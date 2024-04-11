Петербургская школа Нового кино запускает цикл открытых встреч, показов и лекций

На лекциях киноведы, режиссеры и сценаристы обсудят картины Карлоса Рейгадаса, Альберта Серра, Оливера Лаше, Тео Корта, Дэвина Хорана и Виталия Суслинаи в контексте теории «присутствия» — ключевого понятия кино, схожего с «запечатленным временем» Андрея Тарковского. Что нужно сделать, какие техники нужно применить, чтобы кадры и эпизоды фильма находились на первом круге (присутствия), но не на втором (значения)? Чем отличается бытие от его репродукции? Что такое «магия кино» и когда она уничтожается и исчезает? Обо всем этом пойдет речь в цикле встреч открытого лектория.
кадр из фильма
Просветительская синефильская программа откроется онлайн-лекцией кинорежиссера и художественного руководителя Петербургской и Московской школ нового кино Дмитрия Мамулии и постановщика Бакура Бакурадзе «Кино и меланхолия» 13 апреля. На встрече пойдет речь о меланхолии как инструменте создания присутствия, как «внутреннее время» влияет на структуру повествования и как оно меняет хронологическое течение времени фильма.
В этот же день, 13 апреля в «лекторий’порту», пройдет встреча с киноведом и критиком Алексеем Гусевым «Фильм как опыт присутствия кино в мире», в рамках которой он расскажет о режиссерском гении Марселя Ануна. После лекции состоится показ картины тунисского постановщика «Зима».
Цикл лекций продолжится онлайн-встречей с писателем, кинокритиком и редактором журнала «Искусство кино» Евгением Майзелем «Присутствие против презентизма: Уорхол, Беннинг и другие», которая пройдет 14 апреля. Лектор расскажет о кинематографическом присутствии в авангарде на примерах режиссерских работ Энди Уорхола и Джеймса Беннинга
19 апреля состоится онлайн-встреча «Немота и речь. Как говорить в кино?» с куратором режиссерского факультета Московского международного университета Марией Игнатенко, которая расскажет о голосе как о важнейшем аспекте в построении драматургии.
23 апреля актриса и сценарист Наталья Кудряшова на онлайн-встрече расскажет о закулисье артиста кино: как он живет в кадре в документальных и игровых лентах, как проявляются подлинные процессы проживания, их имитация и реконструкция, а также как сохранить индивидуальность персоны.
Режиссер и директор Петербургской школы нового кино Николай Ковальков проведет 27 апреля открытую онлайн-лекцию «Экономика фактов; драматургия присутствия», в рамках которой расскажет как выстраивать драматургический контекст и сценический потенциал.
Цикл лекции пройдет в онлайн и оффлайн форматах с 13 по 27 апреля. Расписание будет дополнятся.
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