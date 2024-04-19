«Дюна: Часть вторая», детектив «Под мостом» и Николас Кейдж в наших снах: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение философского сай-фая Дени Вильнева «Дюна» с Тимоти Шаламе, основанная на реальных событиях детективная драма «Под мостом» со звездой «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун, комедийный хоррор «Герой наших снов» с Николасом Кейджем, а также «Звездные войны» в версии Зака Снайдера «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» и пятая за два года картина математика и режиссера Романа Михайлова «Поедем с тобой в Макао» — рассказываем о главных фильмах и сериала, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Фильм «Дюна 2» / Dune: Part Two (16+)
Продолжение философского сай-фая Дени Вильнева о рождении диктатора и устройстве мировых религий — вторая часть франшизы, основанная на серии романов Фрэнка Герберта, получилась еще эффектнее и созвучнее нашим временам.
Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) выжил после истребления его семьи на Арракисе. Вместе с мамой (Ребекка Фергюсон) он примкнул к коренному народу фрименов, живущих в пустыне и катающихся на гигантских червях. В Поле начинают видеть Мессию и пророка, который сможет дать отпор деспотичному дому Харконненов.
В касте второго фильма — Зендея, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Остин Батлер, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен и Шарлотта Ремплинг.
Уже вышел, iTunes, Prime Video, Vudu
Сериал «Папины дочки. Новые», 2 сезон (СТС) (12+)
Продолжение культового ситкома нулевых и начала десятых — тот сиквел, что в том числе немного и спин-офф: речь в нем идет о Венике (Филипп Бледный). Жена Даша, как и когда-то ее мама, сбегает, оставив его с четырьмя дочерями. Это Соня (Полина Денисова), Диана (Ева Смирнова), Лиза (Виталия Корниенко) и Арина (Полина Айнутдинова). В новых сериях Вениамин вновь будет балансировать между работой и семьей, а еще создатели обещают камео кумира несовершеннолетних, блогера Влада Бумаги.
С 15 апреля, СТС, Start, Okko, «Иви», «Кинопоиск», Wink
Сериал «Под мостом» / Under the Bridge, премьера (Hulu) (18+)
Детективная драма со звездой «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун основана на реальной истории и книге писательницы Ребекки Годфри. Она и является одной из героинь сериала (ее играет Райли Кио). Вместе с полицейской Кэм (как раз Гладстоун) они расследуют, что случилось с девочкой индийского происхождения Риной Вирк — осенью 1997 года та отправилась на вечеринку под мостом, с которой так и не вернулась. Среди постановщиц шоу — Гита Васант Пател («Дом Дракона») и Нимиша Мукерджи («Наследие»).
С 17 апреля, Hulu
Сериал «Добро пожаловать в Рексэм» / Welcome to Wrexham, 3 сезон (FX) (18+)
Продолжение документального проекта о том, как актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм». Они хотели превратить играющую в пятом дивизионе команду в чемпионов. Вот только ни один из них не разбирался в футболе. В новом сезоне их ФК будет пытаться закрепиться в четвертом дивизионе (да, они все же пробились туда!).
С 18 апреля, FX
Фильм «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» / Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (18+)
«Звездные войны» в версии Зака Снайдера продолжаются. Напомним, речь во франшизе идет о планете Вейдт. Там тихо жила отставная воительница Кора (Софья Бутелла). Но в ее размеренную рутину вмешалась армия, и тогда ей пришлось нанести контролирующей ее империи ответный удар.
В новой части вернется жестокий адмирал Нобл (Эд Скрейн), погибший в первом фильме. И да, режиссер Снайдер уже готовит третью картину серии.
С 19 апреля, Netflix
Фильм «Герой наших снов» / Dream Scenario (18+)
Новый проект студии «А24» звучит как синопсис-кошмар для всех, кто не любит актера Николаса Кейджа. Он играет профессора с обширной лысиной (прическу своего героя Кейдж по традиции придумал сам), который вдруг начинает сниться всем людям в мире.
Сначала предполагалось, что картину снимет автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер, но проект впоследствии передали Кристофферу Боргли («Тошнит от себя»), который выступил не только режиссером, но и сценаристом.
Уже вышел, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Поедем с тобой в Макао» (18+)
Пятый за два года (а на ММКФ на следующей неделе покажут шестой!) фильм математика, писателя, театрального и кинорежиссера Романа Михайлова. Это, пожалуй, самая зрительская его картина — лишенная сновидческого нарратива драма об отношениях отцов и детей.
Студент юрфака Олег (Олег Чугонов, снимавший у Михайлова в «Наследии») вырос без папы. Тот, заядлый игрок в покер с лудоманией, проиграл квартиру и попал в колонию. Выйдя на свободу, отец (сам Роман Михайлов) ищет встречи с сыном, но тут же тащит его в подпольное казино.
C 19 апреля, «Иви», Okko
Сериал «Хроники Спайдервика» / The Spiderwick Chronicles, премьера (16+)
Экранизация одноименного фэнтези-цикла Тони ДиТерлицци и Холли Блэк. Близнецы Джаред (Лион Дэниелс) и Саймон (Ной Коттрелл) вместе с мамой (Джой Брайант) и сестрой Мэллори (Микала Ли) переезжают в фамильное поместье. Там они обнаруживают таинственный артефакт — книгу, которая рассказывает о волшебных существах, живущих в нашем мире.
Шоураннер сериала — Арон Эли Колейт, главного злодея-огра озвучил Кристиан Слэйтер.
С 19 апреля, Roku
Фильм «Лето. Нулевые» (18+)
Дебют в полнометражной режиссуре оператора передачи «ещенепознер» Сергея Илютина рассчитан на всех, кто мечтает вернуть 2007-й или хотя бы нулевые и тоскует по своим «ста дням после детства». В идиллическом городе на Волге в начале нового века 15-летний Саша (Тимофей Кочнев) полон надежд, что прекрасное далеко не будет к нему жестоко: он впервые сильно влюбляется и верит — лучшее, конечно, впереди.
В касте фильма также Роман Маякин, Денис Шведов и Анна Котова, а оператором выступил Айрат Ямилов («Мальчик русский»).
Уже вышел, Premier, Okko
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