Fallout, «Лед 3» и «Сочувствующий»: Что смотреть дома на этой неделе

Экранизация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире Fallout, заключительная часть трилогии «Лед» с Александром Петровым, адаптация романа-обладателя Пулитцера «Сочувствующий» с Сандрой О и Робертом Дауни-мл., а также фантастический мюзикл «Лучшие хиты» и добродушная комедия с Александром Робаком «Киберпапа» — рассказываем о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
Сериал «Киберпапа», премьера (ТНТ) (16+)
Уютная комедия с Александром Робаком про добродушного отчима-сварщика, который оказывается хорош в киберспорте благодаря идеальному глазомеру. Игнат случайно подменяет пасынка Саню (Тимофей Кочнев) в игре, пока тот выносит мусор, но затаскивает катку. Когда его увольняют с работы, а жена Марина (Юлия Пересильд) теряет все накопления в финансовой пирамиде, Игнат соглашается участвовать в турнире по киберспорту с призовым фондом в два миллиона. Поставил сериал Владимир Болгов, режиссер веб-хита «Закон и беспорядок».
С 8 апреля, ТНТ, Premier
Сериал «Тетя Марта», 2 сезон (СТС, Wink) (18+)
Одна из самых востребованных юных актрис российского кино Виталия Корниенко дождалась заглавной роли. Напомним, в комедии она играет изобретательную и самостоятельную девочку Марту. Оставшись без попечения родителей, та делает вид, что за ней присматривают взрослые, чтобы не попасть в детский дом. Во втором сезоне Марта встретит сестру-близняшку Юлю (да, ее тоже играет Виктория), с которой решит поменяться местами. В проекте также снялись Зоя Бербер и Юрий Кузнецов.
С 8 апреля, СТС, Wink
Фильм «Задира» / Scrapper (12+)
Дебютный фильм Шарлотты Риган получил гран-при жюри на кинофестивале «Сандэнс». Это история 12-летней Джорджи (Лола Кэмпбелл), которая самостоятельно живет в пригороде Лондона, зарабатывая на продаже краденых велосипедов. Девочке даже удается убедить органы опеки, что за ней якобы присматривает родной дядя. Но однажды к ней возвращается ее биологический отец (Харрис Дикинсон из «Треугольника печали»), которого она почти не помнит.
С 9 апреля. «Кинопоиск», Kion, Okko
Сериал «Кресло», премьера (18+)
Абсурдистская комедия с Дмитрием Лысенковым про то, как найти миллион. Миша покупает старое кресло. Под его обивкой он обнаруживает кучу налички и компромат на всю местную верхушку власти, включая судей. Деньги главный герой отдает на благоустройство района — своего дома и двора — и тем самым становится локальной знаменитостью. Соседи уговаривают Мишу претендовать на еще одно кресло — главы региона. В касте сериала Максима Карлышева (это дебют актера в режиссуре) также Артем Ткаченко, Сергей Рост и Сергей Барковский.
С 11 апреля, «Кинопоиск», Okko, «Иви»
Сериал «Панчер», премьера (Premier) (16+)
Спортивная драма, спродюсированная братьями Андреасян. Чемпион мира по боксу Виктор (Евгений Шириков) непреднамеренно убивает человека и попадает в колонию. Выйдя на свободу, он переосмысляет свою жизнь и пытается найти себя. Режиссером сериала стал Евгений Татаров («Дыхание мертвого леса»), в нем также снялись Лиза Моряк, Ян Цапник, Кирилл Жандаров и другие.
С 11 апреля, Premier
Сериал Fallout, премьера (Prime Video) (18+)
Масштабная художественная адаптация серии видеоигр про выживании в постапокалиптическом мире. Среди героев — юная Люси (Элла Пернелл из «Шершней»), вынужденная покинуть подземное убежище, оруженосец Маркус (Аарон Мотен) из организации Братство Стали, а также мутант и охотник за головами Гуль (Уолтон Гоггинс). Каждый из них будет пытаться заполучить могущественный артефакт.
Авторами сценария и шоураннерами сериала стали Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт», «Капитан Марвел») и Грэм Вагнер («Офис», «Портландия», «Силиконовая долина»). Первые три эпизода поставил Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), также в команде режиссеров — Уэйн Йип («Властелин колец: Кольца власти», «Доктор Кто», «Отбросы») и Фред Туа («Сегун»).
С 12 апреля, Prime Video
Фильм «Лучшие хиты» / The Greatest Hits (18+)
Фантастический мюзикл Неда Бенсона (дилогия «Исчезновение Элеанор Ригби»). Харриет (Люси Бойнтон из «Рок-н-ролльщика») с помощью музыки может попадать в прошлое — буквально. Она оказывается в тех временах, когда любила Макса (Дэвид Коренсвет), погибшего затем в аварии. У нее есть шанс предотвратить автокатастрофу, вот только в настоящем она уже вполне счастлива с Дэвидом (Джастин Х. Мин).
С 12 апреля, Hulu
Сериал «Франклин» / Franklin, премьера (Apple TV+) (18+)
Историческая костюмная драма с Майклом Дугласом в заглавной роли Бенджамина Франклина. В центре сюжета — поездка неискушенного в дипломатии 70-летнего политика в Париж: в 1776 году он отправился во Францию, чтобы заключить союз против Англии.
Поставил все эпизоды Тимоти Ван Паттен — режиссер «Сопрано», «Игры престолов» и «Властелинов воздуха» (некоторых серий). В основе сценария — книга обладательницы Пулитцера Стейси Шифф «Великая импровизация: Франклин, Франция и рождение Америки».
С 12 апреля, Apple TV+
Фильм «Лед 3» (6+)
В третьей части мелодрамы про чувства и коньки речь идет о поколении детей. Отец-одиночка Горин (Александр Петров) не хочет, чтобы его дочь Надя (Анна Савранская) профессионально занималась фигурным катанием и повторила тем самым судьбу рано умершей мамы (Аглая Тарасова). Но девочка мечтает завоевать «Кубок Льда», поэтому тренируется втайне от папы. На одном из занятий она встречает хоккеиста Сережу (Степан Белозеров). На это раз картину поставил Юрий Хмельницкий, дебютант в полнометражном кино.
С 13 апреля, Okko, «Кинопоиск», Kion
Сериал «Сочувствующий» / The Sympathizer, премьера (HBO) (18+)
Адаптация одноименного романа писателя Вьет Тхань Нгуена, получившего за него Пулитцеровскую премию. Действие происходит в 1970-е. Герой без имени (Хоа Сюаньдэ) из Южного Вьетнама шпионит в США в пользу Северного Вьетнама. Постепенно он перестает различать, кто свой, кто чужой, а также кем является на самом деле он сам.
В сериале снялись Сандра О и Роберт Дауни-мл., а поставил основную часть эпизодов Пак Чхан-ук («Олдбой»).
С 14 апреля, HBO
Фильм «Кунг-фу Панда 4» / Kung Fu Panda 4 (12+)
Продолжение приключений любителя паровых булочек бао (они же «пельмешки») панды По. В новой части Воин Драконов отправится в город мошенников и воров, чтобы сразиться с Хамелеоншей. В оригинале персонажей озвучили Джек Блэк, Дастин Хоффман и Брайн Крэнстон. Режиссером выступили Майк Митчелл («Шрэк навсегда», «Тролли») и Стефани Стайн («Ши-Ра и непобедимые принцессы»).
Уже вышел, Peacock
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