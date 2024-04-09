Сценарист и ведущий подкаста о кино расскажет о культовых картинах, изменивших жанровые парадигмы, научит замечать пресловутое «чеховское ружье», предугадывать неожиданные повороты сюжета и различать драматургические провалы.
Цикл лекций, который запуститься в Третьем месте 17 апреля, охватит несколько этапов построения кино-драматургии. На первой встрече «Путь героя — от Гомера до Гарри Поттера» Дмитрий осветит ключевой феномен структуры повествовательного сюжета, известный мономиф американского исследователя Джозефа Кэмпбелла. На примере героев из поп-культурных проектов («Гарри Поттер», «Молчание ягнят» и других) зрителям предстоит исследовать «арку персонажа», выявить важнейшие для раскрытия концепции фильма испытания — даже Чарли Кауфман будет по зубам!
На встрече 24 апреля «Жанр как рамки, вдохновение и обещание зрителю» фокус дискуссии сместится на жанровую классификацию. Градация этой системы начала формироваться не столь давно — рамки стали необходимы при создании студийного кино раннего Голливуда. Сценарные шаблоны стали основой репертуара многих студийных гигантов. Сегодня популярные мотивы, на которых строился сюжет картин прошлого кажутся клишированными, поэтому на больших экранах все чаще появляются экспериментальные ленты с неочевидным жанром или фильмы, высмеивающие старые паттерны. На встрече будут сравниваться российские и датские комедии, американские и корейские хорроры, пойдет речь о разнице между фэнтези и научной фантастикой и о том, куда исчезли качественные романтические комедии.
Некоторые фильмы, как костюмы кутюрье Александра Маккуина, созданы для детального анализа и штудирования символов. Метафоры, аллегории и символы существуют в кино не просто так, они подразумевают раскрытие потайных символов, которые в авторской картине могут и не озвучиваться (даже скорее не должны!). Героиня в чёрном платье, разлились красные чернила, неожиданно задул сильный ветер или разбилось зеркало? Быть беде! 2 мая на лекции «Символы в кино + "двойное дно"» научит как видеть между строк и понимать подтекст.
Чем отличается оммаж от цитаты и простого копирования? Концепт «интертекстуальности» подразумевает создание нового произведения искусства на основе другого, так рождается очередная версия истории о талантливом мистере Рипли или бессмертный, как сам граф Дракула, сюжет Брэма Стокера. 8 мая на встрече «Интертекстуальность — как фильмы "разговаривают друг с другом"» Дмитрий Дубровский на основе культовых синефильских параллелей расскажет как новые проекты по-иному раскрывают знакомые фабулы.
Заключительная лекция подытожит все полученные знания и сформирует глубокое понимание структуры анализа кинематографического произведения. На последней встрече «Анализ и интерпретация: как смотреть кино?», которая пройдет 15 мая, позволит разграничить пустые теории, чуждые смыслы с реальными концепциями, основанными на исторической и художественном анализах.
Цикл лекций «Кинопогружение» пройдет с 17 апреля по 15 мая в «Третьем месте» на Литейном проспекте, 62.
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