Завершит пятерку 100-летняя вампирша или миловидный аристократ елизаветинской эпохи Орландо, а может даже пожилую богатую аристократку — Тильда Суинтон. На экране – существо без пола, возраста, национальности. Муза мятежного Дерека Джармена, воплотившая в позднейших фильмах – от Салли Портер до Дэвида Финчера – диковинное обаяние андрогинности. Про нее — 21 мая.

Авторский цикл онлайн-лекций Лилии Шитенбург «Актерский портрет: Англия, Ирландия» пройдет с 23 апреля по 21 мая 2024 году на платформе Masters.

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