
«Внешние сферы» / Outer Range, 2 сезон (Prime Video) (18+)
Продолжение мистической драмы с Джошем Бролином в главной роли о непостижимых тайнах на просторах Вайоминга. Протагонист этой истории — владелец ранчо, который обнаруживает на своей территории черную дыру. Пытаясь выяснить, что это, он сталкивается со сверхъестественными вещами. В касте также Имоджен Путс, играющая исследовательницу паранормального Отэм.
С 16 мая, Prime Video
«Шоу восьми» / Deo eiteu syo, премьера (18+)
Корейский сериал с черным юмором по вводным выглядит как очередная попытка Netflix повторить успех «Игры в кальмара». По сюжету восемь героев соглашаются принять участие в экстремальном реалити-шоу. Их запирают в абсолютно пустой комнате без каких-либо удобств, еды и воды. Чтобы получить что-то нужное для жизни, они должны купить это по баснословным ценам, а сумму вычтут из призового фонда. Снял триллер Хан Джэ-рим («Чрезвычайная ситуация»).
С 17 мая, Netflix
«Не с первой попытки» / Trying, 4 сезон (Apple TV+)
Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играют Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов теперь — найти общий язык сразу с двумя приемными детьми, особенно когда дочь начинает скучать по своей биологической маме.
С 22 мая, Apple TV+
«Фарма», премьера (Premier) (18+)
Сериал с Марком Эйдельштейном в главной роли критики называют российской версией «Во все тяжкие». Он играет 18-летнего Артема с редким генетическим заболеванием — миодистрофией. Помочь ему может только дорогостоящее лекарство, которое невозможно получить легально, хотя его старший брат Миха (Никита Павленко) и пытается. Тогда они решают изготовить его подпольно, открыв подпольную фармакологическую лабораторию. В драмеди также снялись Сергей Гилев и Александр Головин, а поставила криминальную историю Мария Кравченко («Жена олигарха»).
С 23 мая, Premier
«Эрик» / Eric, премьера (Netflix) (18+)
Мини-сериал с Бенедиктом Камбербэтчем в декорациях Нью-Йорка 1980-х. Создатель популярного кукольного телешоу Винсент убит горем — его сын Эдгар пропал по дороге в школу. В вещах ребенка безутешный отец находит рисунки с изображением марионетки по имени Эрик. Он становится одержим идеей, что если запустить на ТВ передачу с участием Эрика, Эдгар тут же вернется домой. Поставила драму Люси Форбс («Конец ***го мира», «Будет больно»), а за сценарий отвечала Эби Морган («Стыд»).
С 30 мая, Netflix
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