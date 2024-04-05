Андрей Хржановский работает над анимационным фильмом «Сквозь магический кристалл»

Отрывок из анимационного фильма мультипликатора Андрея Хржановского показали в рамках пресс-тура в честь 30-летнего юбилея легендарной школы-студии «ШАР». В нем можно увидеть и Александра Сергеевича Пушкина, и известных режиссеров анимационного кино, и различных мультперсонажей, и документальную хронику. Здесь события сегодняшнего дня тесно переплетаются с образами разных веков, архивными фото и воспоминаниями самого автора, включая запрет советской цензурой картины Хржановского «Стеклянная гармоника», над которой он работал с композитором Альфредом Шнитке.

Название фильма режиссер позаимствовал из «Евгения Онегина». «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». А одним из центральных в фильме должен стать эпизод встречи двух великих поэтов – Федора Ивановича Тютчева и Генриха Гейне, которые не только говорят «о настоящем и прошлом, но и предрекают, а, скорее, фантазируют о будущем», — поделился Хржановский.