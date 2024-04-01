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Кино и сериалы

Дом кино запускает сценарную мастерскую для подростков

За пять занятий дети смогут познакомиться с основами сценарного мастерства, понять, кто такой герой и каким он должен быть, определиться с силами конфликта, попробовать применить разные сценарные техники, научиться слышать неслышимое и видеть невидимое, создать заявку короткого метра и презентовать ее на финальном питчинге.

GAS-photo/Shutterstock

В рамках сценарной мастерской, которая стартует 6 апреля в петербургском Доме кино, сценаристка и исследовательница кино и театра Уля Мартьянова проведет пять занятий. Она объяснит теоретическую часть и расскажет, что необходимо понять про свою историю и драматургию перед написанием сценария, поможет определить героя и центральный конфликт, а также написать сценарную заявку, синопсис, логлайн, теглайн и библию персонажа. А финале ученики мастерской представят свои проекты на закрытом питчинге.

«Без занудства и скучных лекций мы попробуем поменять свое отношение к восприятию фильмов, постараемся понять, о чем и как сейчас нужно говорить, писать и снимать. В комфортной обстановке закрытой группы мы будем искать актуальные для времени и вас темы. Написанные тексты могут войти в вашу творческую папку при поступлении, а может быть станут сценариями ваших дебютных картин», — говорит Мартьянова.

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