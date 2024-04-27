«Стыд», «Лгунья» и Сергей Урсуляк: объявлены лауреаты 46-го Московского международного кинофестиваля

В столице завершился старейший в стране кинофорум, история которого берет свое начало еще в 1935 года — тогда председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. Однако, официальный отсчет ведется с 1959 года, когда стал проводится регулярно по нечетным годам. Вечером 26 апреля на торжественной церемонии подвели итоги смотра 46-ого кинофестиваля.