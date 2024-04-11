Петербургская школа Нового кино запускает цикл открытых встреч, показов и лекций

На лекциях киноведы, режиссеры и сценаристы обсудят картины Карлоса Рейгадаса, Альберта Серра, Оливера Лаше, Тео Корта, Дэвина Хорана и Виталия Суслинаи в контексте теории «присутствия» — ключевого понятия кино, схожего с «запечатленным временем» Андрея Тарковского. Что нужно сделать, какие техники нужно применить, чтобы кадры и эпизоды фильма находились на первом круге (присутствия), но не на втором (значения)? Чем отличается бытие от его репродукции? Что такое «магия кино» и когда она уничтожается и исчезает? Обо всем этом пойдет речь в цикле встреч открытого лектория.