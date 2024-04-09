Заключительная лекция подытожит все полученные знания и сформирует глубокое понимание структуры анализа кинематографического произведения. На последней встрече «Анализ и интерпретация: как смотреть кино?», которая пройдет 15 мая, позволит разграничить пустые теории, чуждые смыслы с реальными концепциями, основанными на исторической и художественном анализах.

Цикл лекций «Кинопогружение» пройдет с 17 апреля по 15 мая в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.

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