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Кино и сериалы

«Стыд», «Лгунья» и Сергей Урсуляк: объявлены лауреаты 46-го Московского международного кинофестиваля

В столице завершился старейший в стране кинофорум, история которого берет свое начало еще в 1935 года — тогда председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Однако, официальный отсчет ведется с 1959 года, когда стал проводится регулярно по нечетным годам. Вечером 26 апреля на торжественной церемонии подвели итоги смотра 46-ого кинофестиваля.

кадры из фильма
«Стыд», режиссер Мигель Сальгадо
кадры из фильма

«Стыд», режиссер Мигель Сальгадо

«Нирвана», режиссер Асиф Ислам
кадры из фильма

«Нирвана», режиссер Асиф Ислам

Лучший фильм

«Стыд», режиссер Мигель Сальгадо

Лучший режиссер

Нахид Азизи Седиг, «Дыхание голода»

Лучшая мужская роль

Хуан Рамон Лопес, «Стыд»

Лучшая женская роль

Марике Бейкирх, «Шлимазл»

Лучший фильм конкурса «Русские премьеры»

«Лгунья», режиссер Юлия Трофимова

Лучший документальный фильм

«Ладья», режиссер Сэм Калантари

Лучший короткометражный фильм

«Партнеры», режиссер Хосе Мария Флорес

Специальный приз жюри

«Нирвана», режиссер Асиф Ислам

Приз «Золотой Святой Георгий» за вклад в мировой кинематограф

Сергей Урсуляк

кадры из фильма
«Улыбнись», режиссера Марианны Киреевой
кадры из фильма

«Улыбнись», режиссера Марианны Киреевой

В конкурсной программе «Русские премьеры» показали псевдодокументальную ленту Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви» с Марком Эйдельштейном и Марией Мацель в главных ролях — новая (секретная!) работа режиссера, которая выйдет в прокат в 2024 году, получила Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм российской программы. Фильмом-закрытием фестиваля стала вторая часть блокбастера «Майор Гром: Игра».

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