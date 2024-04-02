Илья Авербух, Влад A4 и Александр (стоматолог Антонов!) Самойленко присоединились к касту второго сезона продолжения «Папиных дочек»

«Казалось бы, прошло много лет, а зритель не меняется: ему все так же нравятся добрые истории с хорошим финалом. Нет ничего важнее семьи, и я рад быть частью проекта, который напоминает об этом», — признается Александр Самойленко.

Второй сезон сериала «Папины дочки. Новые» выйдет 15 апреля на «СТС», START, Wink, Okko, Иви и Кинопоиске.

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