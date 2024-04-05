Андрей Хржановский работает над анимационным фильмом «Сквозь магический кристалл»

В центре полистилистической биографической драмы — жизнь современника, показанная сквозь призму времени, или, лучше сказать — времен, поскольку события и факты сегодняшнего дня будут тесно переплетены с образами не только минувшего XX, но и XIX века, и более ранних веков. Релиз картины запланирован на 2026 год.
Отрывок из анимационного фильма мультипликатора Андрея Хржановского показали в рамках пресс-тура в честь 30-летнего юбилея легендарной школы-студии «ШАР». В нем можно увидеть и Александра Сергеевича Пушкина, и известных режиссеров анимационного кино, и различных мультперсонажей, и документальную хронику. Здесь события сегодняшнего дня тесно переплетаются с образами разных веков, архивными фото и воспоминаниями самого автора, включая запрет советской цензурой картины Хржановского «Стеклянная гармоника», над которой он работал с композитором Альфредом Шнитке.
Название фильма режиссер позаимствовал из «Евгения Онегина». «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». А одним из центральных в фильме должен стать эпизод встречи двух великих поэтов – Федора Ивановича Тютчева и Генриха Гейне, которые не только говорят «о настоящем и прошлом, но и предрекают, а, скорее, фантазируют о будущем», — поделился Хржановский.
О 30-летии студии «ШАР» и своем новом проекте «Сквозь магический кристалл»:
30 лет тому назад возникла идея создать Школу Аниматоров и Режиссеров, название которой красиво сложилось в аббревиатуру ШАР. У нее четыре учредителя – Фёдор Хитрук, Юрий Норштейн, Эдуард Назаров и я. Преподавание в школе основано на модели организации преподавания искусства, практикующейся еще во времена Возрождения, когда мастера и подмастерья работают вместе, подмастерья учатся и впоследствии становятся мастерами.
Фильм «Сквозь магический кристалл», в основном, делается усилиями молодых режиссеров, выпускников и студентов школы-студии «ШАР». Способность самостоятельно думать и уважать других за эту способность — вот, что мы стараемся воспитывать в наших студентах. Мы обогащаем друг друга, без разницы, учится студент у мастера или мастер у студента. Путь анимации еще не изведан, язык анимации еще не сформирован и не будет сформирован никогда, это постоянный процесс, мы до сих пор не знаем и не можем в должной степени оценить всех возможностей анимации.
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