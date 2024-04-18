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Сын советского функционера Верник-младший и Юрий Стоянов в роли Брежнева: смотрим первый тизер сериала «Игры» об Олимпиаде-80

Это новый режиссерский проект Евгения Стычкина, ранее снявшего «Нулевого пациента» и «Цикады».

В центре сюжета сериала «Игры» — сын советского функционера Игорь Зорин, которого отправляют работать волонтером в оргкомитет Олимпиады-80. Там ему предстоит работать под начальством принципиальной и бескомпромиссной Ирины Светловой, которая никому не готова делать поблажки.

Вместе им предстоит организовать Олимпиаду и стать участниками не только спортивных, но и политических игр. Глазами спортсменов, тренеров и других волонтеров Зорин увидит изнанку подготовки к спортивному турниру такого масштаба в стране, и изменит свои взгляды на жизнь.

Роли в сериале исполнили Григорий Верник, Мария Карпова, Юрий Стоянов, Евгений Стычкин, Алексей Серебряков, Сергей Чонишвили, Александра Бортич, Павел Майков, Леонид Каневский и другие. Наряду с именитыми актёрами в проекте приняла участие олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова. Титулованная российская спортсменка сыграла роль, которая перекликается с ее личным опытом подготовки к крупным спортивным турнирам.

«Игры» снимали в Москве, окрестностях Петербурга и Узбекистане. Сериал будет состоять из 8 эпизодов, которые выйдут летом 2024 года.

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