Гай Ричи, «Сто лет тому вперед» и «Меч короля»: Что смотреть в кинотеатрах России в апреле

«Сто лет тому вперед» (6+)

Блокбастер про гостью из будущего Алису Селезневу (Даша Верещагина), для которой прекрасное далеко не оказалось жестоким. Девушка живет в следующем столетии, но отправляется в прошлое (то есть наше время), чтобы найти маму, которую потеряла еще ребенком. Здесь Алиса знакомится со старшеклассником Колей Герасимовым (Марк Эйдельштейн), который начинает помогать ей в поисках, а также защите вселенной от космических пиратов (Александр Петров и Юра Борисов). В проекте снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Федор Бондарчук.

Популярную в СССР франшизу Кира Булычева переосмыслил режиссер Александр Андрющенко (монтажер «Притяжения», а также первых двух частей «Льда»), в сценарной команде — Андрей Золотарев («13 клиническая», «Лед 3»).

С 18 апреля