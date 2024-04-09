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Кино и сериалы

Дмитрий Дубровский устроит «Кинопогружение» в рамках цикла лекций (синефильских!) в «Третьем месте»

Сценарист и ведущий подкаста о кино расскажет о культовых картинах, изменивших жанровые парадигмы, научит замечать пресловутое «чеховское ружье», предугадывать неожиданные повороты сюжета и различать драматургические провалы. 

Крис Коламбус, «Гарри Поттер», 2001 год
кадр из фильма

Крис Коламбус, «Гарри Поттер», 2001 год

Чарли Кауфман, «Адаптация», 2002 год
кадр из фильма

Чарли Кауфман, «Адаптация», 2002 год

Джонатан Демми, «Молчание ягнят», 1990 год
кадр из фильма

Джонатан Демми, «Молчание ягнят», 1990 год

Цикл лекций, который запуститься в Третьем месте 17 апреля, охватит несколько этапов построения кино-драматургии. На первой встрече «Путь героя — от Гомера до Гарри Поттера» Дмитрий осветит ключевой феномен структуры повествовательного сюжета, известный мономиф американского исследователя Джозефа Кэмпбелла. На примере героев из поп-культурных проектов («Гарри Поттер», «Молчание ягнят» и других) зрителям предстоит исследовать «арку персонажа», выявить важнейшие для раскрытия концепции фильма испытания — даже Чарли Кауфман будет по зубам! 

Ларс фон Триер, «Идиоты», 1998 год
кадр из фильма

Ларс фон Триер, «Идиоты», 1998 год

Пак Чхан Ук, «Жажда», 2009 год
кадр из фильма

Пак Чхан Ук, «Жажда», 2009 год

На встрече 24 апреля «Жанр как рамки, вдохновение и обещание зрителю» фокус дискуссии сместится на жанровую классификацию. Градация этой системы начала формироваться не столь давно — рамки стали необходимы при создании студийного кино раннего Голливуда. Сценарные шаблоны стали основой репертуара многих студийных гигантов. Сегодня популярные мотивы, на которых строился сюжет картин прошлого кажутся клишированными, поэтому на больших экранах все чаще появляются экспериментальные ленты с неочевидным жанром или фильмы, высмеивающие старые паттерны. На встрече будут сравниваться российские и датские комедии, американские и корейские хорроры, пойдет речь о разнице между фэнтези и научной фантастикой и о том, куда исчезли качественные романтические комедии.

Ларс фон Триер, «Меланхолия», 2011 год
кадр из фильма

Ларс фон Триер, «Меланхолия», 2011 год

Спайк Джонз, «Быть Джоном Малковичем», 1999 год
кадр из фильма

Спайк Джонз, «Быть Джоном Малковичем», 1999 год

Тарсем Сингх, «Клетка», 2000 год
кадр из фильма

Тарсем Сингх, «Клетка», 2000 год

Некоторые фильмы, как костюмы кутюрье Александра Маккуина, созданы для детального анализа и штудирования символов. Метафоры, аллегории и символы существуют в кино не просто так, они подразумевают раскрытие потайных символов, которые в авторской картине могут и не озвучиваться (даже скорее не должны!). Героиня в чёрном платье, разлились красные чернила, неожиданно задул сильный ветер или разбилось зеркало? Быть беде! 2 мая на лекции «Символы в кино + "двойное дно"» научит как видеть между строк и понимать подтекст. 

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927 год
кадр из фильма

Фриц Ланг, «Метрополис», 1927 год

Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные», 2023 год
кадр из фильма

Йоргос Лантимос, «Бедные-несчастные», 2023 год

Чем отличается оммаж от цитаты и простого копирования? Концепт «интертекстуальности» подразумевает создание нового произведения искусства на основе другого, так рождается очередная версия истории о талантливом мистере Рипли или бессмертный, как сам граф Дракула, сюжет Брэма Стокера. 8 мая на встрече «Интертекстуальность — как фильмы "разговаривают друг с другом"» Дмитрий Дубровский на основе культовых синефильских параллелей расскажет как новые проекты по-иному раскрывают знакомые фабулы. 

кадр из сериала

Заключительная лекция подытожит все полученные знания и сформирует глубокое понимание структуры анализа кинематографического произведения. На последней встрече «Анализ и интерпретация: как смотреть кино?», которая пройдет 15 мая, позволит разграничить пустые теории, чуждые смыслы с реальными концепциями, основанными на исторической и художественном анализах. 

Цикл лекций «Кинопогружение» пройдет с 17 апреля по 15 мая в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.

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