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Илья Авербух, Влад A4 и Александр (стоматолог Антонов!) Самойленко присоединились к касту второго сезона продолжения «Папиных дочек»

Первый сезон нового прочтения знакомого проекта, снятого Аскаром Бисемибином, собрал у экранов 37 миллионов зрителей — во втором в режиссерское кресло к нему присоединился постановщик Дмитрий Грибанов, из под руки которого вышел новогодний полнометражный спешл 2023 года. Сейчас сериал возвращается вновь с новыми персонажами в эпизодических ролях — свое телевизионное время получат продюсер ледовых шоу Илья Авербух и блогер Влад А4.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Start»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Start»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Start»

Во втором сезоне к своим ролям также вернутся Андрей Леонов, Нонна Гришаева, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и Александр Самойленко — в образе нашего любимого стоматолога Антонова и лучшего друга Сергея Васнецова.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Start»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Start»

По сюжету спустя полгода после ухода Даши Веник (Филипп Бледный) продолжает оттачивать бытовые и родительские навыки, параллельно разбираясь с карьерой и личной жизнью. Этому не способствуют члены большой семьи, которые подкидывают новые проблемы. Соня (Полина Денисова) ищет себя, пробуя профессии от актрисы до художницы, Лиза (Вита Корниенко) и Диана (Ева Смирнова) соперничают во всём, а чрезмерная самостоятельность Арины (Полина Айнутдинова) чуть не приводит к катастрофе. К счастью, на помощь всегда приходят Васнецовы, а Тамара (Татьяна Орлова) и школьный психолог (Ксения Теплова) неожиданно тоже сближаются с Васильевыми.

«Казалось бы, прошло много лет, а зритель не меняется: ему все так же нравятся добрые истории с хорошим финалом. Нет ничего важнее семьи, и я рад быть частью проекта, который напоминает об этом», — признается Александр Самойленко.

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля на «СТС», START, Wink, Okko, Иви и Кинопоиске.

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