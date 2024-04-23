Семен Серзин, Карина Разумовская и Анна Михалкова исполнили главные роли в психологическом триллере «Трасса»

«Я немного завидую зрителям ММКФ, ведь они посмотрели первыми то, что мы увидим в Okko только осенью этого года. Это произведение нас всех зацепило еще на уровне сценария, и то, как он реализован — это потрясающе. "Трасса" — очень серьезная, сложная, тяжелая, и очень увлекательная (что редко бывает) драма», — отмечает генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев.

Главные роли в сериале, помимо Разумовской и Михалковой, исполнили Александр Ильин, Елизавета Ищенко, Семён Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова, Сергей Уманов, Данил Стеклов, Екатерина Стулова, Валентин Анциферов и другие. Съемки проекта проходили в Петербурге и Минводах.

Премьера сериала «Трасса» состоится в 2024 году в онлайн-кинотеатре Okko.

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