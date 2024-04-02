Гай Ричи, «Сто лет тому вперед» и «Меч короля»: Что смотреть в кинотеатрах России в апреле

Современное переосмысление истории Алисы Селезневой с Александром Петровым и Юрой Борисовым в роли космических пиратов «Сто лет тому вперед», боевик Гая Ричи про Вторую мировую с Генри Кавиллом «Министерство неджентльменских дел» (UPD: лента не получила прокатного удостоверения от Минкульта и скорее всего сразу выйдет в онлайне), историческая драма «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном, а также новая картина Рюсукэ Хамагути «Зло не существует» и комедийный хоррор «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — рассказываем про главные фильмы, которые выходят в официальный прокат в России во второй месяц весны.
«Предчувствие» / La Bête (18+)
Фантастическая мелодрама Бертрана Бонелло с вайбами «Вечного сияния чистого разума» участвовала в прошлом году в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В не самом далеком будущем в 2044 году люди повально проходят процедуру очистки ДНК от прошлых жизней, в том числе Габриэла (Леа Сейду) и Луис (Джордж Маккей). Это должно помочь снизить тревожность, да и вообще — без эмоций куда лучше. Но в разных эпохах, куда попадает во время манипуляции Габриэла, она неизменно встречает Луиса и предчувствует, что вот-вот произойдет нечто непоправимое и катастрофичное. И речь, конечно, о любви.
С 4 апреля
«Артур, ты король» / Arthur the King (12+)
Приключенческий фильм с Марком Уолбергом отчасти основан на реальной истории и автобиографии. Шведский спортсмен Майкл Линднорд, не смотря на личностный кризис, готовится к экстремальной групповой гонке: 700 километров по джунглям и горам. Во время прохождения непростого маршрута к нему присоединяется истощенный бездомный пес по кличке Артур. Это, по классике жанра, становится началом большой дружбы. Режиссером трогательной картины для семейного просмотра стал Саймон Селлан Джонс («Голоса»).
С 4 апреля
«Золото Умальты» (16+)
Режиссер Андрей Богатырев, автор высоко оцененного критиками «Красного призрака», вновь заходит на территорию истерна. На этот раз речь идет не о Великой Отечественной, а о временах революции. В 1917 году грабители в шаманских масках нападают на обоз, перевозящий золото. Петербургский золотопромышленник решает отмстить и вернуть драгметалл, но за ним охотится не он один. В касте приключенческого фильма, снятого при поддержке студии «Лендок», — Александр Самойленко, Софья Эрнст, Артем Ткаченко, Павел Деревянко, Вольфганг Черни и многие другие.
С 4 апреля
«Домовой» (16+)
Хоррор с Розой Хайруллиной в касте. Сирот Арсения (Олег Чугунов) и Варю (Василиса Немцова) усыновляет семья — обеспеченные и бездетные Олег (Витайлий Кищенко) и Инга (Наталия Вдовина), живущие в особняке из стекла и бетона. В новый дом дети переносят угли из старого и вместе с ними — древнее проклятие. Снял фильм Андрей Загидуллин, режиссер сериалов «Водоворот» и «Квест», музыку написал композитор Алексей Айги.
С 4 апреля
«Хитмен. Последнее дело» / Knox Goes Away (18+)
Триллер Майкла Китона («Бердмэн»), в котором он не только выступает как режиссер, но и играет главную роль. Киллера Джона Нокса настигают экзистенциональный кризис и прогрессирующая деменция, поэтому он хочет отойти от дел. Планы профессионального убийцы меняются, когда его сын Майлз (Джеймс Марсден) умоляет ему помочь. Вместе со старинным приятелем Хавьером (Аль Пачино) Джон придумывает, как разработать сложную схему, чтобы спасти сына, с которым не общался долгие годы, и запутать полицию. Премьера фильма была на фестивале в Торонто.
С 4 апреля
«Время путешествия» / Tempo di viaggio (1982) (12+)
Документальный фильм посвящен выбору режиссером Андреем Тарковским вместе со сценаристом Тонино Гуэрра локаций для натурных съемок картины «Ностальгия». В ленте есть забавный момент, когда Тарковскому передает по телефону привет через Гуэрру человек, который представляется Микеланджело. Это режиссер Микеланджело Антониони.
С 5 апреля
«Весна, лето, осень, зима... и снова весна» / Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (2003) (18+)
Один из самых поэтичных фильмов Ким Ки Дука о взрослении и течении времени нашей жизни выходит в повторный прокат в России. Монах и его воспитанник плывут по озеру на лодке-пагоде. Друг друга сменяют сезоны, мальчик растет и проходит через инициацию любовью — тем, чего, согласно буддийской философии, лучше бы избегать.
С 11 апреля
«Сахар» / That Sugar Film (2014) (12+)
Ставший довольно известным документальный проект об экспериментах австралийского актера и режиссера Дэймона Гамо над собой выходит в повторный прокат. Гамо, три года не употреблявший сладкое, 60 дней ел пищу, которую маркируют как «здоровую». На практике он показал, как поменялось его тело от обезжиренных йогуртов, свежевыжатых соков и мюсли, то есть от фруктозы с сахарозой. В проекте снялись не только врачи, но и актеры Хью Джекман и Изабель Лукас.
С 11 апреля
«Падение империи» / Civil War (16+)
Драматический боевик Алекса Гарленда («Пляж», «28 дней спустя») от студии А24 с Кирстен Данст в касте про Америку, разрываемую гражданской войной и хаосом. Нацгвардия Калифорнии и Техаса штурмует Белый дом, а группа журналистов пытается взять интервью у президента больше не соединенных Штатов.
С 11 апреля
«Манкимэн» / Monkey Man (16+)
Режиссерский дебют актера Дева Пателя («Миллионер из трущоб»), в котором он же сыграл главную роль. Выросший на жестоких улицах Мумбаи Кид с детства мечтал дать отпор безнаказанным богачам, виновным в смерти его матери. Он участвует в боях без правил в маске Манкимэна и устраивается в элитный клуб, в котором часто отдыхают криминальные авторитеты, которым он и хочет отомстить.
С 11 апреля
«Золото Рейна» / Rheingold (18+)
Новый фильм Фатих Акин, автор «Головой о стену» и «Золотой перчатки», снял в жанре байопика. Это история ставшего рэпером и продюсером курдского беженца Гивара Хаджаби, более известного (в большей степени в Германии) под своим сценическим псевдонимом Xatar.
С 11 апреля
«Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» / Vampire humaniste cherche suicidaire consentant (18+)
Комедийный хоррор получил призы в Венеции и участвовал в жанровой секции Midnight Madness кинофестиваля в Торонто. В обертке кино про вампиров рассказывается история о взрослении и принятии себя. Тинейджер Саша (Сара Монтпети) родилась в семье пьющих кровь, но не хочет смиряться со своей идентичностью. Она встречает депрессивного Пола (Феликс-Антуан Бенар), который готов добровольно стать ее жертвой. Правда, до этого Саша должна исполнить его последнее желание. Для постановщицы Ариан Луи-Сейз — это дебют в полнометражном кино.
С 11 апреля
«Джойка» / Joika (12+)
Мелодрама о любви американки к российскому балету основана на автобиографичной истории. Танцовщица Джой Уомак поступила в Московскую академию хореографии, так как с детства мечтала выступать на сцене Большого театра. О всех радостях и сложностях своего пути она рассказала Джеймсу Напье, который стал сценаристом и режиссером фильма. В художественной версии Джой играет Талия Райдер («Дурные деньги»), также в касте — Дайан Крюгер.
С 11 апреля
«След киллера» / Damaged (18+)
Детективный боевик Терри Макдона («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Убивая Еву») с Сэмюэл Л. Джексоном и Венсаном Касселем выходит в России одновременно с мировой премьерой.
Полиция Чикаго не смогла раскрыть серию жестоких убийств. Преступления прекратились, и про дело все забыли, кроме детектива Дона Лоусона. Когда в Шотландии спустя пять лет вновь происходят похожие убийства, он отправляется в Британию, чтобы поймать маньяка.
С 11 апреля
«Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» (12+)
К 92-летию Андрея Тарковского его сын Андрей А. Тарковский снял документальную ленту о том, как его отец работал над фильмом «Андрей Рублев». При создании картины он использовал как архивы Музея кино, так и документы и фото из семейной коллекции. И да — миф о якобы сожженной на съемках корове тоже раз и навсегда развеют.
С 11 апреля
«Сто лет тому вперед» (6+)
Блокбастер про гостью из будущего Алису Селезневу (Даша Верещагина), для которой прекрасное далеко не оказалось жестоким. Девушка живет в следующем столетии, но отправляется в прошлое (то есть наше время), чтобы найти маму, которую потеряла еще ребенком. Здесь Алиса знакомится со старшеклассником Колей Герасимовым (Марк Эйдельштейн), который начинает помогать ей в поисках, а также защите вселенной от космических пиратов (Александр Петров и Юра Борисов). В проекте снялись Константин Хабенский, Виктория Исакова и Федор Бондарчук.
Популярную в СССР франшизу Кира Булычева переосмыслил режиссер Александр Андрющенко (монтажер «Притяжения», а также первых двух частей «Льда»), в сценарной команде — Андрей Золотарев («13 клиническая», «Лед 3»).
С 18 апреля
«Меч короля» / Bastarden (18+)
Эпичная историческая драма Николая Арселя (сценарист «Темной башни» и шведской версии «Девушки с татуировкой дракона») с Мадсом Миккельсеном в главной роли участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в прошлом году. Король Дании отправляет своего лучшего рыцаря Людвига Калена навести порядок в дальних краях. Но объединить феодальные земли оказывается не так просто. Особенно, когда вмешиваются чувства. Фильм основан на романе Иды Иессен «Капитан и Энн Барбара».
С 18 апреля
«Реальная история Уиннер» / Reality (18+)
Драма со звездой «Эйфории» и первого сезона «Белого лотоса» Сидни Суини из программы Берлинале-2023. Она играет девушку с метафоричным (но настоящим, как и сама история в основе фильма) именем Реалити. Та будучи на госслужбе слила журналистам секретную информацию об обстоятельствах победы Трампа на президентских выборах. За что получила реальный срок — пять лет и три месяца. В полуторачасовом фильме подробно воспроизводится ее первый допрос агентами ФБР.
С 18 апреля
«По Фрейду» / Freud's Last Session (16+)
Драма Мэтта Брауна («Человек, который познал бесконечность») с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом. Они играют основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и писателя Клайва Льюиса соответственно. Накануне Второй мировой те встречаются, чтобы подискутировать о природе божественного.
С 18 апреля
«Судная ночь в Аркадии» / Arcadian (18+)
Редкий кинотеатральный месяц обходится без релиза в России очередного фильма ужасов с Николасом Кейджем. На этот раз это экшен-хоррор, действие которого происходит в альтернативном мире постапокалипсиса. Главный герой Пол (Кейдж) вместе с сыновьями (Джейден Мартелл и Макс Дженкинс) живут в уединении, чтобы не столкнуться с монстрами, орудующими по ночам. Поставил картину клипмейкер Бен Брюэр.
С 18 апреля
«Бриллиантовая рука» (1968) (18+)
Криминальную комедию Леонида Гайдая, которую знают наизусть бумеры, зумеры, миллениалы и альфа, можно будет увидеть вновь на большом экране. В этом году истории противостояния примерного советского гражданина и семьянина Семена Семеновича Горбункова (Юрий Никулин) и контрабандистов (Андрей Миронов, Анатолий Папанов) во главе с таинственным Шефом исполняется 55 лет (если считать, от даты премьеры).
С 25 апреля
UPD: лента не получила прокатного удостоверения от Минкульта и скорее всего сразу выйдет в онлайне на «Кинопоиске»
«Министерство неджентльменских дел» / The Ministry of Ungentlemanly Warfare (16+)
Еще не все успели посмотреть сериал-спин-офф «Джентльменов» (с 7 марта — на Netflix), а в кино уже выходит новый проект Гая Ричи. На этот раз действие разворачивается во времена Второй мировой. Авантюристы и мошенники во главе с Гусом (Генри Кавилл из «Ведьмака») объединяют усилия в дерзкой миссии против нацистов. В касте также Тиль Швайгер, Алан Ричсон, Эйса Гонсалес, Генри Голдинг и многие другие. Проект снят при участии российской «Плюс Студии».
С 25 апреля
«Зло не существует» / Aku wa sonzai shinai (18+)
Драма Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины», «Случайность и догадка») получила особый приз жюри на Венецианском кинофестивале в прошлому году, а также награду ФИПРЕССИ. Маленькая Ханна живет вместе со своим папой Такуми (Хитоси Омика) рядом с Токио. В их районе планируют построить большой туристический комплекс, который угрожает природе региона. Пока Такуми вместе с активистами пытается предотвратить строительство, Ханна бесследно исчезает.
С 25 апреля
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