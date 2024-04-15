Названы лучшие отечественные анимационные фильмы — по версии премии «Икар»-2023

Российская национальная анимационная премия «Икар» впервые была вручена в 2015 году — с тех пор мероприятие проходит ежегодно в день российской анимации 8 апреля. Инициатор и художественный руководитель проекта, российский журналист, киновед, историк анимации, а также сценарист и режиссёр Сергей Капков. В этом году на соискание премии было подано 176 фильмов. Публикуем полный список лауреатов прошедшего года.