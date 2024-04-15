Названы лучшие отечественные анимационные фильмы — по версии премии «Икар»-2023

Российская национальная анимационная премия «Икар» впервые была вручена в 2015 году — с тех пор мероприятие проходит ежегодно в день российской анимации 8 апреля. Инициатор и художественный руководитель проекта, российский журналист, киновед, историк анимации, а также сценарист и режиссёр Сергей Капков. В этом году на соискание премии было подано 176 фильмов. Публикуем полный список лауреатов прошедшего года.
Лучший полнометражный анимационный фильм
«Три кота и Море приключений», режиссер Дмитрий Высоцкий
Лучший эпизод анимационного сериала
«Снежные цветы» из сериала «Умка», режиссер Анна Борисова, «Союзмультфильм»
Лучший стартап
«Чистосердечные признания», сериал «Зверский детектив», авторы разработки Анна Старобинец, Юлия Рудицкая, Александра Евсеева, Studio Metrafilms Moldova
Лучший концепт-художник
Екатерина Бирюкова, «Находкин»
Лучшее дело
«Маленькие истории большого завода», режиссер Иван Ханжин
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Музыка летней ночи», режиссер Александр Васильев, Школа-студия ШАР
Лучший режиссер
Максим Куликов, «Уважаемые пассажиры», студия «Союзмультфильм»
Лучший сценарист
Александр Васильев, «Музыка летней ночи», Школа-студия ШАР
Лучший художник
Иван Костюрин, Николай Лихтенфельд, «Tom Thumb»
Лучший звукорежиссер
Артем Фадеев, «Омичка» — «Союзмультфильм», «Хармс» — Школа-студия ШАР
Лучший компоритор
Марк Скворцов, «Не включайте свет», «ВГИК-Дебют»
Лучший актер
Александр Баширов, «Музыка летней ночи», Школа-студия ШАР
Лучший аниматор
Анастасия Лисовец, «Галочка», студия «Шаровая молния»
Лучший персонаж
Волк, «Волк думающий», режиссер Юлия Евдокимова, «Союзмультфильм»
Лучший продюсер с формулировкой «За вклад в российскую авторскую анимацию, образование и фестивальное движение»
Александр Герасимов — директор Открытого российского фестиваля анимационного кино
Почетный приз «Мастер» с формулировкой «За вклад в искусство мультипликации»
Игорь Макаров, художник-постановщик мультфильмов «Пес в сапогах», «Ограбление по...», «Очень синяя борода», «Контакты и конфликты».
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