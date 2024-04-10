Действие фильма «Джокер: Безумие на двоих» («Joker: Folie à Deux») развернется в лечебнице для душевнобольных преступников Аркхем, куда Артур Флек (Хоакин Феникс) попадает после убийства Мюррея Франклина в прямом эфире и своего окончательного перевоплощения в Джокера. В больнице он знакомится с доктором Харлин Квинзел (Леди Гага): двое быстро и безумно влюбляются друг в друга. Окружной прокурор Готэма Харви Дент начинает возбуждать дело против Артура за его предыдущие действия, вынуждая Харлин принять меры, чтобы спасти своего нового сообщника по преступлению.

В режиссерском кресле — автор первой части Тодд Филлипс, получивший за нее «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Композитором выступила ирландская виолончелистка Хильдур Гуднадоуттир — обладательница «Оскара», «Грэмми», «Золотого глобуса», BAFTA и награды Венецианского кинофестиваля наиболее известна по работе над мини-сериалом «Чернобыль» от HBO.

В мировой прокат «Джокер: Безумие на двоих» выйдет 4 октября — ровно через пять лет после премьеры первого фильма.

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