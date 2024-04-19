«Дюна: Часть вторая», детектив «Под мостом» и Николас Кейдж в наших снах: Что смотреть дома на этой неделе

Фильм «Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы» / Rebel Moon - Part Two: The Scargiver (18+)

«Звездные войны» в версии Зака Снайдера продолжаются. Напомним, речь во франшизе идет о планете Вейдт. Там тихо жила отставная воительница Кора (Софья Бутелла). Но в ее размеренную рутину вмешалась армия, и тогда ей пришлось нанести контролирующей ее империи ответный удар.

В новой части вернется жестокий адмирал Нобл (Эд Скрейн), погибший в первом фильме. И да, режиссер Снайдер уже готовит третью картину серии.

С 19 апреля, Netflix