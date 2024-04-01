Дом кино запускает сценарную мастерскую для подростков

В рамках сценарной мастерской, которая стартует 6 апреля в петербургском Доме кино, сценаристка и исследовательница кино и театра Уля Мартьянова проведет пять занятий. Она объяснит теоретическую часть и расскажет, что необходимо понять про свою историю и драматургию перед написанием сценария, поможет определить героя и центральный конфликт, а также написать сценарную заявку, синопсис, логлайн, теглайн и библию персонажа. А финале ученики мастерской представят свои проекты на закрытом питчинге.

«Без занудства и скучных лекций мы попробуем поменять свое отношение к восприятию фильмов, постараемся понять, о чем и как сейчас нужно говорить, писать и снимать. В комфортной обстановке закрытой группы мы будем искать актуальные для времени и вас темы. Написанные тексты могут войти в вашу творческую папку при поступлении, а может быть станут сценариями ваших дебютных картин», — говорит Мартьянова.

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