Ажиотаж вокруг актеров и актрис из Великобритании не перестает утихать уже несколько десятков лет. Их роли в кинематографе узнаваемы, а присутствие в отдельной картине автоматически предвосхищает кассовый успех и одобрение критиков. Театровед и кинокритик Лилия Шитенбург в онлайн-курсе «Актерский портрет: Англия, Ирландия» раскроет мистерию привлекательности актерской игры пятерки британцев, которые одинаково убедительны как в исторических лентах, так и в игровых картинах о современности.
Шерлока Холмса Бенедикта Камбербэтча нельзя назвать классическим — многие все еще видят литературного персонажа исключительно в исполнении Василия Ливанова. Тем не менее, сериал шоураннеров Марка Гэтисса и Стивена Моффата, выходивший с 2010 по 2017 года, полностью изменил представление о частном детективе не только благодаря переносу сюжета в современные реалии, но и из-за врезающегося в память образа сумасбродного и холодного интеллектуала, которого легче сравнить с супергероем. После этой роли Камбербэтч сыграл роль Тюринга в фильме «Игра в имитацию», за которую чуть не получил Оскар, а также трагическую биографическую историю Ван Гога в документальной ленте Эндрю Хаттона 2010 года и, конечно, Доктора Стрэнджа во вселенной Марвел. О том как британец способен перевоплотиться в шпионов, магов, ученыз, ковбоев и злодеев, сохраняя характерное мистическое обаяние, кинокритик расскажет на первой лекции из цикла 23 апреля.
От детективов к похитителям всех женских сердец — для нескольких поколений зрительниц он стал образцовым мистером Дарси (и в костюмированном сериале 1995 года, и в безумном современном переложении классики «Дневник Бриджит Джонс»!). Речь на второй лекции пойдет о Колине Ферте, воплощающим в себе английский национальный характер. Вспоминаем его культовые роли от интровертного писателя детективов из антологии рождественских рассказов мелодрамы «Реальная любовь» до оскароносной исторической драмы «Король говорит!», где актер сыграл по-истине британскую роль короля Георга VI, страдающего от заикания — 30 апреля.
До недавнего времени его знали только истинные синефилы, последовательно следящие за развитием его второстепенных ролей (более внимательные вспомнят его роли в «Солнечном ожоге» 1999 года или в драме «На краю» 2001 года), которые в определенный момент привели Киллиана Мерфи в сериал «Острые козырьки», который за несколько сезонов сделал из ирландского актера звезду мирового масштаба. В прошлом году Мерфи впервые снялся в главной роли изобретателя ядерных бомб у Кристофера Нолана и произвел настоящий фурор на последнем «Оскаре». Об загадочном ирландце с мечтательным взглядом и серьезными драматургическими ролями в деталях Лилия Шитенбург расскажет 7 мая.
Тим Рот, о котором пойдет речь 14 мая, единственный из актеров цикла не имеет актерского образования. Не смотря на это, появившись в кадре телепроектов однажды он не ушел с экранов до сих пор. Вначале карьеры с напарником Гэри Олдманом он играл «трудных» подростков, юных скинхэдов и панков, очкастых недотеп и главного из них – стоппардовского Гильденстерна. Снявшись у культовых режиссеров современности, таких как Питер Гринуэй, Квентин Тарантино, Вуди Аллен, Джузеппе Торнаторе, Тим Рот всю свою карьеру выбирает разноплановые роли, которые могут испугать других.
Завершит пятерку 100-летняя вампирша или миловидный аристократ елизаветинской эпохи Орландо, а может даже пожилую богатую аристократку — Тильда Суинтон. На экране – существо без пола, возраста, национальности. Муза мятежного Дерека Джармена, воплотившая в позднейших фильмах – от Салли Портер до Дэвида Финчера – диковинное обаяние андрогинности. Про нее — 21 мая.
Авторский цикл онлайн-лекций Лилии Шитенбург «Актерский портрет: Англия, Ирландия» пройдет с 23 апреля по 21 мая 2024 году на платформе Masters.
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