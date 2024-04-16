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На Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль короткометражной студенческой анимации

«FAST FEST» — это первый сезон проекта анимационной графики, организованного Дарьей Сенчуковой в рамках дипломного проекта магистратуры «Арт-дирекшн культурных институций» Школы дизайна ВШЭ.

Афиша фестиваля
design.hse.ru / НИУ ВШЭ

Афиша фестиваля

Проект, который пройдет на Новой сцене 21 апреля, покажет короткий метр как в классических, так и в современных техниках анимации. Фестиваль призван дать право голоса начинающим мультипликаторам и графикам, а также возможность дебютировать на большом экране.

В рамках фестиваля также пройдет конкурс в номинациях: «2D-анимация», «3D-анимация», «Информационная анимация», «Рекламная анимация», «Избранные работы». В жюри конкурса примут участие руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ и редактор журнала «Проектор» Митя Хоршак, учредитель и креативный директор дизайн-группы и брендингового агентства «Терминал дизайн» Иван Куликов, композитор и руководитель отдела дизайна телеканала «78» Константин Леликов, Айдар Марданшин — руководитель студии дизайна Mardesing, генеральный продюсер Новой сцены имени Всеволода Мейерхольда Александр Малич, а также Олеся Строкина, Сергей Дужников, Полина Слуцкая, Наталья Юхта, Андрей Блиок, Лев Львович и художник Илья Крейдун.

«Фестиваль создан специально для того, чтобы показать работы ребят, созданные в рамках учебного процесса. Это те работы, которые обычно „убирают в стол“, стремясь создать что-то лучше, интереснее, талантливее. Тем не менее, любая работа интересна и заслуживает быть увиденной своим зрителем», — делится студентка магистерской программы и организатор фестиваля Дарья Сенчукова.

Фестиваль Fast Fest пройдет 21 апреля на Новой cцене Александринского театра на набережной реки Фонтанки, 49а.

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