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Кино и сериалы

В чем уникальность Бенедикта Камбербэтча, Тильды Суинтон, Киллиана Мерфи и других британских и ирландских актеров? Расскажет Лилия Шитенбург

Ажиотаж вокруг актеров и актрис из Великобритании не перестает утихать уже несколько десятков лет. Их роли в кинематографе узнаваемы, а присутствие в отдельной картине автоматически предвосхищает кассовый успех и одобрение критиков. Театровед и кинокритик Лилия Шитенбург в онлайн-курсе «Актерский портрет: Англия, Ирландия» раскроет мистерию привлекательности актерской игры пятерки британцев, которые одинаково убедительны как в исторических лентах, так и в игровых картинах о современности. 

Шерлок, 2010-2017 года
кадр из фильма

Шерлок, 2010-2017 года

Ван Гог: Портрет, написанный словами, 2010 год
кадр из фильма

Ван Гог: Портрет, написанный словами, 2010 год

Игра в имитацию, 2014 год
кадр из фильма

Игра в имитацию, 2014 год

Стартрек: Возмездие, 2013 год
кадр из фильма

Стартрек: Возмездие, 2013 год

Доктор Стрэндж, 2016 год
кадр из фильма

Доктор Стрэндж, 2016 год

Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча нельзя назвать классическим — многие все еще видят литературного персонажа исключительно в исполнении Василия Ливанова. Тем не менее, сериал шоураннеров Марка Гэтисса и Стивена Моффата, выходивший с 2010 по 2017 года, полностью изменил представление о частном детективе не только благодаря переносу сюжета в современные реалии, но и из-за врезающегося в память образа сумасбродного и холодного интеллектуала, которого легче сравнить с супергероем. После этой роли Камбербэтч сыграл роль Тюринга в фильме «Игра в имитацию», за которую чуть не получил Оскар, а также трагическую биографическую историю Ван Гога в документальной ленте Эндрю Хаттона 2010 года и, конечно, Доктора Стрэнджа во вселенной Марвел. О том как британец способен перевоплотиться в шпионов, магов, ученыз, ковбоев и злодеев, сохраняя характерное мистическое обаяние, кинокритик расскажет на первой лекции из цикла 23 апреля.

Гордость и предубеждение, 1995
кадр из фильма

Гордость и предубеждение, 1995

Дневник Бриджит Джонс, 2001 год
кадр из фильма

Дневник Бриджит Джонс, 2001 год

Реальная любовь, 2003 год
кадр из фильма

Реальная любовь, 2003 год

Король говорит! 2010 год
кадр из фильма

Король говорит! 2010 год

Лестница, 2022 год
кадр из фильма

Лестница, 2022 год

От детективов к похитителям всех женских сердец — для нескольких поколений зрительниц он стал образцовым мистером Дарси (и в костюмированном сериале 1995 года, и в безумном современном переложении классики «Дневник Бриджит Джонс»!). Речь на второй лекции пойдет о Колине Ферте, воплощающим в себе английский национальный характер. Вспоминаем его культовые роли от интровертного писателя детективов из антологии рождественских рассказов мелодрамы «Реальная любовь» до оскароносной исторической драмы «Король говорит!», где актер сыграл по-истине британскую роль короля Георга VI, страдающего от заикания — 30 апреля.

На краю, 2001 год
кадр из фильма

На краю, 2001 год

Пекло, 2007 год
кадр из фильма

Пекло, 2007 год

Пекло, 2007 год
кадр из фильма

Пекло, 2007 год

Бэтмен: Начало, 2005
кадр из фильма

Бэтмен: Начало, 2005

Оппенгеймер, 2023 год
кадр из фильма

Оппенгеймер, 2023 год

До недавнего времени его знали только истинные синефилы, последовательно следящие за развитием его второстепенных ролей (более внимательные вспомнят его роли в «Солнечном ожоге» 1999 года или в драме «На краю» 2001 года), которые в определенный момент привели Киллиана Мерфи в сериал «Острые козырьки», который за несколько сезонов сделал из ирландского актера звезду мирового масштаба. В прошлом году Мерфи впервые снялся в главной роли изобретателя ядерных бомб у Кристофера Нолана и произвел настоящий фурор на последнем «Оскаре». Об загадочном ирландце с мечтательным взглядом и серьезными драматургическими ролями в деталях Лилия Шитенбург расскажет 7 мая.

Тим Рот, о котором пойдет речь 14 мая, единственный из актеров цикла не имеет актерского образования. Не смотря на это, появившись в кадре телепроектов однажды он не ушел с экранов до сих пор. Вначале карьеры с напарником Гэри Олдманом он играл «трудных» подростков, юных скинхэдов и панков, очкастых недотеп и главного из них – стоппардовского Гильденстерна. Снявшись у культовых режиссеров современности, таких как Питер Гринуэй, Квентин Тарантино, Вуди Аллен, Джузеппе Торнаторе, Тим Рот всю свою карьеру выбирает разноплановые роли, которые могут испугать других.

Обмани меня, 2009-2011 года

Обмани меня, 2009-2011 года

Сломленные, 2012 год

Сломленные, 2012 год

Песнь имен, 2019 год

Песнь имен, 2019 год

Орландо, 1992 год

Орландо, 1992 год

Орландо, 1992 год

Орландо, 1992 год

Орландо, 1992 год

Орландо, 1992 год

Отель «Гранд Будапешт», 2014 год

Отель «Гранд Будапешт», 2014 год

Выживут только любовники, 2013 год

Выживут только любовники, 2013 год

Выживут только любовники, 2013 год

Выживут только любовники, 2013 год

Завершит пятерку 100-летняя вампирша или миловидный аристократ елизаветинской эпохи Орландо, а может даже пожилую богатую аристократку — Тильда Суинтон. На экране – существо без пола, возраста, национальности. Муза мятежного Дерека Джармена, воплотившая в позднейших фильмах – от Салли Портер до Дэвида Финчера – диковинное обаяние андрогинности. Про нее — 21 мая.

Авторский цикл онлайн-лекций Лилии Шитенбург «Актерский портрет: Англия, Ирландия» пройдет с 23 апреля по 21 мая 2024 году на платформе Masters.

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