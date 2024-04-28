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На аукцион выставили часы самого богатого пассажира «Титаника»

Стартовая цена лота на торгах Henry Aldridge & Son в Уилтшире составляет 150 тысяч фунтов стерлингов. Часы принадлежали бизнес-магнату Джону Джейкобу Астору IV.

Фото: Henry Aldridge & Son Ltd

Карманные часы Waltham из 14-каратного золота с выгравированными инициалами JJA были собственностью бизнесмена, который утонул в возрасте 47 лет вместе с «Титаником», после того как помог своей беременной жене Мадлен сесть в спасательную шлюпку. В последний раз его видели курящим сигарету и беседующим с одним из пассажиров. Позже его тело достали из воды лишь через 7 дней после трагедии.

На момент затопления «Титаника» Астор считался одним из самых богатых людей в мире. Тогда его состояние было около 87 млн долларов. Эксперты назвал часы «уникальной частью истории корабля и одним из самых важных произведений часовой истории, связанных с самым знаменитым кораблем в мире».

В марте на аукционе продавали дверь из финальной сцены фильма «Титаник», а также другой реквизит со съемок. В том числе штурвал корабля и шифоновое «купальное платье», которое носила Кейт Уинслет в финальных сценах фильма.

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