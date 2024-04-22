Как говорит Михалкова, это «народная комедия с колоритом старого Петербурга — коммуналки, большие семьи и квартирный вопрос, который и становится камнем преткновения в нашей истории». Пармас признается: «Я мечтала, чтобы этого выдающегося персонажа — алкоголика Диму — сыграл Тимофей Трибунцев. На него мы с авторами и писали сценарий».
По сюжету сериала «Минус Дима», семья Громовых — бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем-подкаблучником Толиком — всю жизнь живут в центре Петербурга в большой коммуналке. Наконец они принимают решение разъехаться и по-своему потратить доли в квартире. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима — бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик и манипулятор, который давным-давно ушел из семьи. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки. Громовым предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с Димой, который каждый день устраивает пьяные выходки и асоциально себя ведет. Избавиться от него по-хорошему не получается, и от отчаяния женщины решают — Диму надо убить.
«Идея снять сериал про то, как четыре интеллигентные питерские женщины ничего не могут поделать с одним родственником-алкоголиком, не приходила в голову. Она просто была частью моей жизни. В какой-то момент я почувствовала, что готова просто уничтожить этого человека, причем примерно так, как в фильме Пила. Тут-то я и поняла, что это идея сериала», — говорит Анна Пармас.
Главные роли в сериале исполнили Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев, Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-младший. Коммунальная комедия «Минус Дима» выйдет эксклюзивно на KION.
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