На аукцион выставили часы самого богатого пассажира «Титаника»

Карманные часы Waltham из 14-каратного золота с выгравированными инициалами JJA были собственностью бизнесмена, который утонул в возрасте 47 лет вместе с «Титаником», после того как помог своей беременной жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку. В последний раз его видели курящим сигарету и беседующим с одним из пассажиров. Позже его тело достали из воды лишь через 7 дней после трагедии.

На момент затопления «Титаника» Астор считался одним из самых богатых людей в мире. Тогда его состояние было около 87 млн долларов. Эксперты назвал часы «уникальной частью истории корабля и одним из самых важных произведений часовой истории, связанных с самым знаменитым кораблем в мире».

В марте на аукционе продавали дверь из финальной сцены фильма «Титаник», а также другой реквизит со съемок. В том числе штурвал корабля и шифоновое «купальное платье», которое носила Кейт Уинслет в финальных сценах фильма.