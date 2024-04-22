По сюжету сериала «Минус Дима», семья Громовых — бабушка Вера Егоровна, ее дочери Ира и Лиза и беременная внучка Оля с мужем-подкаблучником Толиком — всю жизнь живут в центре Петербурга в большой коммуналке. Наконец они принимают решение разъехаться и по-своему потратить доли в квартире. Но при сборе документов выясняется, что в квартире до сих пор прописан Дима — бывший муж Иры и отец Оли, алкоголик и манипулятор, который давным-давно ушел из семьи. Долгие поиски Димы ни к чему не приводят, и вдруг он сам объявляется на пороге коммуналки. Громовым предстоит не просто попрощаться с планами, но и жить вместе с Димой, который каждый день устраивает пьяные выходки и асоциально себя ведет. Избавиться от него по-хорошему не получается, и от отчаяния женщины решают — Диму надо убить.